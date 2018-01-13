Bệnh gút (gout) là một trong những dạng viêm khớp gây đau đớn cho người bệnh, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Bài thuốc từ lá tía tô dưới đây sẽ giúp trị khỏi bệnh gút tại nhà nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

Các cơn đau từ nhẹ đến nặng do bệnh gút gây ra khiến người bệnh mệt mỏi và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Giờ đây, căn bệnh này có thể được trị khỏi chỉ với 1 nắm tía tô, nguyên liệu tự nhiên lại rẻ tiền này sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ, các cơn đau do gút sẽ không còn hành hạ bạn mỗi ngày. Bệnh gút gây sưng đau các khớp, khiến người bệnh mệt mỏi - Ảnh: Internet Lá tía tô có tác dụng gì? Theo Đông y, lá tía tô có vị ấm, tính cay, không độc, giúp giải cảm, phong hàn, giảm sốt nhờ khả năng kích thích cơ thể tiết mồ hôi. Hàm lượng các chất dinh dưỡng như canxi, sắt, phốt pho cùng nhiều loại vitamin và khoáng chất có trong tía tô giúp mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Đặc biệt, loại rau ăn kèm quen thuộc này còn giúp điều trị bệnh gút vô cùng hiệu quả. Nguyên nhân gây ra bệnh gút là do chế độ ăn uống sinh hoạt dẫn đến dư thừa axit uric trong máu, làm tích tụ và lắng đọng tinh thể tại các khớp xương. Lá tía tô mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh: Internet Các nhà khoa học Nhật Bản đã tìm thấy 4 chất khác nhau trong tía tô có khả năng ức chế các enzym xanthine oxidase - loại enzyme thúc đẩy sự hình thành axit uric. Nhờ đó, nồng độ axit uric trong cơ thể luôn được giữ ở mức thấp nhất.

Bên cạnh đó, tía tô còn có tác dụng chống viêm, tăng cường đào thải axit uric trong máu giúp giảm nhanh các triệu chứng sưng đau do bệnh gút gây ra. Chính vì vậy, bài thuốc từ lá tía tô là phương pháp hữu hiệu giúp phòng và điều trị tận gốc bệnh gút mà không lo tác dụng phụ. Bài thuốc trị khỏi bệnh gút bằng lá tía tô Dùng 1 nắm lá tía tô tươi rửa sạch, sau đó cho vào nồi đun sôi với nước. Uống nước tía tô khi còn ấm, bạn sẽ thấy các cơn đau được giảm thiểu đáng kể chỉ sau 30 phút sử dụng bài thuốc này. Ngoài ra, nếu bạn muốn ngăn chặn các cơn đau nhức do bệnh gút gây ra, hãy thường xuyên sử dụng tía tô trong các bữa ăn hàng ngày. Tốt nhất là bạn nên ăn sống để loại rau này có thể phát huy hết tác dụng vốn có của nó. Nước lá tía tô giúp trị khỏi bệnh gút - Ảnh: Internet Bài thuốc từ lá tía tô không hề gây ra tác dụng phụ mà còn giúp phòng ngừa các bệnh thường gặp vào mùa lạnh. Hãy kiên trì thực hiện trong vài tháng, tình trạng bệnh sẽ được cải thiện đáng kể, bạn sẽ không còn nỗi lo phải sống chung với bệnh gút cả đời nữa. Chúc bạn thành công với bài thuốc trị bệnh gút tại nhà bằng lá tía tô này nhé! * Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

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