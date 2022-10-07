Trong quan niệm dân gian từ lâu cũng đã truyền lại rằng, bà bầu uống nước dừa thì người mẹ sẽ khỏe mạnh, con xinh ra sẽ trắng hồng, da mịn màng, xinh đẹp ngay từ khi lọt lòng. Còn theo khoa học, nước dừa là một nước uống cực kỳ có lợi cho sức khỏe của cả mẹ bầu và em bé. Trong nước dừa có chứa nhiều nước, protein, sắt, phốt pho, natri, các vitamin nhóm B như B1, B2, B3, B6, vitamin C, kẽm, folate, kali…

Bên cạnh đó, nước dừa có chứa nhiều kali và các chất khoáng giúp mẹ bầu không gặp phải các vấn đề về tiết niệu. Nước dừa cũng như một loại kháng sinh tự nhiên giúp giải quyết các vấn đề về đường ruột như tiêu chảy, táo bón mà mẹ bầu rất thường gặp trong thai kỳ.

Đồng thời, uống nước dừa còn giúp mẹ bầu bổ sung lượng nước ối, giúp lúc nào mẹ cũng có một lượng nước ối đầy đủ, đảm bảo môi trường sống khỏe mạnh cho em bé trong suốt thai kỳ. Đặc biệt trong 3 tháng cuối thai kỳ thì việc đủ ối là cực kỳ cần thiết.

Ngoài ra, nước dừa còn dồi dào vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng, từ đó giúp tăng cường năng lượng một cách tuyệt vời, và giúp điều hòa được lượng cholesterol trong máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể.

Đặc biệt, vói hàm lượng đường thấp, ít chất béo nên mẹ bầu uống nước dừa là cách kiểm soát cân nặng tốt, không sợ tăng cân như các loại đồ uống ngọt khác. Hơn nữa, nước dừa cũng giúp da của mẹ đẹp hơn, mịn màng hơn, giảm bớt tình trạng rạn, khô, mụn… trong thai kỳ nữa đấy. Quả là một thức uống thơm ngon, không hóa chất và siêu tốt cho các mẹ bầu!

Bà bầu 3 tháng cuối thai kỳ có nên uống nước dừa không?

Mẹ nào đang băn khoăn rằng bà bầu 3 tháng cuối thai kỳ có nên uống nước dừa không thì câu trả lời là CÓ nhé. Kể từ tháng thứ 4 của thai kỳ, mẹ bầu nên thường xuyên uống nước dừa tươi, nhằm giúp ích cho sự tăng trưởng và phát triển của bé, cũng như sức khỏe và sắc đẹp của mẹ nhé.

Mẹ bầu hoàn toàn có thể uống nước dừa vào 3 tháng cuối thai kỳ!

Bà bầu không nên uống nước dừa khi nào?

Mẹ bầu có thể bổ sung nước dừa vào thực đơn với liều lượng phù hợp ở tất cả các giai đoạn của thai kỳ, tuy nhiên, với những mẹ bầu mang thai mà bị ốm nghén, thường xuyên nôn ói, khó chịu thì không nên uống nước dừa nhé. Bởi nước dừa có hàm lượng chất béo có thể gây đầy bụng, khó tiêu nên có thể khiến tình trangh nôn nghén của mẹ trở nên trầm trọng hơn.

Nếu đang ốm nghén trầm trọng, mẹ bầu không nên uống nước dừa!

Không chỉ thế, nước dừa, đặc biệt là nước dừa xiêm là loại nước có tính âm nhiều, tức là nó có tính giải nhiệt nhiều, làm mát, dễ làm mềm yếu gân cơ, gây ra tình trạng hạ huyết áp, sẽ dễ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mẹ bầu ở 3 tháng đầu thai kỳ.

Mẹ bầu 3 tháng cuối thai kỳ nếu như dư ối cũng không nên uống nước dừa vì nước dừa giúp tăng lượng ối lên khiến dư ối nhiều hơn và có thể gây nguy hiểm cho thai nhi.

Lưu ý khi uống nước dừa vào 3 tháng cuối thai kỳ

- Nước dừa rất tốt cho sức khỏe của mẹ bầu tuy nhiên thì cũng cần biết cách uống để phát huy tác dụng của loại nước tuyệt vời này. Không phải cứ tốt là mẹ cứ uống vô tội vạ, uống càng nhiều càng tốt hay thậm chí uống thay cả nước lọc hàng ngày. Bà bầu uống nước dừa đúng cách, đủ liều lượng thì mới tốt cho sức khỏe.

- Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo rằng, khi dùng nước dừa mẹ bầu không nên lạm dụng, tuyệt đối không dùng nước dừa uống thay nước bởi nước dừa không phải là một loại đồ uống chứa đầy đủ tất cả các loại dinh dưỡng cần thiết cho thai kỳ.

- Khi uống nước dừa, mẹ bầu cần phải chọn lựa kỹ để có trái dừa tươi, ngon, đảm bảo vệ sinh. Bạn nên chọn dừa tươi có màu xanh lá cây thay vì dừa già có vỏ màu nâu. Những trái màu nâu là những trái đã hái lâu ngày, không thể biết rằng có được bảo quản tốt hay không hoặc có bị hỏng hay không.

Chọn những trái dừa tươi, xanh và uống ngay sau khi bổ!

- Có thể uống nước dừa đóng lon hay chai nhưng bảo đảm về nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng là 100% nguyên chất. Cũng không được uống nước dừa đã khui để qua đêm hay nước dừa có vị chua, vị lạ.

- Những ai có thể tạng thuộc tính âm, người bị huyết áp thấp, tính hàn nhiều, dễ bị chân tay lạnh, phân mềm,… thì cũng không nên uống nước dừa vì dừa có tính âm sẽ làm thể hàn nghiêm trọng hơn.

- Vào 3 tháng cuối thai kỳ, mẹ chỉ nên uống tối đa 1 quả dừa mỗi ngày. Nếu mẹ nào đủ ối thì mỗi tuần chỉ nên uống nước dừa 1 lần. Còn những ai bị dư ối hay huyết áp thấp thì không nên uống nước dừa. Chỉ nên uống nước lọc ấm với mức vừa đủ hàng ngày.

- Không uống nước dừa vào buổi tối trước khi ngủ, khi mới ra nắng to về hay đang bị mệt mỏi, kiệt sức. Tốt nhất là nên uống nước dừa vào giữa buổi sáng. Đặc biệt, lưu ý không uống loại nước này nếu không thích hoặc dị ứng với dừa.

- Nước dừa cần được rót vào cốc thủy tinh sạch ngay sau khi trái dừa được đục ra và nên được uống ngay sau khi tiếp xúc với không khí. Không nên uống nước dừa pha đường hay cho thêm đá lạnh để giải khát.

Hãy uống nước dừa nguyên chất, không nên cho thêm đá lạnh!

Như vậy các mẹ đã có câu trả lời cho câu hỏi bà bầu 3 tháng cuối thai kỳ có nên uống nước dừa không rồi. Tóm lại, uống nước dừa rất tốt nếu mẹ biết bổ sung hợp lý dựa trên tình hình sức khỏe thực tế của từng mẹ. Chúc các mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh nhé!