Trị khỏi bệnh gút trong 7 ngày chỉ với 1 quả dừa xiêm làm theo cách này

Sống khỏe 12/12/2017 16:27

Những bài thuốc dân gian giúp chữa bệnh gút đã được nhiều người áp dụng. Sử dụng nước dừa xiêm và lá trầu là một trong các phương pháp giúp trị bệnh gút nhanh và hiệu quả.

Theo Đông y, một số thành phần thảo dược thiên nhiên có khả năng đào thải lượng axit uric trong cơ thể - nguyên nhân gây ra bệnh gút. Bài thuốc từ nước dừa xiêm và lá trầu không có tác dụng giảm thiểu các cơn đau do bệnh gút gây ra, hỗ trợ điều trị căn bệnh này một cách nhanh chóng.

Nước dừa xiêm và lá trầu có tác dụng gì?

Nước dừa là loại thức uống giải khát bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe. Được coi là chất điện phân tự nhiên, nước dừa giúp tăng cường sự trao đổi chất và cân bằng chuyển hóa các chất trong cơ thể. Hàm lượng chất chống oxy hóa có trong nước dừa sẽ làm giảm sự hình thành axit lactic – chất làm bệnh gút thêm trầm trọng.

Trị khỏi bệnh gút trong 7 ngày chỉ với 1 quả dừa xiêm làm theo cách này - Ảnh 1
Nước dừa xiêm giúp cân bằng chuyển hóa các chất trong cơ thể - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, những dưỡng chất có trong nước dừa còn giúp giảm lượng axit uric trong máu, đồng thời giúp kháng khuẩn, chống viêm, khử độc tố, phòng ngừa tim mạch.

Lá trầu thường được dùng để phòng và trị nhiều loại bệnh như viêm họng, viêm phổi, viêm phế quản… nhờ đặc tính kháng khuẩn, chống viêm. Hàm lượng tinh dầu trong lá trầu chiếm tới 2,4% có tác dụng chống viêm khớp, phục hồi các hư tổn ở khớp, giúp giảm đau do bệnh gút gây ra.

Trị khỏi bệnh gút trong 7 ngày chỉ với 1 quả dừa xiêm làm theo cách này - Ảnh 2
Lá trầu có tác dụng giảm đau nhức do bệnh gút gây ra - Ảnh: Internet

Đặc biệt, lá trầu còn chứa các chất như chavicol, chavibetol, eugenol, estragol… giúp cải thiện các rối loạn chuyển hóa, thúc đẩy quá trình hấp thụ các khoáng chất và vitamin trong cơ thể, đồng thời đào thải các chất cặn bã tích tụ ra ngoài thông qua đường tiểu.

Chính vì vậy, nước dừa xiêm và lá trầu là bài thuốc giúp điều trị bệnh gút hiệu quả.

Bài thuốc chữa bệnh gút từ nước dừa xiêm và lá trầu

Nguyên liệu: 1 quả dừa xiêm, 100g lá trầu tươi

Cách làm:

Dừa xiêm đem cắt vạt nắp, để nguyên nước trong quả. Lá trầu đem rửa sạch rồi cắt nhuyễn, sau đó cho vào nước dừa, đậy nắp lại ngâm trong khoảng 30 phút.

Sau khi ngâm, bạn chắt bỏ bã rồi đổ hỗn hợp ra ly để uống. Nước dừa ngâm lá trầu rất dễ uống và không bị say trầu nên bạn có thể yên tâm sử dụng.

Trị khỏi bệnh gút trong 7 ngày chỉ với 1 quả dừa xiêm làm theo cách này - Ảnh 3
Nước dừa xiêm và lá trầu là một trong những bài thuốc dân gian giúp trị bệnh gút hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách dùng:

- Dùng 1 ly nước dừa xiêm và lá trầu vào mỗi sáng khi bụng đói.

- Không nên ăn sáng ngay mà nên chờ một thời gian để bài thuốc phát huy hiệu quả đào thải lượng axit uric ra khỏi cơ thể. Sau khi đi tiểu xong, bạn có thể dùng bữa sáng.

- Chỉ áp dụng bài thuốc này trong vòng 1 tuần. Sau 6 tháng, bạn có thể thực hiện lại liệu trình này để tiếp tục đào thải lượng axit uric còn tồn đọng trong cơ thể.

* Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Cải bẹ xanh: Phương thuốc dân gian trị bệnh gút cực nhanh và hiệu quả

Cải bẹ xanh: Phương thuốc dân gian trị bệnh gút cực nhanh và hiệu quả

Cải bẹ xanh (cải đắng) là loại rau quen thuộc được nhiều người sử dụng nhưng không phải ai cũng biết nó có thể trị bệnh gút cực nhanh và hiệu quả.

Xem thêm
Từ khóa:   bài thuốc dân gian bệnh gút lá trầu có tác dụng gì cách trị bệnh gút nhanh cách trị bệnh gút cách trị bệnh gút hiệu quả bài thuốc dân gian trị bệnh gút bài thuốc trị bệnh gút từ nước dừa xiêm và lá trầu dừa xiêm có tác dụng gì bài thuốc trị bệnh gút lá trầu

TIN MỚI NHẤT

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 30 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 56 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 2 giờ 15 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 3 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?