Những món ăn giải nhiệt cơ thể ngày Tết cực thơm ngon, bổ dưỡng không thể bỏ qua

Những món ăn quá nhiều đạm và dầu mỡ ngày Tết dễ khiến bạn bị chứng nóng trong gây nhiệt miệng, táo bón… Để giải nhiệt cơ thể, bạn có thể chuẩn bị những món ăn cực đơn giản dưới đây để cùng gia đình thưởng thức.

Chế độ dinh dưỡng nhiều đạm, thiếu chất xơ và khoáng chất ngày Tết dễ khiến độc tố tích tụ trong cơ thể, gây nóng trong. Chính vì vậy, việc bổ sung những thực phẩm lành tính để thanh lọc cơ thể là điều rất cần thiết. Bạn có thể tự chế biến những món ăn giải nhiệt ngày Tết để loại bỏ độc tố tích tụ, giảm mỡ thừa, ngăn ngừa táo bón… hiệu quả Dưới đây là những món ăn thanh mát bạn không thể bỏ qua để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình:

Những món ăn giải nhiệt cơ thể ngày Tết Cháo dưa leo Dưa leo chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất có tác dụng kích thích tiêu hóa, thanh nhiệt giải độc hiệu quả. Bên cạnh đó, những dưỡng chất có trong loại thực phẩm này còn giúp tăng cường sức đề kháng, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài. Món cháo dưa leo này sẽ giúp thanh nhiệt cơ thể nhanh chóng - Ảnh: Internet Bạn có thể chế biến thực phẩm này thành món cháo dưa leo bổ dưỡng với các nguyên liệu gồm 100g gạo, 300g dưa leo, 2g muối và 10g gừng. Cách làm rất đơn giản, gạo vo sạch ngâm nước khoảng nửa tiếng; dưa leo rửa sạch, gọt vỏ rồi thái lát mỏng; gừng cạo vỏ, đập dập. Bắc nồi nước lên bếp, cho gạo vào nấu chín, đến khi sôi thì thêm dưa leo và gừng vào, vặn lửa nhỏ đun khoảng 5 phút thì tắt bếp. Dùng cháo dưa leo khi còn ấm rất tốt cho sức khỏe.

Nước gạo lứt rang Nước gạo lứt rang có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, mát gan, giảm đau nhức… Cách làm thức uống này rất đơn giản, bạn chỉ cần cho khoảng 100g gạo lứt vào chảo rang cho đến khi gạo thơm, săn lại. Sau đó, cho gạo lứt đã rang vào nồi nấu với hai lít nước, thêm vào một chút muối và đun với lửa nhỏ. Đến khi gạo chín mềm thì tắt bếp, đợi nước gạo nguội rồi lọc bỏ bã, dùng nước gạo lứt rang uống trong ngày. Không chỉ có tác dụng giải nhiệt, nước gạo lứt rang còn giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet Nước ép cà chua Cà chua chứa nhiều vitamin C và khoáng chất giúp kích thích tiêu hóa, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và loại bỏ độc tố tích tụ trong cơ thể. Thường xuyên dùng nước ép cà chua sẽ giúp tăng cường đề kháng, giúp giữ dáng, cải thiện các vấn đề về da. Chè bưởi Chè bưởi không chỉ giúp thanh lọc cơ thể mà còn giúp giảm cân hiệu quả. Những dưỡng chất đặc biệt có trong bưởi sẽ giúp tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể. Bạn chỉ cần chuẩn bị một ít đậu xanh, cùi bưởi, bột năng, đường và vani là đã có thể chế biến món chè bưởi thơm ngon, thanh mát để giải nhiệt cơ thể. Chè bưởi thơm ngon sẽ là món ăn giải nhiệt bạn không thể bỏ qua - Ảnh: Internet Trên đây là những món ăn giải nhiệt cơ thể cực đơn giản, bạn có thể tự chế biến tại nhà để cùng gia đình thưởng thức!

Cách nấu chè sâm bổ lượng thanh lọc cơ thể sau Tết cực đơn giản, ngon hơn ngoài hàng Nếu bạn đang muốn thanh lọc cơ thể, thải độc gan sau Tết, hãy thử dùng ngay món chè sâm bổ lượng thanh mát này. Cách nấu chè cũng rất đơn giản, chị em có thể bắt tay vào thực hiện ngay để cả nhà cùng thưởng thức.

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