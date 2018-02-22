Biết được những tác dụng tuyệt vời này, bạn sẽ trồng ngay 1 cây lá lốt trong nhà

Theo Đông y, lá lốt có vị nồng, hơi cay, tính ấm, có tác dụng ôn trung, tán hàn, hạ khí, chỉ thống, trị nôn mửa, đầy hơi, khó tiêu... Lá lốt thường được kết hợp với một số vị thuốc khác để phòng và trị nhiều loại bệnh như đau bụng, mụn nhọt, đau đầu, chứng ra mồ hồi tay chân, bệnh gút…

Chắc hẳn chúng ta chẳng hề xa lạ với món bò cuốn lá lốt thơm ngon, được nhiều người yêu thích. Thế nhưng không phải ai cũng biết lá lốt còn có thể mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe .

Chữa đau nhức xương: Chuẩn bị khoảng 30g lá lốt tươi, phơi khô, sau đó sắc với 2 bát nước còn 1/2 bát, dùng trong ngày. Nên uống khi còn ấm và sau bữa ăn tối. Kiên trì áp dụng trong 10 ngày sẽ giúp giảm đau nhức xương khớp hiệu quả.

Bên cạnh đó, lá lốt còn chứa những dưỡng chất đặc biệt có khả năng kháng khuẩn, chống viêm và giảm đau nhanh chóng.

Chữa đau bụng do nhiễm lạnh: Dùng 20g lá lốt tươi rửa sạch, đun với 300ml nước còn 100ml là được. Uống thuốc khi còn ấm và nên dùng trước bữa ăn tối, áp dụng bài thuốc trong 2 ngày liên tục sẽ mang lại kết quả.

Chữa chứng ra nhiều mồ hôi ở tay, chân: Cách thực hiện bài thuốc này rất đơn giản, bạn chỉ cần dùng khoảng 30g lá lốt tươi rửa sạch rồi cho vào nồi đun với 1 lít nước trong 3 phút. Khi nước sôi thêm vào một chút muối, dùng nước này ngâm hai bàn tay và chân mỗi tối. Thực hiện liên tục khoảng 1 tuần sẽ giảm chứng ra nhiều mồ hôi tay chân.

Dùng nước lá lốt ngâm tay chân sẽ giảm chứng mồ hôi ra nhiều - Ảnh: Internet

Chữa phù thũng do suy thận: Chuẩn bị lá lốt 20g, cà gai leo, rễ mỏ quạ, rễ tầm gai, lá đa lông, mã đề mỗi vị 10g. Cho tất cả nguyên liệu vào nồi sắc với 500ml nước còn 150ml, uống trong ngày sau mỗi bữa ăn trưa sẽ giúp cải thiện chứng phù thũng đáng kể.

Chữa mụn nhọt: Dùng 15g lá lốt, 15g lá chanh, 15g lá ráy và tía tô. Đem phơi khô tất cả các nguyên liệu rồi giã nhỏ thành bột mịn, dùng bột này rắc lên vết thương rồi băng lại. Đắp trong 3 ngày, mỗi ngày 1 lần sẽ giúp làm lành vết mụn nhọt nhanh chóng.

Chữa đầu gối sưng đau: Lá lốt tươi và ngải cứu mỗi vị 20g đem rửa sạch, giã nát, rồi chưng nóng với giấm. Dùng hỗn hợp này đắp lên phần đầu gối sưng đau. Áp dụng liệu trình trong 10 ngày để mang lại hiệu quả tốt nhất.

Bạn có thể dùng lá lốt để làm thuốc chữa bệnh - Ảnh: Internet

Trên đây là những tác dụng tuyệt vời mà lá lốt có thể mang lại cho sức khỏe gia đình bạn, hãy “bỏ túi” ngay những bài thuốc trên để áp dụng khi cần nhé!

* Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.