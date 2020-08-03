Sau sinh có nên uống nước dừa? Nên uống khi nào là tốt nhất?

Do đó, dù có thích uống nước dừa đến đâu, bạn cũng hãy tìm hiểu kỹ vấn đề sau sinh có nên uống nước dừa hay không. Tuyệt đối đừng để rơi vào trường hợp “uống sướng miệng” mà hại thân.

Theo Đông Y, nước dừa là một loại nước ngon, rất tốt cho sức khỏe , sắc đẹp của người mẹ. Nhưng nếu lạm dụng, uống quá nhiều, không đúng thời điểm cũng như không đúng đối tượng sẽ gây ra một số tác dụng phụ không mong muốn như là giảm huyết áp, mềm yếu gân cơ… gây nguy hiểm đến tính mạng.

Theo đó, 1 ly nước dừa chứa khoảng 1,3 g đường, Kali: 61 mg, Sodium: 5,45 mg và chất xơ, Mangan, Canxi, Riboflavin, Vitamin C… có tác dụng làm đẹp da, tăng cường sức khỏe tim mạch. Trong một số trường hợp, nước dừa còn dùng làm dịch truyền tại một số nước khi không có sẵn nước muối y khoa, làm nước điện giải trong trường hợp bị mất nước...

Nhiều công trình nghiên cứu y học đã chứng minh được nước dừa chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người. Giúp tăng cường sức đề kháng và hạn chế bệnh tật.

Vì vậy, sau sinh sản phụ có thể uống nước dừa để thanh nhiệt giải độc, làm đẹp da. Đồng thời, tận dụng được các lợi ích sau đây:

Bù nước và tăng tiết sữa

Với những mẹ sau sinh, cho con bú sữa mẹ hoàn toàn, cơ thể dễ bị mất nước. Lúc này, mẹ hãy bổ sung nước dừa để bù đắp lại lượng nước đã mất. Hơn nữa, nó cũng bổ sung các dưỡng chất cần thiết như như kali, đường tự nhiên và natri, giúp cơ thể tăng tiết sữa. Đồng thời có nguồn sữa chất lượng cho con bú. Bé sẽ tăng cân đều và ít bị ốm vặt trong quá trình phát triển.

Uống nước dừa giúp mẹ bầu bù nước và tăng tiết sữa cho con

Tăng cường hệ miễn dịch cho cả mẹ và bé

Hệ miễn dịch đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe của con người. Nó bảo vệ cơ thể luôn khỏe mạnh, ngăn ngừa mắc bệnh và nhiễm trùng. Do đó, khi hệ miễn dịch gặp những vấn đề bất thường thì cơ thể dễ bệnh tật. Hệ miễn dịch của cơ thể phức tạp và nằm ở khắp các nơi trong người.

Để duy trình hệ thống miễn dịch khỏe mạnh, mẹ bầu hãy ăn uống lành mạnh và thường xuyên uống nước dừa. Nước dừa có đầy đủ các chất điện giải và các axit amin thiết yếu. Những chất này đóng vai trò như một chất chống oxy hóa làm tăng cường hệ miễn dịch.

Hơn nữa, nước dừa cũng làm tăng axit lauric trong sữa mẹ, giúp tăng khả năng miễn dịch của bé. Bảo vệ mẹ và bé hiệu quả trước các bệnh thông thường.

Duy trì huyết áp

Sau sinh có một số bà mẹ sẽ bị tụt hoặc tăng huyết áp. Nguyên nhân là do thời tiết thay đổi, trở nên lạnh và ẩm ướt, thiếu dinh dưỡng hoặc làm các công việc nặng nhọc, áp lực, căng thẳng kéo dài…

Hơn nữa, sau sinh mẹ thường ăn rất nhiều để có sữa cho con bú. Điều này dẫn đến cơ thể bị béo phì, dễ bị tăng huyết áp. Lúc này, mẹ hãy uống nước dừa để bổ sung các chất điện giải, giúp duy trì huyết áp ổn định. Cũng như bổ sung chất xơ để ngăn ngừa táo bón, khó tiêu, đồng thời điều trị rối loạn đường ruột.

Nước dừa ngăn ngừa sỏi thận

Uống nước dừa thậm chí còn có nhiều lợi ích hơn nước lọc trong việc giúp phòng ngừa sỏi thận. Bởi sỏi thận hình thành khi canxi, oxalate và các hợp chất khác kết hợp lại, hình thành các kết tụ dạng sỏi. Khi uống đủ nước sẽ giúp cơ thể phòng ngừa được bệnh này. Trong đó, nước dừa có tính mát giúp giải nhiệt cho cơ thể và rất lợi tiểu.

Uống nước dừa thường xuyên giúp ngăn ngừa sỏi thận

Loại nước này giúp thông tiểu, cải thiện tình trạng tiểu buốt, tiểu rắt, đồng thời bào mòn, thu nhỏ kích thước viên sỏi. Chính vì vậy, thường xuyên uống nước dừa sẽ giúp tăng cường bài tiết các chất cặn lắng đọng tại thận, giảm nồng độ canxi và axit uric dư thừa trong nước tiểu. Hơn nữa, nước dừa cũng giảm các gốc tự do được tạo ra khi cơ thể phản ứng với hàm lượng oxalate cao trong nước tiểu. Ngăn chặn sự xuất hiện của những viên sỏi mới.

Tuy nhiên, uống nước dừa cũng chỉ dừng lại ở mức độ giúp hỗ trợ điều trị, làm giảm triệu chứng cho những người bị sỏi thận ở mức độ nhẹ, kích thước viên sỏi còn nhỏ. Với những trường hợp viên sỏi to hoặc bị nhiều sỏi cùng lúc thì bạn hãy sớm tiến hành phẫu thuật tán sỏi để ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe

Qua đây có thể thấy được, sau sinh là một giai đoạn khá mệt mỏi, mẹ phải đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe, hơn nữa còn phải chăm con vất vả, thức khuya dậy sớm. Lúc này, bạn hãy tận dụng các tác dụng của nước dừa, bổ sung mỗi ngày để cơ thể cảm thấy khỏe khoắn, ngăn ngừa bệnh tật đồng thời giúp việc chăm sóc bé yêu trở nên dễ dàng hơn.

Một số lưu ý khi uống nước dừa

Uống nước dừa đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của mẹ và bé. Tuy nhiên, mẹ vẫn không nên chủ quan. Đầu tiên hãy phải nắm chắc được thông tin về mẹ sau sinh có nên uống nước dừa, uống như thế nào, uống bao nhiêu là phù hợp. Theo đó, để đảm bảo tính an toàn thì chị em nên uống nước dừa sau 3 hoặc là 6 tháng sau khi sinh.

Uống nước dừa tươi vào buổi sáng là tốt nhất

Đây là thời điểm cơ thể của chị em dần hồi phục sau sinh. Hơn nữa, cơ thể em bé cũng khá cứng cáp. Bé sẽ hấp thụ được những dưỡng chất cần thiết và ít khi xảy ra những dấu hiệu dị ứng. Như vậy, khi mẹ uống nước dừa bé sẽ không gặp phải các trở ngại về đường tiêu hóa và sữa của mẹ. Hơn nữa, khoảng thời gian này bé rất cần những dưỡng chất thiết yếu để tăng trưởng và phát triển trí não cũng như thể chất.

Tuy nhiên, mẹ bầu cần lưu ý, nước dừa chứa carbohydrates cùng với chất điện giải. Hai dưỡng chất này hoạt động tốt, khiến cơ thể tăng cân rất nhanh. Do đó nếu không tập luyện thể thao, cơ thể sẽ bị thừa lượng chất điện giải, tăng cân mất kiểm soát.

Bên cạnh đó, khi bị ớn lạnh, đầy bụng, hâm hấp sốt, thậm chí sốt cao hoặc vừa làm công việc nặng nhọc, mất sức thì bạn không nên vội vã uống nước dừa, vì sẽ làm cho chân tay buồn rũ, giảm sức dẻo dai và phản xạ nhanh nhẹn. Lúc này, bạn hãy ngồi nghỉ cho cơ thể hồi phục năng lượng, sau đó uống nước dừa từng chút một và không uống quá nhiều.

Mỗi tuần các mẹ có thể uống từ 3 – 4 trái dừa, nên uống vào buổi sáng và không nên uống vào buổi tối. Bởi khi uống vào buổi tối sẽ khiến mẹ đi tiểu đêm nhiều, mất ngủ, càng khiến cơ thể trở nên mệt mỏi, uể oải.

Uống nước dừa giúp làm đẹp da cho phụ nữ sau sinh

Hy vọng qua những thông tin trên đây đã giúp bạn biết được sau sinh có nên uống nước dừa không. Loại nước này được đánh giá là an toàn cho trẻ em, phụ nữ mang thai và cho con bú. Tốt nhất là nên uống nước dừa tươi, nếu mua nước dừa đóng chai thì bạn nên nhớ kiểm tra thành phần dinh dưỡng xem nước dừa trong chai có nguyên chất 100% không. Đồng thời để ý kỹ hạn sử dụng, tránh các loại nước dừa đã thêm chất làm ngọt hay hương liệu và quá ngày sử dụng.

Nước dừa giúp bổ sung dinh dưỡng và phòng bệnh một cách tự nhiên. Tuy nhiên, sau sinh mẹ vẫn nên kiểm tra xem mình có dị ứng với bất cứ thành phần nào trong nước dừa không để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.