Trị khỏi giãn tĩnh mạch chỉ với 1 ly nước ép củ cải đường chế biến theo cách này

Chuyên gia nói gì 04/12/2017 16:22

Giãn tĩnh mạch là căn bệnh khó chữa, gây đau nhức và mệt mỏi cho người bệnh. Tuy nhiên, thường xuyên dùng nước ép củ cải đường và rau mùi sẽ giúp trị giãn tĩnh mạch hiệu quả.

Quá trình lưu thông máu bị cản trở sẽ khiến các mạch máu phồng to, đây là nguyên nhân gây bệnh giãn tĩnh mạch. Nếu không được điều trị, bệnh có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như hình thành máu đông gây tắc mạch máu phổi, dẫn đến tử vong.

Nước ép củ cải đườngrau mùi giúp hỗ trợ lưu thông máu hiệu quả. Sử dụng loại nước ép này thường xuyên là phương pháp hữu hiệu giúp trị khỏi giãn tĩnh mạch.

Nước ép củ cải đường và rau mùi giúp trị giãn tĩnh mạch

Củ cải đường chứa hàm lượng cao nitrat – dưỡng chất quan trọng giúp cải thiện tuần hoàn máu. Cơ thể được cung cấp đủ lượng nitrat cần thiết sẽ giúp mạch máu không bị tắc nghẽn, nhờ đó mà oxy trong máu được lưu thông, giảm thiểu nguy cơ tăng huyết áp.

Trị khỏi giãn tĩnh mạch chỉ với 1 ly nước ép củ cải đường chế biến theo cách này - Ảnh 1
Hàm lượng cao nitrat trong củ cải đường giúp thúc đẩy lưu thông máu – Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, củ cải đường còn chứa betalain - một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có đặc tính chống viêm, giúp thải độc cơ thể, ngăn ngừa nhiều loại bệnh. Hàm lượng cao magie trong loại củ này sẽ giúp lưu thông máu tốt hơn và điều hòa tĩnh mạch hiệu quả.

Rau mùi chứa nhiều luteolin và vitamin C, hai dưỡng chất quan trọng giúp phòng và điều trị giãn tĩnh mạch. Chúng đóng vai trò như một loại thuốc chống viêm có khả năng cản trở sự xuất hiện của huyết khối, nhờ đó làm giảm triệu chứng sưng phù ở chân, giảm đau nhức.

Trị khỏi giãn tĩnh mạch chỉ với 1 ly nước ép củ cải đường chế biến theo cách này - Ảnh 2
Rau mùi mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Hàm lượng chất chống oxy hóa có trong mùi tây còn giúp thanh lọc cơ thể, thúc đẩy lưu thông máu, giúp tĩnh mạch hoạt động ổn định. Ngoài ra, thường xuyên sử dụng loại rau này còn giúp điều hòa huyết áp, ngăn chặn các biến chứng của bệnh cao huyết áp.

Chính vì vậy, sự kết hợp giữa củ cải đường và mùi tây sẽ giúp trị giãn tĩnh mạch hiệu quả nhờ thúc đẩy quá trình lưu thông máu.

Cách làm nước ép củ cải đường và rau mùi tây

Nguyên liệu: 1 – 2 củ cải đường, 5g rau mùi, 1 thìa cà phê nước cốt chanh, 200ml nước

Trị khỏi giãn tĩnh mạch chỉ với 1 ly nước ép củ cải đường chế biến theo cách này - Ảnh 3
Cách làm nước ép củ cải đường và rau mùi rất đơn giản - Ảnh: Internet

Cách làm:

Củ cải đem gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt thành từng miếng nhỏ. Rau mùi rửa sạch rồi cho vào máy xay xay nhuyễn cùng củ cải, cho thêm vào 200ml nước và 1 thìa nước cốt chanh, sau đó lọc lấy nước ép.

Dùng nước ép củ cải đường và rau mùi vào buổi sáng, mỗi tuần 3 lần sẽ giúp cải thiện lưu thông máu hiệu quả và trị khỏi giãn tĩnh mạch.

* Thông tin mang tính tham khảo

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