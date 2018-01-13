Thường xuyên ăn những món này sẽ giúp thanh lọc cơ thể nhanh chóng, chống lão hóa hiệu quả

Chẳng cần phải ăn kiêng, bạn vẫn có thể thải độc cơ thể nhanh chóng với những món ăn thơm ngon, bổ dưỡng dưới đây:

Khi cơ thể tích tụ nhiều độc tố sẽ gây ra những căn bệnh nguy hiểm, làm xuất hiện các vấn đề về da, khiến chức năng của các cơ quan nội tạng suy giảm… Chính vì vậy, việc thanh lọc cơ thể là điều cần thiết để loại bỏ tất cả các độc tố tích tụ này.

Các vitamin nhóm B và vitamin C trong cà rốt có khả năng cải thiện các vấn đề về da, giúp chống lão hóa hiệu quả. Đây là món ăn vừa bổ dưỡng vừa giúp cơ thể bài độc, dưỡng nhan.

Cà rốt chứa hàm lượng carotene dồi dào giúp cơ thể đào thải các chất độc gây lão hóa. Bên cạnh đó, loại củ này còn chứa nhiều vitamin A giúp cải thiện thị lực, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh về mắt như chứng quáng gà và khô mắt.

Cà rốt hầm thịt bò là món ăn bạn không thể bỏ qua nếu muốn thanh lọc cơ thể - Ảnh: Internet

Cách làm: Thịt bò rửa sạch, cắt miếng rồi luộc với nước sôi đến khi sạch bọt thì vớt ra. Cà rốt gọt vỏ đem rửa sạch, thái hạt lựu rồi bỏ vào nồi ninh cùng thịt bò. Ban đầu, bạn dùng lửa lớn để đun sôi, sau khi nêm nếm gia vị thì vặn lửa nhỏ hầm tới khi thịt nhừ là có thể thưởng thức.

Rong biển hầm vịt

Rong biển có chứa polysaccharide sulfate – một chất loại bỏ phóng xạ giúp làm giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể. Bên cạnh đó, hàm lượng alginate có trong rong biển còn hạn chế việc hấp thụ các chất độc hại như chì, cadmium và nhiều kim loại nặng khác, giúp ngăn ngừa ung thư ruột kết và hỗ trợ điều trị xơ vữa động mạch.

Đặc biệt, rong biển còn làm giảm lượng estrogen ở nữ giới, từ đó giảm nguy cơ mắc tăng sản tuyến vú.

Rong biến giúp thải độc, ngừa ung thư hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách làm: Thịt vịt rửa sạch rồi chặt thành từng miếng vừa ăn. Rong biển thái miếng nhỏ. Cho thịt vịt và rong biển vào nồi hầm với nước, thêm một chút hành, gừng và hạt tiêu vào để tạo mùi thơm. Đun với lửa vừa cho đến khi thịt vịt chín nhừ thì nêm nếm thêm gia vị rồi tắt bếp.

Giá đỗ xào giấm chua

Giá đỗ được xem là thần dược giúp trị nhiều loại bệnh, đặc biệt có khả năng thải độc và thanh lọc cơ thể rất tốt. Những dưỡng chất có trong loại thực phẩm này còn có tác dụng thanh nhiệt, hạ huyết áp, giảm mỡ máu, cải thiện thị lực…

Giá đỗ xào giấm chua không chỉ thơm ngon, bổ dưỡng mà còn rất dễ chế biến - Ảnh: Internet

Cách làm: Giá đỗ đem rửa sạch, chần sơ với nước sôi rồi vớt ra ngâm vào nước lạnh để giá giòn. Cho một ít hạt tiêu vào chảo, đảo đều để tạo mùi thơm rồi cho giá đỗ vào xào chung với giấm chua. Đến khi giá gần chín thì nêm nếm thêm gia vị vừa ăn là được.

Chúc bạn thành công với cách làm những món ăn thanh lọc cơ thể này nhé!