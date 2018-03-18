Không còn nỗi lo da sạm đen ngày hè nhờ thường xuyên sử dụng những thực phẩm chống nắng tự nhiên này

Chuyên gia nói gì 18/03/2018 16:32

Nắng nóng khiến bạn ngại ra đường vì sợ làn da bị tổn thương và sạm đen. Đừng quá lo lắng, những thực phẩm chống nắng tự nhiên dưới đây sẽ giúp bảo vệ làn da từ bên trong, giảm nguy cơ cháy nắng hiệu quả.

Thời tiết đang dần nóng lên, đây chính là thời điểm mà bất cứ ai ra đường cũng cần trang bị đầy đủ áo khoác, kính râm… để chống lại ánh nắng gay gắt bên ngoài. Không chỉ áp dụng những biện pháp trên, bạn còn cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng hàng ngày để giúp làn da khỏe mạnh từ bên trong và ngăn ngừa sự ảnh hưởng của nắng mặt trời một cách tự nhiên.

Dưới đây là những thực phẩm có khả năng chống nắng tự nhiên, giúp giảm thiểu nguy cơ làn da bị cháy nắng và sạm đen, bạn hãy bổ sung ngay vào thực đơn ăn uống mỗi ngày nhé!

Những thực phẩm chống nắng tự nhiên cho làn da

Lựu

Hàm lượng lớn chất chống oxy hóa và axit ellagic trong lựu có khả năng bảo vệ da khỏi những tổn thương do tia UVA và UVB từ ánh nắng mặt trời gây ra. Mỗi ngày một ly nước ép lựu sẽ giúp làn da khỏe mạnh từ bên trong, mịn màng và chẳng còn nỗi lo sạm đen khi tiếp xúc với ánh nắng.

Không còn nỗi lo da sạm đen ngày hè nhờ thường xuyên sử dụng những thực phẩm chống nắng tự nhiên này - Ảnh 1

Không chỉ là thức uống giải khát ngày hè, nước ép lựu có thể giúp nuôi dưỡng làn da từ bên trong - Ảnh minh họa: Internet

Trái cây có múi

Những loại trái cây có múi như cam, quýt, bưởi… đều chứa hàm lượng lớn vitamin C và vitamin E có khả năng giảm nguy cơ da bị cháy nắng. Bên cạnh đó, hàm lượng chất chống oxy hóa và limonene trong loại thực phẩm này còn giúp giảm tới 34% nguy cơ ung thư da và bảo vệ tế bào khỏi những tổn thương cơ bản gây ra do cháy nắng.

Dâu tây

Dâu tây là loại quả chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin C, đây đều là những dưỡng chất cần thiết giúp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời. Bạn còn có thể dùng dâu tây xay nhuyễn, đắp lên vết cháy nắng để làm dịu da, ngăn ngừa tình trạng da sạm đen.

Không còn nỗi lo da sạm đen ngày hè nhờ thường xuyên sử dụng những thực phẩm chống nắng tự nhiên này - Ảnh 2
Nhờ chứa nhiều vitamin C, dâu tây giúp bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời - Ảnh minh họa: Internet

Cà rốt

Không chỉ tốt cho mắt, cà rốt còn giúp bảo vệ làn da hiệu quả nhờ chứa nguồn beta – carotene dồi dào. Thường xuyên dùng thực phẩm này, đặc biệt là vào mùa hè sẽ giúp bảo vệ các tế bào da khỏi những tổn thương do các gốc tự do gây ra khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Trà xanh

Chỉ với 1 tách trà xanh mỗi ngày, cơ thể sẽ nhận một lượng catechins cần thiết để chống lại bệnh tật và các tổn thương gây ra do tiếp xúc với tia UV. Ngoài ra, trà xanh còn chứa nhiều axit tannic và các chất chống oxy hóa giúp làm dịu da, giảm đau rát do cháy nắng, đồng thời làm lành các tổn thương trong tế bào da bị phơi nhiễm với tia cực tím.

Không còn nỗi lo da sạm đen ngày hè nhờ thường xuyên sử dụng những thực phẩm chống nắng tự nhiên này - Ảnh 3
Trà xanh có tác dụng làm dịu da, giảm đau rát do cháy nắng - Ảnh minh họa: Internet

Cà chua

Thường xuyên sử dụng cà chua sẽ giúp bổ sung đầy đủ lycopene cho cơ thể. Đây là dưỡng chất có tác dụng vô hiệu hóa các gốc tự do gây ra bởi ánh nắng mặt trời và bảo vệ làn da khỏi tia cực tím. Tốt nhất bạn nên ăn cà chua sống hoặc ép lấy nước để nó phát huy hết tác dụng tuyệt vời này.

Trong những ngày nắng nóng như hiện nay, bạn hãy thường xuyên bổ sung những thực phẩm chống nắng tự nhiện này vào thực đơn ăn uống để bảo vệ làn da từ bên trong, ngăn ngừa sạm đen cũng như giảm thiểu những tổn thương cho làn da nhé!

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