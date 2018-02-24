Khi gan bị nhiễm độc, chức năng suy giảm sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến bạn dù tập luyện ăn kiêng đến mấy thì cân nặng vẫn dậm chân tại chỗ, mỡ thừa không hề được loại bỏ.

Gan là bộ phận cần được thải độc thường xuyên để giúp cải thiện chức năng nội tạng, đồng thời giải quyết các vấn đề về da và vóc dáng.

Hỗn hợp nước uống được chế biến từ cam, táo, bưởi và gừng sẽ giúp thải độc gan và hỗ trợ giảm mỡ bụng hiệu quả.

Dưới đây là hỗn hợp nước uống thải độc gan , giảm mỡ bụng bạn có thể tự chế biến tại nhà để sử dụng:

Bưởi chứa nhiều vitamin C, pectin, lycopene, limonoids giúp đào thải độc tố tích tụ trong gan nhanh chóng. Thường xuyên sử dụng loại quả này còn giúp ngăn ngừa ung thư, bảo vệ hệ tiêu hóa và giảm cân.

Những dưỡng chất đặc biệt từ các nguyên liệu như bưởi, cam... tạo thành thức uống giúp thải độc gan hiệu quả - Ảnh: Internet

Trong khi đó táo và cam lại chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp tăng cường quá trình trao đổi chất và giúp đốt cháy mỡ thừa vùng bụng. Hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào trong hai loại quả này còn giúp làm sạch đường tiêu hóa và giải phóng các chất độc ra khỏi cơ thể.

Ngoài ra, những dưỡng chất trong gừng có khả năng giảm cảm giác thèm ăn, thải độc gan, tăng cường trao đổi chất, đồng thời giúp đốt cháy mỡ thừa cực nhanh. Sự kết hợp của các nguyên liệu tự nhiên này sẽ tạo thành hỗn hợp nước uống đặc biệt giúp thải độc gan, giảm mỡ bụng cực tốt.

Hỗn hợp nước đặc biệt này không chỉ thơm ngon mà còn rất bổ dưỡng - Ảnh: Internet

Cách làm hỗn hợp nước uống thải độc gan, giảm mỡ bụng

Nguyên liệu:

- 2 trái bưởi loại vừa

- 3 quả táo

- 1 quả cam

- 1 củ gừng nhỏ

Hướng dẫn thực hiện:

Các nguyên liệu đem rửa sạch, bưởi và cam gọt vỏ, táo để nguyên vỏ thái thành từng miếng mỏng, gừng thì cạo sạch rồi thái lát mỏng. Cho tất cả các nguyên liệu vào máy ép lấy nước hoặc xay nhuyễn rồi lọc bỏ bã.

Thường xuyên dùng hỗn hợp nước ép này sẽ mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho cơ thể - Ảnh: Internet

Dùng hỗn hợp nước ép thu được chia làm 2, uống trong ngày và không nên uống hết trong một lần. Nếu muốn uống lạnh, bạn có thể cho thêm đá hoặc để trong ngăn mát.

Bạn nên uống hỗn hợp nước khi đang đói và không ăn bất cứ thứ gì trong khoảng 2 tiếng sau khi sử dụng để mang lại hiệu quả cao nhất. Chính vì vậy, thời điểm tốt nhất nên sử dụng hỗn hợp là vào sáng sớm và tối trước khi đi ngủ.

Kiên trì sử dụng loại nước này sẽ giúp thải sạch độc tố trong gan, đồng thời giúp chị em nhanh chóng sở hữu vòng eo thon gọn.