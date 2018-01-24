Cách làm giò lụa thơm ngon không hàn the cực đơn giản tại nhà, chị em tha hồ đãi khách dịp Tết

Chính vì vậy, bạn nên tự tay chế biến giò lụa tại nhà với cách làm cực đơn giản dưới đây, vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vừa thơm ngon chẳng kém ngoài hàng.

Bên cạnh bánh chưng, dưa hành hay măng khô thì giò lụa cũng là một trong những món ăn được nhiều người yêu thích và có thể dùng để đãi khách dịp Tết. Tuy nhiên, nếu không biết cách lựa chọn, bạn có thể mua nhầm giò lụa kém chất lượng và chứa hàn the độc hại, gây ảnh hưởng đến sức khỏe .

- 500g thịt heo xay sẵn (nên lựa chọn thịt xay có cả mỡ và nạc, giò lụa sẽ ngon hơn. Dùng thịt nguyên nạc sẽ khiến giò bị khô, kém hấp dẫn).

- 15g bột nở

- Gia vị thông thường: 1 thìa canh nước mắm, 1/2 thìa cà phê bột nêm, 1/2 thìa cà phê đường, 1 thìa cà phê bột tiêu trắng

- 50ml nước đá lạnh

- Lá chuối

Hướng dẫn thực hiện:

Bạn có thể mua thịt heo xay sẵn hoặc tự xay tại nhà. Phần thịt heo đã chuẩn bị cho vào ngăn đá tủ lạnh khoảng 45 phút. Sau đó lấy thịt ra, rã đông rồi cho vào máy xay cùng với bột bắp, bột nở. Thêm vào một chút đường, bột nêm, nước mắm và tiêu trắng để phần thịt đậm đà hơn.

Cho thịt heo vào xay cùng các loại gia vị - Ảnh: Internet

Để giò trắng dẻo, bạn cho vào một chút nước đá, tiếp tục xay trong khoảng 10 giây thì ngưng rồi lại đổ nước đá vào. Liên tục như vậy cho đến khi thịt heo chuyển sang màu trắng hồng, dẻo và có độ dính nhất định là được.

Bước tiếp theo là gói giò, chuẩn bị sẵn khoảng 2 - 3 lá chuối to đã rửa sạch (nếu lá chuối bẩn, giò sẽ nhanh hư) rồi trải đều ra mâm.

Cho giò sống vào giữa rồi nắm hai mép lá chuối lại với nhau, gói lại như gói bánh tét. Tiếp tục gấp 1 đầu lá chuối lại rồi dựng đứng cây giò lên, cắt bớt phần lá dư. Sau đó dùng tay ấn phần giò sống thật chặt rồi gấp lại. Làm tương tự cho đầu bên kia.

Gói giò bằng lá chuối như gói bánh tét - Ảnh: Internet

Cuối cùng là dùng dây lạt buộc chặt quanh thân giò, bạn có thể dùng tay lăn tròn đòn giò để dễ buộc hơn.

Phần giò sau khi gói đem hấp trong khoảng 30-45 phút. Khi giò chín, bạn lấy ra rồi lăn đòn giò trên bàn để ráo nước.

Vậy là món giò lụa thơm ngon đã hoàn thành rồi, bạn có thể cắt giò thành từng khoanh tròn xếp ra đĩa và thưởng thức cùng gia đình.

Cùng thưởng thức ngay món giò lụa thơm ngon, hấp dẫn ngay thôi nào! - Ảnh: Internet

Chúc bạn thành công với cách làm giò lụa cực đơn giản tại nhà này nhé!