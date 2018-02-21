Cách nấu chè sâm bổ lượng thanh lọc cơ thể sau Tết cực đơn giản, ngon hơn ngoài hàng

Món chè sâm bổ lượng này có nguồn gốc từ Quảng Đông (Trung Quốc) với tên gọi ban đầu là "thanh bổ lượng" - nghĩa là món chè thanh nhiệt, bổ dưỡng.

Sau những bữa tiệc triền miên ngày Tết, đã đến lúc bạn cần thanh lọc cơ thể rồi đấy! Món chè sâm bổ lượng thơm ngon, thanh mát với cách nấu cực đơn giản dưới đây sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để bạn đào thải độc tố tích tụ ra khỏi cơ thể, giúp thải độc gan nhanh chóng.

Chè sâm bổ lượng được rất nhiều người yêu thích vì vị ngọt mát giúp thanh nhiệt lại cực kỳ bổ dưỡng. Thường xuyên dùng món chè này còn có tác dụng an thần, mang lại giấc ngủ ngon và hỗ trợ điều trị một số bệnh.

- 200g phổ tai

- 150g nhãn nhục

- 150g hạt bo bo

- 100g đậu xanh

- 100g đậu đỏ

- 150g táo đỏ

- 150g hạt sen tươi

- 1kg đường phèn

- 10g muối

- Củ năng

Một số nguyên liệu cần chuẩn bị - Ảnh: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Củ sen gọt vỏ lấy sạch sơ, cắt thành từng khoanh vừa ăn rồi đem ngâm với nước muối loãng, vắt thêm một ít nước cốt chanh để củ sen trắng ngon.

Củ sen cắt khoang ngâm nước muối pha chanh - Ảnh: Internet

Phổ tai, nhãn nhục, bo bo và táo đỏ đem rửa sạch, ngâm với nước ấm. Đậu xanh, đậu đỏ rửa sạch, ngâm nước khoảng nửa tiếng để hạt đậu mềm.

Đầu tiên, bạn bắc nồi nước lên bếp, cho đậu đỏ vào đun với lửa vừa. Khi đậu đỏ vừa mềm, bạn cho phần đậu xanh vào nấu cùng. Trong khi đun, bạn có thể dùng thìa kiểm tra xem đậu xanh đã chín chưa, nếu hạt đậu mềm thì cho thêm 200g đường phèn vào nồi để đậu thấm đường.

Cho lần lượt các nguyên liệu vào nồi đun trên bếp - Ảnh: Internet

Tiếp đến, bạn cho phần bo bo vào nấu cùng khoảng 20 phút, trong thời gian đun, bạn thêm từ từ nước vào sao cho đủ 6 lít nước là được. Tiếp tục cho phần củ sen và hạt sen vào đun, sau 15 phút thì cho tiếp táo đỏ vào nồi.

Sau đó cho thêm 800g đường phèn, 10g muối, củ năng và nhãn nhục vào nấu khoảng 10 phút với lửa nhỏ để các nguyên liệu thấm đều đường. Cuối cùng bỏ phổ tai vào đun thêm 3 phút rồi tắt bếp.

Cách làm món chè sâm bổ lượng này rất đơn giản - Ảnh: Internet

Vậy là món chè sâm bổ lượng đã hoàn thành rồi! Bạn chỉ cần đợi chè nguội là có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh dùng dần. Còn chần chừ gì nữa mà không cùng gia đình thưởng thức món chè thanh mát, thơm ngon và bổ dưỡng này ngay thôi nào!

Chúc bạn thành công với cách nấu chè sâm bổ lượng thơm ngon cực đơn giản này nhé!