Ngăn ngừa rụng tóc chưa bao giờ đơn giản đến thế chỉ với những thực phẩm có sẵn trong bếp

Sống khỏe 18/03/2018 10:48

Chẳng cần tốn kém chi phí cho quá trình phục hồi tóc tại salon, bạn vẫn có thể sở hữu mái tóc bóng mượt, chắc khỏe nhờ thường xuyên sử dụng những thực phẩm ngăn ngừa rụng tóc dưới dây.

Tóc rụng nhiều là tình trạng mà hầu hết các cô nàng đều gặp phải khiến mái tóc dần mỏng đi, thiếu sức sống và kém bóng mượt. Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này là do tóc không được cung cấp đủ những dưỡng chất cần thiết.

Chẳng cần đến salon hay tốn kém chi phí cho những sản phẩm chăm sóc tóc, mái tóc của bạn sẽ trở nên chắc khỏe hơn bao giờ hết nếu thường xuyên sử dụng những thực phẩm ngăn ngừa rụng tóc dưới đây.

Những thực phẩm ngăn ngừa rụng tóc

Đậu nành

Muốn mái tóc luôn chắc khỏe, bạn cần bổ sung một lượng protein cần thiết để giúp tăng cường chất sừng – thành phần quan trọng cấu tạo nên sợi tóc.

Nhờ hàm lượng protein thực vật dồi dào, đậu nành chính là sự lựa chọn hoàn hảo để bổ sung dưỡng chất cho mái tóc. Thường xuyên sử dụng đậu nành trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày không chỉ giúp mái tóc thêm bóng mượt mà còn mang đến cho bạn làn da tươi sáng, mịn màng không tì vết.

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Đậu nành vừa ngăn ngừa rụng tóc vừa cải thiện làn da - Ảnh minh họa: Internet

Khoai tây

Khoai tây chứa hàm lượng lớn các loại vitamin có lợi cho tóc như vitamin A, B và C. Để ngăn ngừa tình trạng tóc rụng nhiều, bạn có thể dùng nước cốt khoai tây thoa đều lên da đầu, mát xa nhẹ nhàng rồi để khoảng 15 phút trước khi xả sạch với dầu gội. Áp dụng phương pháp này 2 lần/tuần, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu mái tóc khỏe mạnh, đầy sức sống.

Bên cạnh đó, bạn có thể dùng nước cốt khoai tây để làm mặt nạ dưỡng da, giúp da trắng hồng hơn trông thấy.

Hành tây

Hàm lượng lớn collagen trong hành tây có tác dụng kích thích mọc tóc, đồng thời giảm gãy rụng và ngứa da đầu hiệu quả. Cách làm rất đơn giản, cạn chỉ cần xay nhuyễn hành tây rồi chắt lấy phần nước cốt, mát xa nhẹ nhàng da đầu trong khoảng 15 phút, sau đó xả sạch với nước và dầu gội.

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Mặc dù có mùi hăng nồng nhưng hành tây là thực phẩm ngăn ngừa rụng tóc vô cùng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Tinh dầu

Để giảm tóc gãy rụng, bạn có thể sử dụng một số loại tinh dầu như dầu cây hương thảo, gỗ trầm hương, tinh dầu bưởi...

Bạn có thể cho trực tiếp tinh dầu vào dầu gội và dùng hàng ngày hoặc dùng để mát xa da đầu và tóc. Thường xuyên sử dụng những loại tinh dầu này sẽ giúp thúc đẩy quá trình chuyển hóa tế bào, tăng cường lưu thông máu, cung cấp thêm các chất dinh dưỡng cần thiết để chân tóc nuôi dưỡng các sợi tóc.

Tuy nhiên, bạn chỉ nên sử dụng một lượng tinh dầu nhỏ mỗi lần vì dùng quá nhiều có thể gây bết tóc, bí da đầu, dẫn đến nhiều vấn đề khác về tóc.

Nước cốt dừa

Nhờ chứa nhiều protein, kali và axit béo mà nước cốt dừa có thể phục hồi tóc hư tổn, ngăn ngừa rụng tóc. Bạn có thể dùng nước cốt dừa thay dầu xả trong mỗi lần gội đầu. Để thực phẩm này phát huy hết tác dụng vốn có, bạn nên kết hợp mát xa nhẹ nhàng da đầu và tóc. Cách này sẽ giúp các dưỡng chất được thẩm thấu đều, tóc sẽ bóng mượt hơn.

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Thường xuyên dùng nước cốt dừa sẽ giúp mái tóc bóng mượt - Ảnh minh họa: Internet

Những cách ngăn ngừa rụng tóc từ những thực phẩm thiên nhiên này rất đơn giản, bạn có thể áp dụng ngay từ hôm nay. Chúc bạn nhanh chóng sở hữu mái tóc bóng mượt, chắc khỏe và đầy sức sống nhé!

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