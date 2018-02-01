Chị em thi nhau học cách làm giò thủ tai heo đậm đà ngày Tết, ăn mãi không chán

Theo quan niệm của nhiều người, giò thủ tượng trưng cho sự trong ấm ngoài êm, phúc lộc đầy nhà. Dưới đây là cách làm giò thủ tai heo cực đơn giản tại nhà, bạn có thể bắt tay vào thực hiện ngay để đãi khách dịp Tết.

Giò thủ là món ăn thơm ngon được nhiều người yêu thích. Nhờ được kết hợp từ nhiều nguyên liệu khác nhau nên giò thủ không bị ngán như các loại giò lụa khác.

- 10g hành khô

- Gia vị thông thường: tiêu, nước mắm, muối…

- Lá chuối tươi

Hướng dẫn thực hiện:

Tai heo sau khi mua về đem rửa với nước muối loãng, cạo sạch lông rồi luộc sơ để khử hoàn toàn mùi hôi. Nếu muốn phần tai heo thơm ngon hấp dẫn hơn, bạn có thể dùng gừng thái lát mỏng rồi chà xát tai heo rồi ướp trong khoảng 5 phút.

Nguyên liệu để thực hiện giò thủ cũng rất đơn giản - Ảnh: Internet

Tai heo sau khi luộc sơ đem thái thành từng sợi dài mỏng vừa ăn. Để giò thủ dai ngon và dễ gói, bạn nên thái tai heo thật mỏng nhé!

Phần mộc nhĩ rửa sạch rồi ngâm trong nước nóng. Khi mộc nhĩ nở to, bạn dùng dao cắt phần chân rồi thái sợi nhỏ. Hành khô bóc vỏ, rửa qua với nước rồi băm nhỏ.

Bí quyết để món giò thủ ngon đúng điệu ngày Tết chính là ở khâu ướp gia vị. Chuẩn bị tô lớn rồi cho toàn bộ các nguyên liệu gồm tai heo, mộc nhĩ, hành khô vào ướp cùng một thìa cà phê hạt nêm, một chút muối và hạt tiêu xay. Dùng đũa đảo đều để nguyên liệu thấm đều gia vị, ướp trong khoảng 30 phút để giò thủ đậm đà hơn.

Tiếp đến bạn bắc chảo lên bếp, cho dầu vào đun nóng rồi phi thơm hành khô. Dùng đũa đảo đều cho đến khi hành bắt đầu chuyển màu vàng thì đổ phần tai heo đã ướp vào xào với lửa vừa.

Khi xào, chú ý đảo đều để tai heo không bị cháy - Ảnh: Internet

Để thịt chín đều, bạn nên đảo đũa liên tục, nêm nếm thêm một chút mắm và gia vị vừa ăn. Đến khi thịt săn lại thì vặn lửa nhỏ, xào thêm khoảng 10 phút rồi rắc thêm một chút tiêu, sau đó tắt bếp. Chú ý không nên xào quá kỹ sẽ khiến phần tai heo bị khô, mất ngon.

Sau khi xào xong bạn cho phần tai heo vào giữa lá chuối rồi bắt đầu tiến hành gói giò. Bạn nên gói khi tai heo còn nóng để các nguyên liệu kết dính lại với nhau. Sau khi gói xong, bạn cột chặt bằng dây rồi để trong tủ lạnh khoảng 8 tiếng là có thể ăn được.

Bạn có thể thưởng thức giò thủ tai heo với dưa hành - Ảnh: Internet

Chúc bạn thành công với cách làm giò thủ tai heo cực đơn giản này nhé!