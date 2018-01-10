Gan trẻ ra 20 tuổi, da mặt căng bóng chỉ với 1 ly nước thải độc cơ thể làm từ lá me

Sống khỏe 10/01/2018 17:16

Để thanh lọc gan, bạn có thể dùng lá me để làm nước uống hàng ngày. Phương pháp này sẽ giúp thải độc cơ thể nhanh chóng, cải thiện các vấn đề về da và mang lại cho bạn làn da căng bóng như sao Hàn.

Gan là một trong những bộ máy quan trọng nhất của cơ thể. Gan suy yếu có thể dẫn đến các vấn đề về da, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể thanh lọc gan nhanh chóng chỉ với 1 ly nước làm từ lá me với cách chế biến cực đơn giản dưới đây.

Gan trẻ ra 20 tuổi, da mặt căng bóng chỉ với 1 ly nước thải độc cơ thể làm từ lá me - Ảnh 1
Gan khỏe mạnh sẽ giúp làn da tươi trẻ, rạng ngời - Ảnh: Internet

Nước uống thanh lọc gan, thải độc cơ thể làm từ lá me

Lá me có tính mát, giúp thanh lọc gan, loại bỏ các loại độc tố tích tụ trong cơ thể. Nhiều người sử dụng nước lá me để nấu nước tắm giúp trị mẩn ngứa trên da.

Bên cạnh khả năng thanh lọc cơ thể, lá me còn giúp loại bỏ các chất béo trong gan, tăng cường tiêu hóa, giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể, hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến mật và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Chuẩn bị: 200g lá me, 1 lít nước, mật ong hoặc đường nâu

Cách làm: Lá me đem rửa thật sạch rồi cho vào nồi đun sôi với 1 lít nước trong khoảng 15 – 20 phút. Khi nước sôi, bạn chắt ra ly, để nguội bớt rồi uống hàng ngày. Nếu không uống được chua, bạn có thể thêm vào một chút mật ong hoặc đường nâu.

Hàng ngày, bạn uống 2 lần vào buổi sáng và tối, mỗi tuần 1 ly để thanh lọc gan và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Gan trẻ ra 20 tuổi, da mặt căng bóng chỉ với 1 ly nước thải độc cơ thể làm từ lá me - Ảnh 2
Nước lá me giúp thải độc gan nhanh chóng - Ảnh: Internet

Nước uống làm từ quả me

Bên cạnh việc sử dụng lá me, bạn cũng có thể dùng quả me để làm nước uống thanh lọc cơ thể, giúp đẹp da.

Bên cạnh đó, quả me chứa hàm lượng lớn vitamin C, thiamin, sắt, magiê, phốt pho, đồng, chất xơ, canxi và niacin rất tốt cho tim mạch, giúp giảm các triệu chứng của bệnh dạ dày và cực kì tốt cho chức năng gan.

Hàm lượng chất chống oxy hóa trong quả me còn giúp cải thiện các vấn đề về da, ngăn ngừa lão hóa.

Cách làm: Quả me đem tách lấy phần thịt để ra một chén nhỏ, lọc bỏ hạt rồi cho vào máy xay sinh tố. Thêm vào 1 lít nước rồi xay nhuyễn, có thể thêm một chút đường để dễ uống. Sau khi xay, bạn lọc hỗn hợp cho vào bình thủy tinh, bảo quản trong tủ lạnh rồi dùng dần.

Mỗi ngày uống nước me 2 lần sẽ giúp cơ thể được thanh lọc, ngăn ngừa lão hóa, mang lại cho bạn làn da mịn màng, căng bóng.

Gan trẻ ra 20 tuổi, da mặt căng bóng chỉ với 1 ly nước thải độc cơ thể làm từ lá me - Ảnh 3
Nước me giúp ngăn ngừa lão hóa da - Ảnh: Internet

Trên đây là 2 loại nước uống làm từ những nguyên liệu thiên nhiên giúp thanh lọc gan, thải độc cơ thể bạn có thể tự chế biến tại nhà, vừa an toàn, lành tính lại mang lại hiệu quả cao.

Chúc bạn thành công với cách làm nước uống thải độc từ lá và quả me này nhé!

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