Uống nước dừa hàng ngày có tốt không? Và uống bao nhiêu là đủ?

Nước dừa vốn được coi là “thần dược” được nhiều người lựa chọn sử dụng. Bản chất của nước này là có vị thanh, ngọt, giải khát rất tốt và còn nhiều công dụng khác đối với sức khỏe nữa. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta uống nước dừa cũng tốt mà cũng phần phải cân nhắc, lựa chọn thời điểm phù hợp. Vậy Uống nước dừa hàng ngày có tốt không ? Và nên uống vào lúc nào, uống như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất?

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì trong 240g nước dừa tươi sẽ có chứa hàm lượng các dưỡng chất với tỷ lệ như sau:

Trước khi tìm hiểu về việc uống nước dừa hàng ngày có tốt không thì hãy xem qua những thành phần dinh dưỡng có chứa trong nước dừa là gì.

Carbohydrate: 9g

Protein: 2g

Chất xơ: 3g

Manga: đáp ứng 17% nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày

Kali: đáp ứng 17% nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày

Magie : đáp ứng 15% nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày

Natri: đáp ứng 11% nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày

Vitamin C : đáp ứng 10% nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày

Canxi : đáp ứng 6% nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày

Trong nước dứa có chứa nhiều hàm lượng chất dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của nước dừa là gì?

Nếu bạn biết uống nước dừa đúng cách sẽ mang lại rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Trước hết, hãy cùng xem những tác dụng đó là gì.

Giảm nguy cơ mất nước của cơ thể

Nước dừa rất giàu kali và các loại khoáng chất khác có lợi cho cơ thể của người dùng. Chúng sẽ giúp điều hòa dịch trong nội bộ cơ thể và cung cấp lượng nước cần thiết. Chính vì vậy, khi có người ốm, bị tiêu chảy hay dịch tả khiến cơ thể mất nước, chúng ta thường thấy người nhà sẽ cho người bệnh uống nước dừa. Lúc này nước dừa sẽ điều trị chứng mất nước để cân bằng lượng nước trong người.

Giảm các vấn đề về đường tiết niệu

Những người bị đái rắt, đi tiểu nhiều, có vấn đề đường tiết niệu hoàn toàn có thể sử dụng nước dừa để điều trị bệnh. Chúng cũng có khả năng làm tan sỏi và đào thải chúng ra ngoài cơ thể.

Có lợi cho hệ tiêu hóa

Sử dụng nước dừa hằng ngày sẽ rất có lợi cho hệ tiêu hóa của bạn. Đây được coi là một loại thuốc kháng sinh, bài thuốc chữa trị các vấn đề về đường ruột đơn giản. Tất cả là nhờ trong nước dừa chứa axit lauric. Chất này khi vào cơ thể sẽ chuyển thành monolaurin với tác dụng kháng lại virus, kháng khuẩn, chống giun ruột, nhiễm trùng đường tiêu hóa.

Là nguồn năng lượng cho người đang bị suy nhược cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho hệ tim mạch

Nguyên nhân của hiện tượng huyết áp không ổn định, bệnh tim mạch là do thiếu kali. Và trong nước dừa có chứa khá nhiều hàm lượng chất này nên rất tốt cho cơ thể. Chúng sẽ giúp tăng cholesterol để duy trì sức khỏe tim mạch.

Làm đẹp da

Đây có lẽ là công dụng mà nhiều người biết và quan tâm nhất ở nước dừa, đặc biệt là chị em phụ nữ. Uống nước dừa giúp điều chỉnh sự phát triển của các tế bào da. Axit lauric sẽ giảm thiểu quá trình lão hóa da, cân bằng độ pH, tạo liên kết chặt chẽ cho các mô da, cấp ẩm cho da.

Uống nước dừa giảm cân

Đây là phương pháp giảm cân mà nhiều người đã sử dụng và thành công. Bởi trong loại nước này có chứa nhiều chất dinh dưỡng. Đồng thời chúng cũng cung cấp oxy cho cơ thể để thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giảm cơn thèm ăn.

Phương thuốc giảm cân hữu hiệu, an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung năng lượng cho cơ thể

Các vitamin, khoáng chất, chất dinh dưỡng thiết yếu trong nước dừa chính là nguồn năng lượng tốt nhất dành cho cơ thể. Các chất này giúp duy trì hoạt động của bạn trong cả ngày dài.

Tăng cường hệ miễn dịch

Nước dừa rất ít calo, chất béo nhưng lại giàu vitamin, chloride, kali, canxi, magie, sắt, acid lauric, photpho, natri… giúp tăng cường hệ miễn dịch của con người.

Tác dụng làm đẹp da diệu kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Uống nước dừa hàng ngày có tốt không?

Có thể thấy, nước dừa có chứa rất nhiều dưỡng chất đồng thời cũng có tác dụng cực kỳ tốt đối với con người. Vậy uống nước dừa hàng ngày có tốt không? Để thực sự hiệu quả, hãy ghi nhớ chỉ nên uống 1 đến 2 quả dừa trong một ngày và uống vào các buổi sáng.

Nhiều người thắc mắc không biết có thể uống nước dừa khi có kinh hay nước cốt dừa để qua đêm được không? bà bầu có nên uống nước dừa không?. Câu trả lời là không nên uống nước dừa qua đêm. Và khi hành kinh thì không nên uống vì có thể dẫn đến cảm giác chướng bụng, khiến cho bạn càng bị đau bụng hơn.

Còn đối với phụ nữ có thai thì hoàn toàn có thể uống nước dừa. Nhưng tránh uống nước dừa trong 3 tháng đầu tiên vì sẽ khiến bạn cảm thấy khó tiêu, ảnh hưởng đến việc ốm nghén, nguy hiểm nhất là có thể xảy thai. Sau 3 tháng thì bà bầu có thể sử dụng nước dừa như bình thường.

Ngoài ra, một số người cũng không nên uống nước dừa là: trẻ em dưới 6 tháng tuổi, người mắc các bệnh về huyết áp, khớp, người có thể tạng thuộc âm.

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Sử dụng nước dừa đúng cách cho hiệu quả hoàn hảo - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy là thông tin về việc uống nước dừa hàng ngày có tốt không đã được giải đáp trong bài viết. Hãy sử dụng nước dừa đúng cách cho hiệu quả hoàn hảo nhất đối với cơ thể.