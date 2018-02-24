Không phải quả, lá ổi mới chính là thứ khiến bạn bất ngờ về tác dụng tuyệt vời của nó

Lá ổi không chỉ là vị thuốc giúp phòng và trị nhiều loại bệnh mà còn có tác dụng trong việc chăm sóc làn da, cải thiện vóc dáng hiệu quả.

Ổi là loại quả mang lại những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe và được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng lá ổi cũng có nhiều lợi ích không kém. Nhờ chứa nhiều chất chống viêm, chất chống oxy hóa mà lá ổi có khả năng kháng khuẩn, cải thiện các vấn đề về da và ngăn ngừa rụng tóc hiệu quả. Bên cạnh đó, lá ổi còn chứa hàm lượng lớn chất polyphenol, carotenoid, flavonoid và tannin giúp tăng cường sức khỏe, hỗ trợ giảm cân, điều trị bệnh đường tiêu hóa…

Lá ổi mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh: Internet Lá ổi có tác dụng gì? Giảm cholesterol Những dưỡng chất trong lá ổi có khả năng cải thiện tiêu hóa và làm giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể. Nhờ đó giúp bảo vệ hệ tim mạch và ngăn ngừa các căn bệnh liên quan như cao huyết áp, suy tim… Ngăn rụng tóc Dùng lá ổi để gội đầu chính là phương pháp tự nhiện ngăn rụng tóc đã được nhiều người áp dụng. Cách làm rất đơn giản, bạn rửa sạch lá ổi rồi cho vào nồi nấu sôi với nước trong 20 phút, sau đó đợi nước nguội bớt rồi dùng để mát xa da đầu sẽ giúp mái tóc chắc khỏe, bóng mượt hơn.

Dùng nước lá ổi gội đầu để trị rụng tóc - Ảnh: Internet Hỗ trợ giảm cân Các thành phần trong lá ổi có thể ức chế quá trình chuyển hóa tinh bột thành chất béo, nhờ đó giúp ngăn ngừa hiệu quả lượng mỡ thừa tích tụ. Bên cạnh đó, lá ổi còn chứa nhiều carbohydrates giúp thanh lọc gan và ngăn ngừa các bệnh liên quan đến cơ quan nội tạng quan trọng này. Ngăn ngừa ung thư Theo nhiều nghiên cứu, lá ổi chứa hàm lượng lớn vitaminC, chất lycopene và quercetin có khả năng ức chế sự hình thành và phát triển của các khối u trong cơ thể. Đặc biệt chất lycopene còn giúp duy trì cân bằng nội tiết tố, ức chế sản xuất các androgen dư thừa, nhờ đó ngăn ngừa ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt hiệu quả. Bạn có thể dùng lá ổi để làm trà uống ngăn ngừa ung thư - Ảnh: Internet Chăm sóc da Lá ổi chứa nhiều chất chống viêm và vitamin giúp diệt khuẩn gây mụn trứng cá và mụn đầu đen, đồng thời giúp làm mờ các vết thâm nám, se khít lỗ chân lông và làm mịn da một cách hiệu quả. Đối với mụn đầu đen, bạn chỉ cần giã nhuyễn lá ổi rồi pha với nước ấm, dùng hỗn hợp này mát xa nhẹ nhàng vùng da cần điều trị mỗi ngày sẽ giúp loại bỏ mụn nhanh chóng. Bên cạnh đó, hàm lượng chất chống oxy hóa trong loại lá này còn giúp tiêu diệt các gốc tự do gây tổn hại làn da, bảo vệ da khỏi sự tác động của môi trường bên ngoài và ngăn ngừa lão hóa da hiệu quả. Dùng lá ổi non để làm đẹp da - Ảnh: Internet Để làn da luôn mịn màng và trắng hồng, bạn nên chuẩn bị một ít lá ổi non đem rửa sạch, nghiền nhỏ, trộn đều với lòng trắng trứng gà làm thành mặt nạ, sử dụng mỗi tuần 2-3 lần. Trên đây là những tác dụng tuyệt vời của lá ổi đối với sức khỏe và làm đẹp, chị em đừng bỏ qua nhé!

6 loại thực phẩm ít ai ngờ lại mang tác dụng hỗ trợ giảm cân hiệu quả nếu được nạp thường xuyên Chỉ cần nhớ bổ sung các thực phẩm này vào bữa ăn thường xuyên thì không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp giảm cân hiệu quả hơn.

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