Nước dừa xiêm và lá trầu có tác dụng gì ?

Theo Đông y, một số thành phần thảo dược thiên nhiên có khả năng đào thải lượng axit uric trong cơ thể - nguyên nhân gây ra bệnh gút . Bài thuốc từ nước dừa xiêm và lá trầu không có tác dụng giảm thiểu các cơn đau do bệnh gút gây ra, hỗ trợ điều trị căn bệnh này một cách nhanh chóng.

Nước dừa là loại thức uống giải khát bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe. Được coi là chất điện phân tự nhiên, nước dừa giúp tăng cường sự trao đổi chất và cân bằng chuyển hóa các chất trong cơ thể. Hàm lượng chất chống oxy hóa có trong nước dừa sẽ làm giảm sự hình thành axit lactic – chất làm bệnh gút thêm trầm trọng.

Bên cạnh đó, những dưỡng chất có trong nước dừa còn giúp giảm lượng axit uric trong máu, đồng thời giúp kháng khuẩn, chống viêm, khử độc tố, phòng ngừa tim mạch.

Lá trầu thường được dùng để phòng và trị nhiều loại bệnh như viêm họng, viêm phổi, viêm phế quản… nhờ đặc tính kháng khuẩn, chống viêm. Hàm lượng tinh dầu trong lá trầu chiếm tới 2,4% có tác dụng chống viêm khớp, phục hồi các hư tổn ở khớp, giúp giảm đau do bệnh gút gây ra.

Đặc biệt, lá trầu còn chứa các chất như chavicol, chavibetol, eugenol, estragol… giúp cải thiện các rối loạn chuyển hóa, thúc đẩy quá trình hấp thụ các khoáng chất và vitamin trong cơ thể, đồng thời đào thải các chất cặn bã tích tụ ra ngoài thông qua đường tiểu.

Chính vì vậy, nước dừa xiêm và lá trầu là bài thuốc giúp điều trị bệnh gút hiệu quả.

Bài thuốc chữa bệnh gút từ nước dừa xiêm và lá trầu

Nguyên liệu: 1 quả dừa xiêm, 100g lá trầu tươi

Cách làm:

Dừa xiêm đem cắt vạt nắp, để nguyên nước trong quả. Lá trầu đem rửa sạch rồi cắt nhuyễn, sau đó cho vào nước dừa, đậy nắp lại ngâm trong khoảng 30 phút.

Sau khi ngâm, bạn chắt bỏ bã rồi đổ hỗn hợp ra ly để uống. Nước dừa ngâm lá trầu rất dễ uống và không bị say trầu nên bạn có thể yên tâm sử dụng.

Cách dùng:

- Dùng 1 ly nước dừa xiêm và lá trầu vào mỗi sáng khi bụng đói.

- Không nên ăn sáng ngay mà nên chờ một thời gian để bài thuốc phát huy hiệu quả đào thải lượng axit uric ra khỏi cơ thể. Sau khi đi tiểu xong, bạn có thể dùng bữa sáng.

- Chỉ áp dụng bài thuốc này trong vòng 1 tuần. Sau 6 tháng, bạn có thể thực hiện lại liệu trình này để tiếp tục đào thải lượng axit uric còn tồn đọng trong cơ thể.

* Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.