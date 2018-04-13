Muốn trị dứt điểm bệnh gút, hãy dùng ngay bài thuốc lá trầu và nước dừa này

Sống khỏe 13/04/2018 17:40

Lá trầu và nước dừa là hai nguyên liệu quen thuộc với nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người không hề biết rằng khi kết hợp với nhau, chúng còn có khả năng chữa bệnh gút vô cùng hữu hiệu.

Bệnh gút (gout) được gọi là "bệnh nhà giàu" hay "bệnh hoàng gia" bởi vì nó lần đầu được phát hiện trong các gia đình quý tộc ở Châu Âu. Vào thời điểm đó, cuộc sống trong các cung điện rất xa hoa, thịt và các sản phẩm sữa rất phong phú nên giới thượng lưu thường ăn quá nhiều. Khi duy trì chế độ ăn uống giàu protein trong thời gian dài, cơ thể hấp thụ lượng purine cao, dẫn đến uric acid trong máu tăng, gây ra bệnh gút.

Muốn trị dứt điểm bệnh gút, hãy dùng ngay bài thuốc lá trầu và nước dừa này - Ảnh 1
Bệnh gút gây ra nhiều đau đớn và ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống hiện đại, thói quen ăn uống thay đổi, sử dụng nhiều rượu bia, chất kích thích, đặc biệt là lười vận động đã khiến bệnh gút gia tăng nhanh chóng. Người bệnh thường phải chịu đựng những cơn đau kinh khủng và xuất hiện rõ nhất là vào ban đêm, kéo dài hàng tiếng đồng hồ.

Để thoát khỏi những cơn đau này, hãy áp dụng bài thuốc chữa bệnh gút bằng lá trầu với nước dừa. Bài thuốc này không chỉ hiệu quả mà còn an toàn, không gây ra tác dụng phụ như thuốc tây.

Chữa bệnh gút bằng lá trầu và nước dừa đơn giản, hiệu quả

Nhiều nghiên cứu cho thấy, trong thành phần của lá trầu chứa 2,4 % tinh dầu với các hoạt chất Chavicol, Chavibetol, Eugenol, Estragol… có nhiều tác dụng khác nhau. Trong đó, khả năng chống viêm khớp và điều trị bệnh gút hữu hiệu của chúng khiến nhiều người phải ngạc nhiên.

Nước dừa được coi là một chất điện phân tự nhiên giúp tăng cường sự trao đổi chất và cân bằng chuyển hóa các chất trong cơ thể. Uống nước dừa cũng giúp loại bỏ các cholesterol gây bệnh tim mạch; có khả năng kháng khuẩn, chống viêm... Vì vậy, uống nước dừa sẽ giúp đào thải axit uric ra khỏi cơ thể nhanh chóng và an toàn.

Chuẩn bị nguyên liệu:

Lá trầu tươi: 100g

Dừa xiêm: 1 quả

Cách làm:

- Dùng 1 quả dừa xiêm cắt vạt nắp, giữ nguyên nước dừa trong quả.

Muốn trị dứt điểm bệnh gút, hãy dùng ngay bài thuốc lá trầu và nước dừa này - Ảnh 2
Dừa và lá trầu là bài thuốc trị bệnh gút hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

- Lá trầu rửa sạch, để ráo và thái thật nhỏ.

- Bỏ lá trầu vào ngâm trong quả dừa xiêm (nếu nước bị tràn có thể đổ bớt đi), đậy nắp gáo dừa lại.

- Ngâm 30 - 40 phút, sau đó bỏ bã và uống hết hỗn hợp nước bên trong. Lưu ý: Dùng bài thuốc này vào buổi sáng trước khi dùng bữa. Ngoài ra, người bệnh không nên ăn ngay sau khi uống mà hãy chờ cho nước dừa và tinh chất trầu hấp thụ vào cơ thể.

Muốn trị dứt điểm bệnh gút, hãy dùng ngay bài thuốc lá trầu và nước dừa này - Ảnh 3
Chỉ cần dừa và lá trầu bạn có thể điều trị được bệnh gút - Ảnh minh họa: Internet

Bạn kiên trì dùng bài thuốc này trong vòng 7 ngày, đảm bảo cơn đau do bệnh gút mang lại sẽ biến mất.

Chữa bệnh gút bằng lá trầu và nước dừa là một bài thuốc dân gian đã được nhiều người áp dụng thành công. Tuy nhiên, nếu thấy cơn đau dữ dội hơn, bạn nên dừng lại và đến bác sĩ để được thăm khám.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo.

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