Cả đời không lo ung thư nếu thường xuyên ăn thực phẩm này mỗi sáng

Chuyên gia nói gì 04/12/2017 14:20

Ngô (bắp) là thực phẩm rất phù hợp để sử dụng cho bữa sáng, vừa bổ sung đủ năng lượng, vừa mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe, đặc biệt là giúp phòng ngừa ung thư hiệu quả.

Ngô là thực phẩm bổ dưỡng nhưng lại chứa ít cholesterol và chất béo bão hòa nên rất phù hợp để ăn kiêng. Bạn có thể bổ sung ngô vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày, tốt nhất là dùng cho bữa sáng.

Hàm lượng cao chất xơ, chất chống oxy hoá, folate, thiamin… có trong ngô giúp tăng cường sức khỏe, ngăn ngừa ung thư, chống lại nhiều bệnh tật và giúp kéo dài tuổi thọ.

Ngô giúp phòng ngừa ung thư

Ngô chứa nhiều lysine và selenium, đây là hai hợp chất đóng vai trò tích cực trong việc phòng chống và ngăn chặn sự phát triển của các khối u.

Hàm lượng cao chất xơ cũng như chất chống oxy hóa có trong ngô giúp bảo vệ tế bào, ngăn ngừa ung thư. Theo nhiều nghiên cứu, thường xuyên ăn ngô sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư vú ở phụ nữ.

Cả đời không lo ung thư nếu thường xuyên ăn thực phẩm này mỗi sáng - Ảnh 1
Thường xuyên ăn ngô vào buổi sáng sẽ giúp phòng ngừa ung thư hiệu quả - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, những dưỡng chất có trong ngô còn có khả năng làm giảm cholesterol xấu trong cơ thể, từ đó làm giảm nguy cơ ung thư ruột già. Trong hạt ngô còn chứa rất nhiều chất beta-cryptoxanthin, một loại carotenoid có tác dụng chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa ung thư phổi hiệu quả.

Chính vì vậy, ngô là thực phẩm bạn không thể bỏ qua trong thực đơn ăn sáng của cả gia đình.

Bảo vệ tim mạch

Axit amin trong cơ thể tăng cao có thể phá hủy các mạch máu, dẫn đến nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Ngô chứa nhiều folate giúp làm giảm axit amin có trong mạch máu, từ đó ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm của bệnh tim mạch.

Tăng cường hệ miễn dịch

Ngô cung cấp các chất dinh dưỡng như protein, kali, vitamin C giúp tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể, ngăn ngừa cảm cúm, cảm lạnh.

Cả đời không lo ung thư nếu thường xuyên ăn thực phẩm này mỗi sáng - Ảnh 2
Khi trời trở lạnh, thường xuyên ăn ngô sẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh thông thường - Ảnh: Internet

Ngăn ngừa thiếu máu

Ngô giúp bổ sung lượng chất sắt cần thiết cho cơ thể, cải thiện tình trạng thiếu máu. Thường xuyên ăn ngô sẽ giúp tăng mức độ hemoglobin (huyết sắc tố) trong cơ thể lên đến 50%. Bên cạnh đó, hàm lượng axit folic có trong ngô còn góp phần ngăn ngừa bệnh thiếu máu hiệu quả.

Tốt cho trí nhớ và não bộ

Hàm lượng cao thiamin và vitamin B1 có trong ngô sẽ giúp cải thiện trí nhớ, ngăn ngừa bệnh Alzheimer (hội chứng suy giảm trí nhớ) hiệu quả. Chính vì vậy, bạn nên bổ sung ngô vào thực đơn hàng ngày để não bộ làm việc hiệu quả, minh mẫn.

Giúp xương chắc khỏe

Ngô chứa nhiều mangan, kẽm, đồng... giúp tăng cường sức khỏe xương và giảm đau do viêm khớp. Bên cạnh đó, những dưỡng chất có trong ngô còn giúp ngăn ngừa sự co thắt cơ bắp, ngăn ngừa loãng xương hiệu quả. 

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