Để bảo vệ sức khỏe , bạn nên đến bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt nếu nghi ngờ về hiện tượng này.

Nếu bạn thường xuyên gặp tình trạng bàn tay lạnh thì không nên xem thường bởi nó có thể là dấu hiệu của nhiều căn bệnh như thiếu máu, rối loạn tuyến giáp, huyết áp thấp…

Để điều trị bệnh thiếu máu, bạn nên bổ sung những thực phẩm chứa nhiều chất sắt vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày.

Tình trạng thiếu máu xảy ra khi cơ thể không sản sinh đủ số lượng tế bào hồng cầu cần thiết, lượng hemoglobin trong máu thấp. Hiện tượng này có thể khiến các tế bào không nhận đủ lượng oxy cần thiết dẫn đến tình trạng bàn tay lạnh.

Thiếu máu là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng lạnh tay - Ảnh minh họa: Internet

Huyết áp thấp

Những người bị huyết áp thấp có thể gặp tình trạng mạch máu ngưng vận chuyển đến một số bộ phận trong cơ thể dẫn đến hiện tượng bàn tay lạnh. Bên cạnh đó, người bị huyết áp thấp còn gặp một số triệu chứng như mắt mờ dần, mệt mỏi, buồn nôn, chóng mặt, suy nhược cơ thể...

Nếu bạn gặp hầu hết các dấu hiệu trên thì nên đến bệnh viện ngay để khám và điều trị kịp thời.

Rối loạn tuyến giáp

Một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng lạnh bàn tay là do rối loạn tuyến giáp. Tuyến giáp suy yếu sẽ khiến các cơ quan trong cơ thể hoạt động không hiệu quả, dẫn đến các triệu chứng như mệt mỏi, tăng nguy cơ béo phì…

Tình trạng này thường gặp ở những người mắc phải các bệnh lý về tuyến giáp như bướu cổ, phình tuyến giáp...

Đừng chủ quan nếu gặp hiện tượng bàn tay luôn lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuần hoàn máu kém

Quá trình tuần hoàn máu trong cơ thể không thuận lợi có thể dẫn đến hiện tượng đôi bàn tay bị lạnh. Nguyên nhân là do tim bơm máu yếu hoặc mạch máu bị hẹp vì tắc nghẽn cholesterol trong cơ thể dẫn đến việc máu lưu thông không đều.

Chính vì vậy, bạn nên đi khám càng sớm càng tốt để tìm hiểu rõ tình trạng sức khỏe của bản thân.

Thiếu vitamin B12

Khi cơ thể thiếu vitamin, đặc biệt là vitamin B12 có thể gây ra tình trạng bàn tay luôn lạnh lẽo. Vitamin B12 là loại vitamin quan trọng đối với sự hình thành của các tế bào máu. Nếu cơ thể không nhận đủ hàm lượng vitamin này sẽ dẫn đến tình trạng huyết áp thấp cùng với đó là hiện tượng bàn tay lạnh.

Để biết chính xác vấn đề sức khỏe đang gặp phải, bạn nên đi xét nghiệm máu để tìm hiểu nguyên nhân, nhờ đó có cách điều trị kịp thời. Ngoài ra, bạn cũng nên bổ sung thêm một số loại thực phẩm giàu vitamin B12 như thịt đỏ, trứng, các sản phẩm từ sữa...

Bổ sung vào thực đơn dinh dưỡng những thực phẩm từ sữa, trứng... - Ảnh minh họa: Internet

Bàn tay lạnh là dấu hiệu của nhiều bệnh, bạn tuyệt đối không được chủ quan và nên đến bệnh viện khám ngay khi thấy những triệu chứng trên.