Có nhiều phương thuốc dân gian giúp điều trị bệnh gút, trong đó có bài thuốc từ cải bẹ xanh . Cải bẹ xanh còn được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng vì có nhiều lợi ích đối với sức khỏe .

Bệnh gút gây ra nhiều đau đớn, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Nếu không được điều trị sớm và kịp thời, gút có thể gây ra rất nhiều biến chứng nguy hiểm như biến dạng khớp gây tàn phế, suy thận, bệnh lý về tim mạch…thậm chí có thể gây tử vong.

Cải bẹ xanh chứa nhiều chất dinh dưỡng như caroten, anbumin, a-xit nicotic và các loại vitamin như vitamin A, B, C, K… giúp tăng cường hệ tiêu hóa, tốt cho tim mạch, chống lão hóa, phòng chống ung thư bàng quang... Đặc biệt, cải bẹ xanh có thể trị bệnh gút cực hiệu quả.

Bài thuốc dân gian từ cải bẹ xanh

Các chất dinh dưỡng có trong cải bẹ xanh sẽ giúp đào thải axit uric, sự tồn đọng của chất này là nguyên nhân dẫn đến bệnh gút.

Chuẩn bị: 300g rau cải bẹ xanh

Cách làm:

Dùng rau cải bẹ xanh rửa sạch, ngâm nước muối pha loãng rồi vớt để ráo nước. Luộc rau cải bẹ xanh lấy nước uống hàng ngày thay nước lọc. Lưu ý không nên dùng quá nhiều rau nếu không sẽ khiến nước bị đặc, nên nấu loãng để uống sẽ tốt hơn.

Uống đều đặn 2 - 3 lít nước cải bẹ xanh/ngày để giúp cơ thể đào thải axit uric thông qua đường tiểu.

Ngoài ra, bạn có thể giảm đau do gút bằng cách dùng lá cải bẹ xanh giã nát rồi đắp lên vùng cần điều trị. Cách này sẽ giúp các cơn đau giảm nhanh.

Lưu ý:

Trong quá trình điều trị bệnh gút bằng cải bẹ xanh, bạn cần có một chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt hợp lý, tránh căng thẳng và mệt mỏi.

Hạn chế sử dụng các thực phẩm nhiều đạm và cholesterol như thịt bò, cá trích, sò, tôm, nội tạng động vật… Không dùng các chất kích thích như rượu, bia, cà phê… vì chúng có thể khiến lượng axit uric trong cơ thể tăng lên gấp 2 lần.

* Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.