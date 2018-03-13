Chính vì vậy, bạn nên bổ sung những thực phẩm dưới đây vào thực đơn hàng ngày để giải độc gan tự nhiên và an toàn.

Gan bị nhiễm độc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe , đồng thời gây ra các vấn đề về da. Tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến một số căn bệnh như xơ gan, gan nhiễm mỡ…

Không chỉ giúp giải độc gan, thường xuyên dùng nước ép cà rốt còn giúp cải thiện thị lực, ngăn ngừa các bệnh về mắt.

Hàm lượng lớn kali, magie, phốt pho, biotin… cùng nhiều loại vitamin như vitamin A, C, E trong cà rốt có tác dụng làm sạch gan hiệu quả. Đồng thời, những dưỡng chất này còn tăng cường chức năng gan và hệ miễn dịch cho cơ thể.

Cà rốt có thể giải độc gan, cải thiện thị lực hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cà chua

Cà chua là một trong những thực phẩm giàu lycopene – một chất chống oxy hóa tự nhiên giúp giải độc cơ thể nhanh chóng. Bên cạnh đó, lượng vitamin dồi dào trong cà chua còn giúp ngăn ngừa lão hóa da, cải thiện các vấn đề như nám, sạm, mụn trứng cá hiệu quả.

Súp lơ

Nhờ hàm lượng diindolylmethane dồi dào trong thành phần, súp lơ có khả năng phòng ngừa một số bệnh ung thư liên quan đến mức estrogen cao trong cơ thể. Những dưỡng chất đặc biệt trong loại thực phẩm này còn giúp kích hoạt các enzym giải độc gan. Những tác động tích cực này có thể kéo dài trong vài tuần sau khi bạn đã tiêu thụ súp lơ.

Hãy bổ sung ngay thực phẩm này vào thực đơn ăn uống cho cả gia đình nhé! - Ảnh minh họa: Internet

Cải bó xôi

Cải bó xôi chứa rất nhiều choline, protein, sắt, magie, folate cùng các loại vitamin cần thiết cho cơ thể. Đây đều là những dưỡng chất có tác dụng trong việc trung hòa các chất độc trong gan, bao gồm các hóa chất và cả kim loại nặng.

Nếu muốn giải độc gan, bạn nhất định đừng bỏ qua loại thực phẩm bổ dưỡng này nhé!

Táo

Táo là loại quả có giá trị dinh dưỡng cao và được khá nhiều người yêu thích. Lượng axit malic trong táo có tác dụng giải độc gan, đồng thời đảm bảo các ống dẫn trong gan luôn thông thoáng để các độc tố tích tụ được đào thải nhanh chóng.

Thường xuyên uống nước ép táo sẽ giúp thanh lọc cơ thể, giải độc gan hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Tỏi

Không chỉ là gia vị quen thuộc trong các món ăn, tỏi còn mang lại rất nhiều tác dụng cho sức khỏe. Hàm lượng chất chống oxy hóa trong tỏi có khả năng kháng khuẩn mạnh mẽ, đồng thời hỗ trợ sản sinh các men gan giúp loại bỏ độc tố tích tụ ra khỏi cơ thể nhanh chóng. Bên cạnh đó, tỏi còn chứa nhiều allicin, giúp bảo vệ và cải thiện chức năng gan hiệu quả.

Trên đây là những thực phẩm giúp giải độc gan an toàn và nhanh chóng, bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày để thanh lọc cơ thể.