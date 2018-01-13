Không cần dùng thuốc, đây là cách trị đau khớp gối cực nhanh và hiệu quả chỉ với 1 nắm muối

Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể phải đối mặt với nguy cơ bị tàn phế suốt đời. Thay vì lạm dụng các loại thuốc có thể gây nhiều tác dụng phụ, bạn hãy thử áp dụng những cách tự nhiên để điều trị bệnh, vừa an toàn vừa mang lại hiệu quả cao.

Đau khớp gối là dấu hiệu của nhiều bệnh xương khớp như viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp gối… Bất kỳ ai cũng đều có thể gặp phải tình trạng này, đặc biệt là người già.

Bên cạnh đó, phương pháp này còn có thể áp dụng cho các chứng đau khớp vai, đau cổ… thông qua việc thư giãn các cơ, khử ẩm trừ hàn, tăng cường tuần hoàn máu trong cơ thể.

Một trong những phương pháp hữu hiệu được nhiều người áp dụng trong trị đau khớp gối chính là chườm nóng. Chườm nóng với muối biển thô thường được dùng cho các trường hợp đau khớp mạn tính.

Dưới đây là cách chườm nóng bằng muối biển, thích hợp điều trị cho bệnh nhân đau khớp gối mạn tính.

Cách trị đau khớp gối bằng chườm nóng muối biển

Chườm nóng muối biển thô

Dùng 1 nắm muối biển thô cho vào chảo, đảo đều để làm nóng. Sau đó đổ ra túi vải, bọc thêm một lớp khăn bên ngoài rồi buộc miệng túi lại. Dùng túi chườm đắp lên phần khớp gối bị sưng đau. Lưu ý, không cột quá chặt để dễ điều chỉnh theo vị trí mà bạn cần chườm nóng.

Chườm nóng với muối biển thô sẽ giúp làm giảm các cơn đau khớp gối - Ảnh: Internet

Muối biển thô cùng với hạt hoa tiêu

Chuẩn bị sẵn 2 nắm hạt hoa tiêu, 10 lát gừng tươi thái mỏng, 6 cây hành lá (cắt đoạn 3 cm). Cho các nguyên liệu trên vào túi vải rồi đặt vào bên trong túi muối nóng, buộc miệng túi lại. Nhẹ nhàng chườm túi muối lên đầu gối, ngày 2 lần vào sáng và tối.

Bạn có thể sử dụng túi muối biển thô nhiều lần nhưng túi thuốc bên trong thì nên thay thế 7 ngày một lần. Áp dụng phương pháp này 7 ngày cho một liệu trình, bạn sẽ thấy hiệu quả bất ngờ.

Hạt hoa tiêu sẽ giúp mang lại hiệu quả cao trong việc điều trị đau khớp gối - Ảnh: Internet

Lưu ý khi thực hiện phương pháp chườm nóng muối biển thô

- Do muối biển được rang nóng ở nhiệt độ cao nên khi chườm, bạn cần chú ý để tránh bị bỏng. Nếu thấy quá nóng, bạn nên lót thêm một lớp khăn dưới vùng đau nhức trước khi đặt túi muối nóng lên chườm.

- Sau khi chườm nóng, trong vòng 30 phút bạn không nên tắm hay đụng vào nước lạnh.

- Trong vòng 1 tiếng sau khi ăn, không nên thực hiện chườm nóng. Không nên thực hiện phương pháp này khi quá đói, quá no hoặc khi say rượu.

Phương pháp chườm nóng muối biển thô rất đơn giản nhưng bạn cần lưu ý để không bị bỏng - Ảnh: Internet

Người bị đau khớp gối cần lưu ý

– Để giảm đau nhức, bạn nên thường xuyên giữ ấm cho đầu gối, duy trì thói quen chườm nóng và xoa bóp khớp gối hàng ngày.

– Nếu bạn gặp các cơn đau nhức nặng và ngày càng nghiêm trọng thì nên đến bệnh viện để được kiểm tra càng sớm càng tốt.

* Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.