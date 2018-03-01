Da đẹp, dáng thon nhờ thường xuyên uống những loại nước giúp giải độc gan nhanh chóng này

Chuyên gia nói gì 01/03/2018 11:20

Thường xuyên uống những loại nước giải độc gan làm từ nguyên liệu thiên nhiên sẽ giúp bảo vệ chức năng gan, nhờ đó tăng cường quá trình trao đổi chất trong cơ thể, cải thiện các vấn đề về da và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Gan chính là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể, tham gia vào quá trình chuyển hóa chất dinh dưỡng, đồng thời giúp đào thải độc tố khỏi cơ thể.

Chính vì vậy, khi gan bị nhiễm độc sẽ hoạt động không hiệu quả, từ đó ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, gây ra các vấn đề về da và quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Dưới đây là những loại nước uống giúp giải độc gan nhanh chóng bạn có thể chế biến ngay tại nhà để sử dụng mỗi ngày:

Những loại nước uống giải độc gan tự nhiên

Sữa đậu nành

Đậu nành rất giàu protein, isoflavones, glycoside… giúp tăng cường trao đổi chất trong cơ thể, giải độc gan hiệu quả. Thường xuyên uống sữa đậu nành còn giúp hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa nhanh chóng, giúp da mịn màng hơn. Bạn có thể mua sữa đậu nành ngoài hàng hoặc tự chế biến tại nhà để sử dụng.

Da đẹp, dáng thon nhờ thường xuyên uống những loại nước giúp giải độc gan nhanh chóng này - Ảnh 1
Sữa đậu nành rất tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Nước chanh

Hàm lượng vitamin C và các chất chống oxy hóa trong chanh có khả năng chuyển hóa những chất độc hại thành dạng dễ tan trong nước, nhờ đó hỗ trợ quá trình thải độc tố cho gan, giảm thiểu áp lực cho cơ quan nội tạng này.

Bạn có thể kết hợp nước chanh cùng mật ong hoặc gừng để tăng thêm hiệu quả giải độc cho gan và giảm cân.

Trà hoa cúc

Theo Đông y, hoa cúc có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, mát gan… Dùng hoa cúc pha trà sẽ giúp tiêu độc, chữa mụn nhọn, hỗ trợ điều trị viêm gan cấp tính.

Da đẹp, dáng thon nhờ thường xuyên uống những loại nước giúp giải độc gan nhanh chóng này - Ảnh 2
Trà hoa cúc rất dễ uống và giúp giải độc gan nhanh chóng - Ảnh: Internet

Trà xanh

Hàm lượng chất chống oxy hóa trong trà xanh có khả năng ức chế sự hấp thu của tiểu quản thận, đồng thời hỗ trợ gan hoạt động tốt hơn. Thường xuyên dùng nước trà xanh tươi còn giúp lợi tiểu, mát gan, lọc sạch máu, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Nước ép bắp cải

Bắp cải chứa nhiều chất chống oxy hóa, giàu chất xơ và phytochemical giúp giải độc gan, ngăn ngừa sự phát triển của các gốc tự do có hại, hạn chế tình trạng mụn trứng cá và làn da khô ráp.

Da đẹp, dáng thon nhờ thường xuyên uống những loại nước giúp giải độc gan nhanh chóng này - Ảnh 3
Thường xuyên dùng nước ép bắp cải vừa giúp giải độc gan, vừa giúp làm đẹp da - Ảnh: Internet

Nước mật ong ấm

Những dưỡng chất đặc biệt trong mật ong có khả năng tối đa hóa chức năng của enzym và kích thích giải độc gan. Thường xuyên sử dụng nước mật ong ấm sẽ giúp đào thải độc tố tích tụ trong cơ thể nhanh chóng, giúp giảm mỡ bụng và làm đẹp da.

Tốt nhất bạn nên uống mật ong vào sáng sớm hoặc trước khi đi ngủ 40 phút để đạt hiệu quả cao.

Trên đây là những loại nước uống giải độc gan bạn nên sử dụng để cải thiện làn da và vóc dáng một cách tự nhiên và hiệu quả.

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