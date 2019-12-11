Uống nuớc dừa mang lại rất nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi. Ở những tháng đầu khi mang thai mẹ bầu thường bị các cơn ốm nghén hành hạ, uống nước dừa sẽ giúp làm giảm tình trạng này hiệu quả. Đồng thời, khoa học cũng đã chứng minh, nước dừa có khả năng duy trì nồng độ pH trong hệ tiêu hóa, khắc phục được các vấn đề về trào ngược axit trong thời kỳ mang thai.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, nước dừa được coi là đồ uống “vàng” tốt cho bà bầu, đặc biệt là những chị em đang ở 3 tháng cuối cùng của thai kỳ. Tuy nhiên, uống nhiều quá cũng sẽ gây hại cho sức khỏe , do đó, mẹ bầu chỉ nên bổ sung 1 trái dừa mỗi ngày vào chế độ dinh dưỡng là đủ, giúp giải khát, thanh nhiệt cơ thể, tăng cường các loại vitamin, dưỡng chất có lợi, cải thiện tình trạng thiếu ối. Chính vì vậy, nếu còn băn khoăn về vấn đề bà bầu uống nước dừa 3 tháng cuối có tốt không? thì mẹ bầu hãy khám phá những lợi ích của loại nước này để yên tâm sử dụng trong suốt quá trình mang thai.

Nước dừa là một thức uống lợi tiểu giúp cho chức năng thận của bà bầu được cải thiện, ngăn ngừa sỏi thận và nhiễm trùng đường tiết niệu. Sở dĩ như vậy là do loại nước này chứa nhiều khoáng chất như kali và magie, giúp loại bỏ những độc tố và làm sạch đường tiết niệu, đồng thời ngăn ngừa nguy cơ sinh non.

Chính vì vậy trong thời kỳ mang thai, bên cạnh nước lọc, mẹ hãy bổ sung thêm nước dừa để cung cấp chất lỏng cho cơ thể. Từ tam cá nguyệt thứ hai đến khi có dấu hiệu sắp sinh nếu mẹ bầu uống nước dừa thường xuyên, theo kinh nghiệm dân gian có tác dụng giúp bé trắng hồng mịn mạng ngay từ trong bụng mẹ. Ngoài ra, còn mang lại rất nhiều lợi ích khác như:

Bổ sung chất điện phân

Để giữ cho cơ thể đủ nước, không bị thiếu ối thì cơ thể mẹ bầu cần được bổ sung đầy đủ các chất điện phân như canxi, kali, natri và phốt pho… giúp duy trì huyết áp, cân bằng chất lỏng, điều chỉnh độ pH cũng như làm giảm các triệu chứng buồn nôn, ốm nghén, tiêu chảy, nôn ói… Uống nước dừa chính là giải pháp tốt để bổ sung các dưỡng chất này cho mẹ bầu một cách hiệu quả và an toàn.

Uống nước dừa bổ sung chất điện phân cho cơ thể

Giảm ợ nóng và táo bón

Khi mang bầu, cơ thể sẽ có rất nhiều thay đổi về nội tiết tố, đặc biệt Progesterone. Loại hormone này sẽ kết hợp cùng với Estrogen góp phần tạo ra những yếu tố có lợi cho quá trình biến đổi sinh lý, giúp ngăn chặn hiện tượng co thắt quá độ và dẫn đến sảy thai. Cũng chính nhờ loại hormone này, mẹ sẽ không có kinh nguyệt trong suốt 9 tháng mang thai, giúp co giãn mạch máu và các cơ quan như bụng, bang quang và các ven giãn nở và đàn hồi tốt hơn. Tuy nhiên, bên cạnh đó mẹ bầu cũng phải đối mặt với một số tình trạng như như ợ nóng, táo bón và khó tiêu. Lúc này, mẹ nên uống nhiều nước dừa để bổ sung hàm lượng chất xơ cần thiết, giúp cải thiện hệ tiêu hóa, điều chỉnh pH và ngăn ngừa táo bón, đồng thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giải độc cơ thể, trung hòa axit tự nhiên và giảm triệu chứng ợ nóng.

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Nước dừa chứa rất nhiều vitamin và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, làm giảm nguy cơ mắc bệnh cho mẹ bầu. Hơn thế nữa lượng axit lauric trong nước dừa cũng có tác dụng chống lại virus monolaurin để bảo vệ an toàn cho sức khỏe của mẹ, đảm bảo thai nhi phát triển tốt trong suốt thời gian thai kỳ.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Để cải thiện sức khỏe tim mạch, bên cạnh có một chế độ sinh hoạt hợp lý, lối sống lành mạnh bạn còn cần phải xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học. Theo đó, ngoài những loại thực phẩm thịt, sữa, trứng cá và các loại nước ép tốt cho cơ thể như nho, cam, lê, táo… bạn nên bổ sung thêm nước dừa để cung cấp kali, magie, axit lauric… giúp điều chỉnh huyết áp, tăng cholesterol tốt và giảm cholesterol xấu, giúp kiểm soát lượng đường, cải thiện lưu thống máu và có lợi cho tim mạch mẹ bầu.

Uống nước dừa sinh con ra sẽ hồng hào khỏe mạnh

Ngoài ra, uống nước dừa trong thời kỳ mang thai còn nhiều lợi ích khác như duy trì trọng lượng cơ thể hợp lý, phòng ngừa tiểu đường thai kỳ, tốt cho sự phát triển của thai nhi… Do đó, khi mẹ bầu thắc mắc bà bầu uống nước dừa 3 tháng cuối có tốt không không, các bác sĩ thường tư vấn nên uống để bổ sung các chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể, nâng cao sức đề kháng và phòng tránh bệnh tật hiệu quả.

Thời điểm uống nước dừa tốt nhất?

Bà bầu nên uống nước dừa vào buổi sáng, bởi đây là thời điểm các chất điện giải và dinh dưỡng sẽ hấp thụ vào cơ thể tốt nhất. Các dưỡng chất như Kali, carbohydrates, canxi, natri, chất xơ, đường… trong quả dừa sẽ nhanh chóng đi vào cơ thể, nạp năng lượng tức thì cho mẹ bầu. Tuy nhiên, bà bầu uống nước dừa đúng cách mới phát huy tối đa lợi ích mang lại. Do đó, với những chị em có thai kỳ khỏe mạnh thì chỉ cần uống 1 trái dừa mỗi ngày vào chế độ dinh dưỡng.

Uống nước dừa vào buổi sáng tốt cho cả mẹ và bé

Còn những mẹ bầu thiếu ối, tùy vào tình trạng cụ thể bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên cụ thể, thông thường 2-4 trái dừa/ngày. Nước dừa có thành phần gần giống với nước ối nên bổ sung nhiều nước dừa trong thời gian mang thai có thể giúp cải thiện tình trạng thiếu ối hiệu quả.

Bà bầu không nên uống nước dừa khi nào?

Mặc dù nước dừa rất tốt cho mẹ bầu, nhưng trong một số trường hợp uống không đúng lúc sẽ gây ra những tác động xấu. Cụ thể như:

Khi cơ thể mệt mỏi, khó chịu: Lúc này cơ thể mẹ bầu không được khỏe dễ bị ngộ độ, làm ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng.

Khi đi nắng về: Mẹ bầu cũng không nên uống nước dừa vào lúc này vì có thể gây hại cho tỳ vị, đầy bụng, khó tiêu, ớn lạnh gây nguy hiểm cho đường tiêu hoá và lá lách.

Vào ban đêm: Đây không phải là thời điểm tốt để uống nước dừa, vì sẽ lợi tiểu khiến mẹ bầu đi vệ sinh nhiều lần, mất ngủ thậm chí lạnh bụng, đau bụng tiêu chảy.

Đặc biệt những mẹ bầu có tiền sử suy nhược, huyết áp thấp cũng nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi uống, để tránh gây nguy hiểm đến sức khỏe của mẹ và sự phát triển của bé.

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Bà bầu nên uống nước gì trong 3 tháng cuối?

Ngoài nước dừa, 3 tháng cuối mẹ bầu hãy uống thêm một số loại nước sau đây để bổ sung dưỡng chất cho cơ thể giúp tăng cường sức đề kháng và có một thai kỳ khỏe mạnh.

Nước mía

Nước mía chứa hàm lượng lớn đường tự nhiên và các loại axit hữu cơ, chất béo, protein, carbohydrate cùng một số khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Vì vậy, mẹ bầu nên uống nước mía 3 lần/tuần để ngăn ngừa được táo bón, hạn chế tình trạng ốm nghén, tăng sức đề kháng. Tuy nhiên đối với những bà mẹ thừa cân hoặc bị tiểu đường cần phải chú ý không nên uống quá nhiều.

Nước cam

Nước cam là nguồn cung cấp lượng vitamin C rất dồi dào cùng hàm lượng vi chất khác như sắt, kẽm, giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ phát triển trí não cho thai nhi. Bên cạnh đó, còn giúp chống viêm, chống oxy rất hiệu quả, giúp mẹ bầu có thai kỳ khỏe mạnh.

Nước cam cũng rất tốt cho mẹ bầu

Sữa

Ngoài nước cam, mía, dừa, nước lọc, sữa cũng là một trong những đồ uống không thể thiếu đối với mẹ bầu. Bởi đây là nguồn cung cấp canxi và hàm lượng vitamin D cho thai nhi tránh tình trạng còi xương, giúp xương chắc khỏe. Bên cạnh đó, nhiều loại sữa hiện nay còn bổ sung DHA, ARA, Choline… giúp trẻ thông minh hơn.

Hy vọng với những thông tin trên đây phần nào đã giúp mẹ bầu giải đáp được thắc mắc bà bầu uống nước dừa 3 tháng cuối có tốt không? Để từ đây có thể bổ sung đúng cách, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, giúp thai nhi phát triển tốt, khi sinh ra sẽ khỏe mạnh, da trắng và hồng hào hơn.