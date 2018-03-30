Theo Đông y, bài thuốc từ dừa non và đậu đen có tác dụng giảm thiểu các cơn đau do bệnh gút gây ra, đồng thời hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả nhờ khả năng đào thải lượng axit uric trong cơ thể - nguyên nhân gây ra bệnh gút.

Bệnh gút là một trong những dạng viêm khớp gây sưng đau rất khó chịu, khiến người bệnh mệt mỏi và gặp ít nhiều bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể gây tổn thương khớp, giảm khả năng vận động, gây đau mạn tính.

Nước dừa non được xem là chất điện phân tự nhiên, giúp tăng cường quá trình trao đổi chất và cân bằng chuyển hóa trong cơ thể. Bên cạnh đó, hàm lượng chất chống oxy hóa có trong nước dừa sẽ làm giảm sự hình thành axit lactic, từ đó giúp ngăn ngừa các cơn đau do bệnh gút gây ra.

Dưới đây là tác dụng và cách làm bài thuốc đơn giản này tại nhà, bạn sẽ bất ngờ về kết quả mà nó mang lại đấy!

Đặc biệt, những dưỡng chất trong nước dừa còn giúp giảm lượng axit uric trong máu, ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch.

Nước dừa giúp giảm lượng axit uric trong máu, nguyên nhân gây bệnh gút - Ảnh minh họa: Internet

Đậu đen có vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ can thận, bổ huyết, trừ phong, thanh thấp nhiệt, hạ khí, lợi tiểu, giải độc.... Hàm lượng lớn chất xơ, chất chống oxy hóa, isoflavone và anthocyanidin trong đậu đen còn giúp giảm sưng tấy, nhức mỏi các khớp.

Ngoài ra, các thành phần dinh dưỡng trong nước hầm đậu còn có khả năng giảm lượng axit uric trong máu và chất lắng đọng của các tinh thể axit uric ở khớp, từ đó giúp hỗ trợ điều trị bệnh gút hiệu quả.

Đậu đen giúp giảm sưng tấy các khớp do gút gây ra - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Bài thuốc này rất đơn giản, nguyên liệu bạn cần chuẩn bị chỉ gồm 1 quả dừa non và 1 nắm đậu đen.

Đầu tiên, đậu đen bạn ngâm nước ấm khoảng nửa tiếng để đậu nở mềm. Dừa non đem chặt phần đầu để làm nắp đậy, chắt nước dừa ra tô. Cho toàn bộ phần đậu đen đã nở đều vào trong quả dừa, đổ phần nước dừa vào sao cho ngập hết phần đậu rồi đậy nắp lại.

Cách làm bài thuốc trị bệnh gút này rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, bạn cho quả dừa nào nồi hấp cách thủy khoảng 4 tiếng là có thể dùng được. Để đạt hiệu quả cao, bạn phải ăn hết toàn bộ phần cùi dừa, đậu đen và nước dừa có trong quả.

Bài thuốc này không chỉ dễ ăn mà còn mang lại hiệu quả tuyệt vời - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi tuần ăn từ 1-2 lần, kiên trì áp dụng bài thuốc trị bệnh gút này trong khoảng 3 tuần, bệnh sẽ được cải thiện đáng kể. Chúc bạn thành công!

* Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng