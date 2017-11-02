Đây là lý do vì sao chị em thi nhau mua rau cải cúc về ăn vào mùa đông

Rau cải cúc chứa nhiều chất dinh dưỡng như chất xơ, protid, glucid, lipid và các loại vitamin A, B, C… Đây đều là những dưỡng chất quan trọng và cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt khi thời tiết trở lạnh, nếu bạn bị cảm, ho khan, ho có đờm hay ho dai dẳng thì việc ăn rau cải cúc sẽ giúp bệnh được cải thiện đáng kể.

Theo lương y Bùi Hồng Minh, Phó chủ tịch Hội Đông y Ba Đình (Hà Nội), vào mùa đông chúng ta nên tăng cường ăn rau cải cúc để giúp phòng tránh các bệnh thường gặp vào ngày lạnh.

Theo Đông y, rau cải cúc có vị hơi đắng, the, mùi thơm, tính mát, giúp tán phong nhiệt, an tâm khí, lợi tiểu, tiêu đờm... Các nghiên cứu trong y học hiện đại cũng chứng minh rau cải cúc không chỉ có ý nghĩa về mặt dinh dưỡng mà còn là phương thuốc chữa bệnh cực tốt.

Một số bài thuốc chữa bệnh từ rau cải cúc

Trị ho

Chuẩn bị 150g rau cải cúc, 200g phổi lợn. Phổi lợn rửa sạch, thái thành từng miếng vừa ăn. Rau rửa sạch, ngâm nước muối loãng rồi thái nhỏ đem nấu canh cùng phổi lợn. Ăn canh này với cơm trong 2 – 3 ngày, những cơn ho sẽ giảm dần và biến mất hoàn toàn.

Đối với trẻ nhỏ trên 1 tuổi: Dùng 6g rau cải cúc rửa sạch rồi thái nhỏ, cho thêm một chút cà phê mật ong rồi đem hấp cách thủy. Sau đó gạn lấy nước cho trẻ uống nhiều lần trong ngày.

Giải cảm

Lấy 150g rau cải cúc, rửa sạch rồi thái nhỏ. Nấu cháo chín nhừ rồi cho rau cải cúc vào, đun thêm khoảng 5 phút rồi cho cháo ra tô. Ăn cháo rau cải cúc sẽ giúp giải cảm rất nhanh và hiệu quả.

Hạ huyết áp

Cải cúc là loại rau chứa nhiều axit amin và tinh dầu, giúp giảm huyết áp hiệu quả. Nước rau cải cúc là bài thuốc được lương y Hoàng Khánh Toàn, chủ nhiệm khoa Đông y tại bệnh viện Quân đội Trung ương 108 khuyên dùng để ổn định huyết áp.

Dùng 500g rau cải cúc, rửa sạch rồi ép lấy nước cốt, uống ngày 2 lần, mỗi lần khoảng 50ml. Bài thuốc này sẽ giúp hạ huyết áp hiệu quả, đồng thời giảm các cơn đau hay nặng đầu do huyết áp tăng cao.

Chữa nhức đầu

Để làm giảm các cơn đau đầu, bạn có thể dùng rau cải cúc tươi nấu lấy nước uống. Ngoài ra, bạn còn có thể dùng một nắm lá cải cúc hơ nóng rồi đắp lên hai bên thái dương vào buổi tối trước khi đi ngủ. Cách này có tác dụng chữa đau đầu lâu năm hiệu quả.

* Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.