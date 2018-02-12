Cách làm 3 món gỏi xoài 'giải ngán' ngày Tết ngon hơn ngoài hàng, chị em không thể bỏ qua

Cách làm những món gỏi này cũng rất đơn giản, chị em hãy lưu lại bí quyết để tha hồ chiêu đãi cả gia đình nhé!

Gỏi là món ăn hợp khẩu vị với nhiều người, có khả năng kích thích vị giác và giúp bạn ngon miệng hơn. Nếu những món ăn đầy dầu mỡ như bánh chưng, giò chả hay măng kho đã khiến bạn ngán đến tận cổ thì hãy thử đổi vị với món gỏi xoài chua ngọt, thơm ngon dưới đây.

- 2 con khô mực

- Rau thơm

- Nửa chén lạc rang

- Gia vị thông thường: chanh, tỏi, ớt, nước mắm, đường...

Nguyên liệu cho món gỏi này cực kỳ đơn giản - Ảnh: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Xoài đem rửa sạch rồi gọt vỏ, bào sợi dài nhỏ hoặc miếng mỏng tùy theo sở thích.

Sau đó bạn đem nướng khô mực trên lửa nhỏ, nhanh tay trở liên tục để mực không bị cháy và đắng. Mực khô sau khi chín đem đập dập bằng chày để làm mềm rồi xé sợi vừa ăn.

Rau thơm nhặt bỏ những lá héo rồi rửa sạch với nước muối loãng, sau đó vớt ra để ráo.

Bí quyết để món gỏi xoài khô mực ngon đúng điệu chính là ở khâu làm nước mắm trộn gỏi. Bạn cho vào tô khoảng 2 thìa canh nước mắm, 1 thìa canh đường, 1 thìa tỏi và ớt băm cùng 1 thìa nước cốt chanh, khuấy đều hỗn hợp để các nguyên liệu hòa quyện với nhau.

Gỏi xoài khô mực là sự lựa chọn hoàn hảo để bạn 'giải ngán' ngày Tết - Ảnh: Internet

Cho mực đã xé sợi vào trộn với xoài và rau thơm rồi đổ nước mắm trộn gỏi vào, dùng tay bóp đều để các nguyên liệu ngấm gia vị là được. Sau khi hoàn thành, bạn cho gỏi ra đĩa, rắc thêm lạc rang lên phía trên, ăn kèm với bánh tráng hoặc bánh phồng tôm.

Gỏi xoài tai heo

Nguyên liệu:

- 2 cái tai heo

- 2 trái xoài xanh

- 1 củ cà rốt

- 2 thìa cà phê mè rang

- Tỏi và ớt băm

- 1 thìa cà phê giấm

- Gia vị thông thường: nước mắm, muối, đường

Hướng dẫn thực hiện:

Tai heo mua về rửa thật sạch với nước muối loãng, sau đó chà xát với một chút gừng băm nhỏ để khử mùi hôi. Cho phần tai heo vào nồi, luộc chín với giấm để tai heo trắng ngon hơn rồi vớt ngay ra cho vào tô nước lạnh để giữ độ giòn.

Xoài xanh và cà rốt rửa sạch, gọt vỏ rồi bào sợi. Pha khoảng 2 thìa canh nước mắm với 1 thìa canh đường cùng tỏi và ớt băm. Sau đó thêm vào một ít nước cốt chanh và khuấy đều hỗn hợp.

Cho các nguyên liệu gồm xoài, cà rốt và tai heo vào tô trộn đều cùng nước mắm chua ngọt. Sau đó rắc thêm vừng rang lên phía trên là món gỏi xoài tai heo đã hoàn thành. Bạn có thể cùng gia đình thưởng thức ngay rồi đấy!

Còn gì tuyệt vời hơn khi cùng gia đình thưởng thức món gỏi xoài tai heo chua ngọt cùng bánh tráng và phồng tôm - Ảnh: Internet

Gỏi xoài tôm khô

Nguyên liệu:

- 1 trái xoài xanh

- 200g tôm khô

- 2 bánh tráng nướng

- Rau răm

- 15g hành phi

- Gia vị thông thường: nước mắm, đường và dầu điều

Hướng dẫn thực hiện:

Xoài gọt vỏ, bào sợi vừa ăn. Cho toàn bộ tôm khô vào tô lớn, ngâm trong nước để tôm nở mềm rồi rửa qua với nước.

Bắc chảo lên bếp, phi thơm hành rồi cho tôm vào chảo xào đến khi tôm thấm dầu thì thêm một chút nước mắm, đường, dầu điều vào. Đảo đều tay để tôm ngấm đều gia vị rồi cho nửa chén nước lọc vào, đun liu riu với lửa nhỏ đến khi tôm cứng lại.

Cách làm món gỏi xoài này khá đơn giản và không tốn kém nhiều chi phí - Ảnh: Internet

Cho xoài và rau răm vào tô lớn trộn cùng tôm rim là có thể ăn ngay. Bạn nên rắc thêm một chút hành phi để món gỏi thêm phần hấp dẫn.

Chúc bạn thành công với cách làm những món gỏi xoài cực đơn giản này nhé!