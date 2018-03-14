Biết được những tác dụng tuyệt vời này của trà hoa cúc, bạn sẽ uống mỗi ngày để da đẹp, dáng thon

Loại hoa cúc thường được dùng để pha trà là hoa cúc trắng, tốt nhất nên sử dụng cúc la mã. Thường xuyên uống trà hoa cúc sẽ giúp giải độc cơ thể, an thần, điều trị tiểu đường, làm đẹp da…

Hoa cúc có vị đắng, cay, tính mát, tác dụng thanh nhiệt, hạ hỏa, giải độc, bổ não... thường được dùng như một vị thuốc trong Đông y. Cả hoa cúc khô và hoa cúc tươi đều mang lại những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe , có tác dụng phòng và chữa nhiều loại bệnh, đồng thời giúp cải thiện làn da, vóc dáng hiệu quả.

Uống trà hoa cúc mỗi ngày sẽ giữ cho tinh thần luôn thoải mái, đẩy lùi mọi căng thẳng và mệt mỏi.

Dưới đây là những tác dụng thần kỳ mà trà hoa cúc có thể mang lại cho sức khỏe:

Bên cạnh đó, trà hoa cúc còn giúp an thần, tốt cho não bộ nên thường được dùng để điều trị chứng nhức đầu, chóng mặt, người bứt rứt, căng thẳng, tính nóng nảy.

Thường xuyên dùng trà hoa cúc sẽ giúp cải thiện tình trạng mất ngủ hiệu quả, mang lại cho bạn giấc ngủ ngon và sâu hơn.

Trà hoa cúc có tác dụng an thần, điều trị chứng mất ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa ung thư

Theo các nghiên cứu, hàm lượng chất apigenin tự nhiên trong trà hoa cúc có tác dụng ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển và di căn, giúp hỗ trợ điều trị ung thư. Chính vì vậy, các nhà khoa học đang tìm cách kết hợp thành phần apigenin được tìm thấy trong hoa cúc cùng các loại thuốc khác để chế tạo loại thuốc ngăn ngừa ung thư hiệu quả.

Khắc phục bệnh tiểu đường

Những dưỡng chất trong trà hoa cúc có thể làm giảm đường huyết trong cơ thể, ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng cao, giúp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường.

Bạn nên thường xuyên uống trà hoa cúc để phòng bệnh tiểu đường và các biến chứng của nó.

Thường xuyên sử dụng trà hoa cúc sẽ giúp trị tiểu đường hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Giảm đau bụng kinh

Theo các nghiên cứu, những người thường xuyên sử dụng trà hoa cúc sẽ ít gặp tình trạng đau bụng trong chu kỳ kinh nguyệt hơn những người không sử dụng. Nguyên nhân là do những dưỡng chất trong trà hoa cúc sẽ làm giảm các cơn co thắt, làm dịu cơn đau.

Bên cạnh đó, bạn có thể dùng tinh dầu hoa cúc để mát xa vùng bụng dưới trong kỳ kinh nguyệt, đây là phương pháp giảm đau hiệu quả và cực kỳ đơn giản.

Cải thiện các vấn đề về da

Hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào trong hoa cúc có tác dụng chống viêm và kháng khuẩn tự nhiên, nhờ đó giúp cải thiện hiệu quả vấn đề mụn trứng cá trên da.

Bên cạnh đó, trà hoa cúc có tính mát giúp thanh nhiệt, thúc đẩy quá trình đào thải độc tố tích tụ dưới da, mang lại cho bạn làn da căng mịn không tì vết.

Những dưỡng chất trong trà hoa cúc sẽ cải thiện hiệu quả các vấn đề về da - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những tác dụng tuyệt vời của trà hoa cúc đối với cơ thể, hãy uống mỗi ngày để bảo vệ sức khỏe và cải thiện làn da nhé!