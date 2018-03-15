Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng mái tóc thưa mỏng là do lượng dưỡng chất cần thiết cho cơ thể không được đáp ứng đủ. Bên cạnh đó, tóc thưa mỏng có thể là dấu hiệu của bệnh tuyến giáp hoặc rối loạn nội tiết.

Bất kỳ sự thay đổi nào dù là nhỏ nhất trên cơ thể đều là dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khỏe hiện tại của bạn. Đôi khi những hiện tượng trên mái tóc thường bị nhiều người bỏ qua vì tưởng bình thường. Tuy nhiên trong một số trường hợp, nó có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều căn bệnh, bạn tuyệt đối không được chủ quan.

Tốt nhất bạn vẫn nên đến bệnh viện khám để biết chính xác nhất về tình trạng sức khỏe của bản thân.

Để cải thiện tình trạng này, bạn nên bổ sung những thực phẩm giàu sắt, kẽm, protein, vitamin C... vào thực đơn hàng ngày. Đồng thời hạn chế các biện pháp làm đẹp như uốn, nhuộm, duỗi...

Bổ sung nhiều thực phẩm giàu sắt, kẽm, protein... để giúp tóc dày hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tóc rụng nhiều

Tóc rụng là hiện tượng bình thường, tuy nhiên nếu tóc rụng quá nhiều thì có thể là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang thiếu sắt trầm trọng. Ngoài ra, hiện tượng tóc rụng nhiều có thể là triệu chứng sớm của một số căn bệnh nguy hiểm như hội chứng buồng trứng đa nang, suy giảm tuyến giáp do sự tăng giảm bất thường của hoóc-môn trong cơ thể.

Một số người sử dụng thuốc tránh thai nhưng dừng đột ngột cũng có thể gặp tình trạng tóc rụng nhiều.

Chính vì vậy, bạn nên bổ sung thêm những thực phẩm giàu chất sắt như thịt bò, gan, bí đỏ, ngũ cốc nguyên hạt, các loại rau màu xanh đậm… vào bữa ăn hàng ngày. Nếu tình trạng này kéo dài, bạn nên đi khám càng sớm càng tốt để ngăn ngừa trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Tóc rụng nhiều có thể là dấu hiệu của nhiều căn bệnh nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Tóc khô gãy

Những tác động của nhiệt độ cao từ các phương pháp làm đẹp như sấy, uốn, duỗi… có thể khiến tóc bạn khô xơ, dễ gãy rụng, nhất là khi mái tóc không được dưỡng ẩm thường xuyên. Bên cạnh đó, khi cơ thể mất cân bằng hoóc-môn, thiếu hụt chất dinh dưỡng, thiếu nước... cũng gây ra tình trạng này.

Để mái tóc trở nên bóng mượt và chắc khỏe hơn, bạn nên cung cấp đủ nước cho cơ thể, bổ sung thêm các thực phẩm giàu sắt và protein vào thực đơn hàng ngày.

Cơ thể thiếu dưỡng chất có thể khiến tóc khô xơ - Ảnh minh họa: Internet

Da đầu xuất hiện các mảng trắng

Nhiều người thường nhầm lẫn những mảng trắng trên da đầu là gàu nhưng nó có thể là dấu hiệu của bệnh vẩy nến. Hiện tượng này thường đi kèm với triệu chứng ngứa da đầu, có thể liên quan tới các bệnh tự miễn dịch như lupus ban đỏ…

Đây là những dấu hiệu trên mái tóc cảnh báo bệnh và tình trạng sức khỏe bạn đang gặp phải. Nếu nghi ngờ trước những hiện tượng này, bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác nhất.