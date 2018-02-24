Hỗn hợp nước uống thải độc gan, giảm mỡ bụng cực nhanh từ những nguyên liệu sẵn có trong bếp

Chuyên gia nói gì 24/02/2018 15:38

Sử dụng hỗn hợp nước uống làm từ những nguyên liệu thiên nhiên lành tính là cách thải độc gan, giảm mỡ bụng an toàn và nhanh chóng được nhiều người áp dụng.

Gan là bộ phận cần được thải độc thường xuyên để giúp cải thiện chức năng nội tạng, đồng thời giải quyết các vấn đề về da và vóc dáng.

Khi gan bị nhiễm độc, chức năng suy giảm sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến bạn dù tập luyện ăn kiêng đến mấy thì cân nặng vẫn dậm chân tại chỗ, mỡ thừa không hề được loại bỏ.

Dưới đây là hỗn hợp nước uống thải độc gan, giảm mỡ bụng bạn có thể tự chế biến tại nhà để sử dụng:

Nước uống thải độc gan, giảm mỡ bụng

Hỗn hợp nước uống được chế biến từ cam, táo, bưởi và gừng sẽ giúp thải độc gan và hỗ trợ giảm mỡ bụng hiệu quả.

Bưởi chứa nhiều vitamin C, pectin, lycopene, limonoids giúp đào thải độc tố tích tụ trong gan nhanh chóng. Thường xuyên sử dụng loại quả này còn giúp ngăn ngừa ung thư, bảo vệ hệ tiêu hóa và giảm cân.

Hỗn hợp nước uống thải độc gan, giảm mỡ bụng cực nhanh từ những nguyên liệu sẵn có trong bếp - Ảnh 1
Những dưỡng chất đặc biệt từ các nguyên liệu như bưởi, cam... tạo thành thức uống giúp thải độc gan hiệu quả - Ảnh: Internet 

Trong khi đó táo và cam lại chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp tăng cường quá trình trao đổi chất và giúp đốt cháy mỡ thừa vùng bụng. Hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào trong hai loại quả này còn giúp làm sạch đường tiêu hóa và giải phóng các chất độc ra khỏi cơ thể.

Ngoài ra, những dưỡng chất trong gừng có khả năng giảm cảm giác thèm ăn, thải độc gan, tăng cường trao đổi chất, đồng thời giúp đốt cháy mỡ thừa cực nhanh. Sự kết hợp của các nguyên liệu tự nhiên này sẽ tạo thành hỗn hợp nước uống đặc biệt giúp thải độc gan, giảm mỡ bụng cực tốt.

Hỗn hợp nước uống thải độc gan, giảm mỡ bụng cực nhanh từ những nguyên liệu sẵn có trong bếp - Ảnh 2
Hỗn hợp nước đặc biệt này không chỉ thơm ngon mà còn rất bổ dưỡng - Ảnh: Internet

Cách làm hỗn hợp nước uống thải độc gan, giảm mỡ bụng

Nguyên liệu:

- 2 trái bưởi loại vừa

- 3 quả táo

- 1 quả cam

- 1 củ gừng nhỏ

Hướng dẫn thực hiện:

Các nguyên liệu đem rửa sạch, bưởi và cam gọt vỏ, táo để nguyên vỏ thái thành từng miếng mỏng, gừng thì cạo sạch rồi thái lát mỏng. Cho tất cả các nguyên liệu vào máy ép lấy nước hoặc xay nhuyễn rồi lọc bỏ bã.

Hỗn hợp nước uống thải độc gan, giảm mỡ bụng cực nhanh từ những nguyên liệu sẵn có trong bếp - Ảnh 3
Thường xuyên dùng hỗn hợp nước ép này sẽ mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho cơ thể - Ảnh: Internet

Dùng hỗn hợp nước ép thu được chia làm 2, uống trong ngày và không nên uống hết trong một lần. Nếu muốn uống lạnh, bạn có thể cho thêm đá hoặc để trong ngăn mát.

Bạn nên uống hỗn hợp nước khi đang đói và không ăn bất cứ thứ gì trong khoảng 2 tiếng sau khi sử dụng để mang lại hiệu quả cao nhất. Chính vì vậy, thời điểm tốt nhất nên sử dụng hỗn hợp là vào sáng sớm và tối trước khi đi ngủ.

Kiên trì sử dụng loại nước này sẽ giúp thải sạch độc tố trong gan, đồng thời giúp chị em nhanh chóng sở hữu vòng eo thon gọn.

Không phải quả, lá ổi mới chính là thứ khiến bạn bất ngờ về tác dụng tuyệt vời của nó

Không phải quả, lá ổi mới chính là thứ khiến bạn bất ngờ về tác dụng tuyệt vời của nó

Lá ổi không chỉ là vị thuốc giúp phòng và trị nhiều loại bệnh mà còn có tác dụng trong việc chăm sóc làn da, cải thiện vóc dáng hiệu quả.

Xem thêm
Từ khóa:   nước uống thải độc gan uống nước gì thải độc gan thải độc gan cách thải độc gan giảm mỡ bụng nước uống giảm mỡ bụng

TIN MỚI NHẤT

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 2 giờ 13 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 50 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 3 giờ 1 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 3 giờ 7 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen