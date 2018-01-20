Cách làm mứt khoai lang dẻo ngon đúng điệu ngày Tết, ai ăn cũng mê ngay

Nấu gì hôm nay 20/01/2018 14:39

Không chỉ thơm ngon, mứt khoai lang còn rất bổ dưỡng nên được nhiều người yêu thích mỗi dịp Tết đến. Cách làm món mứt này không khó nhưng không phải ai cũng biết bí quyết để mứt khoai không bị ướt và dẻo ngọt vừa phải.

Trong những ngày Tết, khay bánh kẹo của mỗi gia đình chẳng thể thiếu đi món mứt truyền thống. Thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tự tay chế biến để chiêu đãi khách đến nhà.

Nếu mứt dừa, mứt bí đã quá quen thuộc thì mứt khoai lang dẻo ngon lại mới lạ và bổ dưỡng hơn rất nhiều. Món mứt này chứa nhiều vitamin và khoáng chất nên rất tốt cho hệ tiêu hóa, giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Cách làm món mứt khoai lang dẻo rất đơn giản, không cần tốn kém nhiều chi phí nên chị em có thể bắt tay vào thực hiện ngay.

Cách làm mứt khoai lang dẻo ngon đúng điệu ngày Tết, ai ăn cũng mê ngay - Ảnh 1
Cách làm mứt khoai lang dẻo rất đơn giản - Ảnh: Internet

Cách làm mứt khoai lang dẻo ngon cho ngày Tết

Nguyên liệu:

- 1kg khoai lang (nên chọn những củ vừa, chắc tay, không bị thâm, nứt. Tùy theo loại khoai lang bạn lựa chọn mà màu sắc của mứt sẽ khác nhau. Chính vì vậy, bạn có thể tự chọn theo sở thích như khoai lang vàng, khoai lang tím...)

- 500g đường trắng

- 30g vôi trắng

- 2 ống vani

- 1 thìa cà phê muối trắng

Hướng dẫn thực hiện:

Khoai lang mua về gọt vỏ, rửa sạch rồi thái thành từng miếng vuông dài vừa ăn. Sau đó ngâm vào thau nước muối loãng để tránh khoai bị thâm đen, mất ngon.

Cách làm mứt khoai lang dẻo ngon đúng điệu ngày Tết, ai ăn cũng mê ngay - Ảnh 2
Khoai lang cắt thành miếng vuông dài vừa ăn

Tiếp đến, bạn cho 30g vôi vào thau nước sạch, đợi vôi tan và cặn lắng xuống thì gạn lấy phần nước vôi trong. Cho phần khoai lang đã cắt vào thau nước vôi trong ngâm khoảng 4 tiếng thì vớt ra, xả sạch với nước nhiều lần để loại bỏ mùi vôi. Ngâm khoai lang trong nước vôi chính là bí quyết để mứt khoai dẻo dai và hấp dẫn hơn.

Cách làm mứt khoai lang dẻo ngon đúng điệu ngày Tết, ai ăn cũng mê ngay - Ảnh 3
Ngâm khoai lang vào thau nước vôi trong - Ảnh: Internet

Sau khi khoai đã vớt ra để ráo nước, bạn cho vào tô lớn ướp cùng với 500g đường trắng, dùng đũa đảo đều đến khi đường tan hết và ngấm vào khoai là được (khoảng 2 – 3 tiếng).

Đặt chảo lên bếp với lửa vừa, cho phần khoai đã ướp đường vào sên cùng với một chút muối. Dùng đũa đảo đều liên tục để khoai thấm đều đường, đun đến khi nước đường cô lại và kết tinh thì cho vào một chút vani để tạo mùi thơm. Tiếp tục sên thêm khoảng 5 phút thì tắt bếp. Lưu ý, đảo nhẹ tay để tránh làm nát khoai.

Cách làm mứt khoai lang dẻo ngon đúng điệu ngày Tết, ai ăn cũng mê ngay - Ảnh 4
Sên khoai đến khi đường kết tinh lại là được - Ảnh: Internet

Phần mứt khoai lang sau khi hoàn thành đổ ra khay lớn để nguội rồi cho vào lọ thủy tinh để bảo quản dùng dần. Nên đặt ở nơi khô thoáng hoặc trong tủ lạnh, mứt sẽ giữ được lâu hơn.

Còn gì tuyệt vời hơn khi được cùng gia đình, bạn bè nhâm nhi tách trà nóng và thưởng thức món mứt khoai lang dẻo ngon, thơm bùi ngày Tết cho chính tay bạn làm.

Chúc bạn thành công với cách làm mứt khoai lang dẻo ngon cực đơn giản này nhé!

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