Viêm xoang nặng đến mấy cũng trị khỏi nhờ những cách cực đơn giản này tại nhà

Mặc dù là căn bệnh không gây nguy hiểm cho tính mạng nhưng viêm xoang lại ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống thường ngày của bạn. Thay vì sử dụng thuốc để điều trị, bạn hãy thử áp dụng những cách cực đơn giản này tại nhà để giảm thiểu các triệu chứng khó chịu của bệnh.

Người mắc bệnh viêm xoang thường gặp các triệu chứng như nghẹt mũi, đau đầu, đau sâu trong hốc mắt, căng vùng trán, nặng mặt… Những triệu chứng này sẽ xuất hiện thường xuyên hơn khi thời tiết thay đổi.

Bên cạnh đó, nghệ còn chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp kháng viêm, giảm sưng. Chính vì vậy, nghệ thường được dùng trong các bài thuốc trị viêm khớp, viêm dạ dày....

Nghệ là thực phẩm có tác dụng phòng và chữa nhiều loại bệnh, rất tốt cho sức khỏe và đặc biệt có lợi cho người bị viêm xoang. Hàm lượng curcumin trong nghệ có khả năng chữa lành các xoang và giúp cải thiện hệ hô hấp.

Để điều trị viêm xoang, bạn giã nát vài lát nghệ tươi rồi trộn với mật ong nguyên chất theo tỉ lệ 1:1. Mỗi ngày, bạn dùng hỗn hợp này khoảng 4-5 lần, mỗi lần 1/2 thìa cà phê và nên ngậm trong miệng khoảng 15 phút để phát huy hết hiệu quả của nó.

Giấm táo

Giấm táo chứa hàm lượng lớn kali giúp giảm chất nhầy trong khoang mũi, cải thiện đáng kể chứng nghẹt mũi do viêm xoang gây ra.

Phương pháp điều trị viêm xoang bằng giấm táo rất đơn giản, bạn pha giấm táo với nước theo tỷ lệ 1:1, sau đó đun nóng hỗn hợp rồi xông mũi. Bên cạnh đó, bạn có thể chuẩn bị một ly nước ấm rồi cho vào 2 thìa cà phê giấm táo cùng một thìa cà phê mật ong, khuấy đều rồi uống 2-3 lần/ngày.

Thường xuyên áp dụng cách này không chỉ giúp trị nghẹt mũi mà còn giúp giảm thiểu những triệu chứng của bệnh như nhức đầu, căng, nặng mặt…

Bài thuốc từ giấm táo có thể giảm các triệu chứng do viêm xoang gây ra - Ảnh minh họa: Internet

Gừng

Bạn có thể dùng nước gừng nóng để xông mũi giúp làm chảy dịch mũi và đẩy dịch xoang ra ngoài, giảm nghẹt mũi hiệu quả. Bên cạnh đó, bạn có thể nhai gừng tươi hoặc uống nước gừng mật ong để giảm đau đầu do viêm xoang gây ra.

Để ngăn ngừa các triệu chứng của bệnh viêm xoang, bạn có thể thêm gừng vào những món ăn trong thực đơn hàng ngày.

Dứa

Không phải ai cũng biết dứa là một trong những thực phẩm tốt nhất cho người bị viêm xoang. Nhờ chứa nhiều chất bromelain, loại quả này có đặc tính kháng viêm, làm tan đờm và chất nhầy, chữa lành xoang.

Không chỉ thơm ngon, dứa còn giúp trị nghẹt mũi hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua

Sữa chua chứa nhiều axit lactic và vitamin C giúp tăng cường miễn dịch cho cơ thể và làm loãng dịch nhầy khoang mũi. Những người bị viêm xoang nên thường xuyên ăn sữa chua để giảm các triệu chứng của bệnh.

Việc tận dụng những thực phẩm có sẵn trong bếp là cách điều trị viêm xoang an toàn và hiệu quả, bạn có thể thực hiện ngay tại nhà.

* Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.