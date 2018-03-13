Bàn tay lạnh là dấu hiệu của nhiều căn bệnh, đừng xem thường để rồi hối không kịp

Sống khỏe 13/03/2018 11:45

Bàn tay lúc nào cũng lạnh chính là dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khỏe và những căn bệnh bạn đang mắc phải, tuyệt đối không được chủ quan.

Nếu bạn thường xuyên gặp tình trạng bàn tay lạnh thì không nên xem thường bởi nó có thể là dấu hiệu của nhiều căn bệnh như thiếu máu, rối loạn tuyến giáp, huyết áp thấp…

Để bảo vệ sức khỏe, bạn nên đến bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt nếu nghi ngờ về hiện tượng này.

Bàn tay lạnh là dấu hiệu bệnh gì?

Thiếu máu

Tình trạng thiếu máu xảy ra khi cơ thể không sản sinh đủ số lượng tế bào hồng cầu cần thiết, lượng hemoglobin trong máu thấp. Hiện tượng này có thể khiến các tế bào không nhận đủ lượng oxy cần thiết dẫn đến tình trạng bàn tay lạnh.

Để điều trị bệnh thiếu máu, bạn nên bổ sung những thực phẩm chứa nhiều chất sắt vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày.

Bàn tay lạnh là dấu hiệu của nhiều căn bệnh, đừng xem thường để rồi hối không kịp - Ảnh 1
Thiếu máu là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng lạnh tay - Ảnh minh họa: Internet

Huyết áp thấp

Những người bị huyết áp thấp có thể gặp tình trạng mạch máu ngưng vận chuyển đến một số bộ phận trong cơ thể dẫn đến hiện tượng bàn tay lạnh. Bên cạnh đó, người bị huyết áp thấp còn gặp một số triệu chứng như mắt mờ dần, mệt mỏi, buồn nôn, chóng mặt, suy nhược cơ thể...

Nếu bạn gặp hầu hết các dấu hiệu trên thì nên đến bệnh viện ngay để khám và điều trị kịp thời.

Rối loạn tuyến giáp

Một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng lạnh bàn tay là do rối loạn tuyến giáp. Tuyến giáp suy yếu sẽ khiến các cơ quan trong cơ thể hoạt động không hiệu quả, dẫn đến các triệu chứng như mệt mỏi, tăng nguy cơ béo phì…

Tình trạng này thường gặp ở những người mắc phải các bệnh lý về tuyến giáp như bướu cổ, phình tuyến giáp...

Bàn tay lạnh là dấu hiệu của nhiều căn bệnh, đừng xem thường để rồi hối không kịp - Ảnh 2
Đừng chủ quan nếu gặp hiện tượng bàn tay luôn lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuần hoàn máu kém

Quá trình tuần hoàn máu trong cơ thể không thuận lợi có thể dẫn đến hiện tượng đôi bàn tay bị lạnh. Nguyên nhân là do tim bơm máu yếu hoặc mạch máu bị hẹp vì tắc nghẽn cholesterol trong cơ thể dẫn đến việc máu lưu thông không đều.

Chính vì vậy, bạn nên đi khám càng sớm càng tốt để tìm hiểu rõ tình trạng sức khỏe của bản thân.

Thiếu vitamin B12

Khi cơ thể thiếu vitamin, đặc biệt là vitamin B12 có thể gây ra tình trạng bàn tay luôn lạnh lẽo. Vitamin B12 là loại vitamin quan trọng đối với sự hình thành của các tế bào máu. Nếu cơ thể không nhận đủ hàm lượng vitamin này sẽ dẫn đến tình trạng huyết áp thấp cùng với đó là hiện tượng bàn tay lạnh.

Để biết chính xác vấn đề sức khỏe đang gặp phải, bạn nên đi xét nghiệm máu để tìm hiểu nguyên nhân, nhờ đó có cách điều trị kịp thời. Ngoài ra, bạn cũng nên bổ sung thêm một số loại thực phẩm giàu vitamin B12 như thịt đỏ, trứng, các sản phẩm từ sữa...

Bàn tay lạnh là dấu hiệu của nhiều căn bệnh, đừng xem thường để rồi hối không kịp - Ảnh 3
Bổ sung vào thực đơn dinh dưỡng những thực phẩm từ sữa, trứng... - Ảnh minh họa: Internet

Bàn tay lạnh là dấu hiệu của nhiều bệnh, bạn tuyệt đối không được chủ quan và nên đến bệnh viện khám ngay khi thấy những triệu chứng trên.

Nếu chu kỳ kinh nguyệt của bạn rơi vào các trường hợp này, đừng bao giờ chủ quan mà hãy đi khám ngay

Nếu chu kỳ kinh nguyệt của bạn rơi vào các trường hợp này, đừng bao giờ chủ quan mà hãy đi khám ngay

Những biểu hiện sau có thể cảnh báo rằng, có điều gì đó không đúng đang xảy ra với chu kỳ kinh nguyệt của bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   bàn tay lạnh là bệnh gì dấu hiệu cảnh báo bệnh dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khỏe bàn tay lạnh bàn tay lạnh là dấu hiệu của bệnh lý

TIN MỚI NHẤT

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 23 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 48 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?