Cách làm mứt me chua ngọt cực đơn giản cho ngày Tết, ăn mãi không chán

Nấu gì hôm nay 17/01/2018 17:26

Mứt me chua ngọt là món ăn được nhiều người yêu thích và rất phù hợp dùng để đãi khách dịp Tết. Cách làm món mứt này cũng rất đơn giản, bạn có thể bắt tay vào thực hiện ngay.

Mứt là món quà vặt không thể thiếu trong khay bánh kẹo ngày Tết. Với vị chua ngọt và cay nồng đúng điệu, mứt me là món ăn hợp khẩu vị nhiều người. Cách làm món mứt này cũng rất đơn giản, bạn có thể chế biến để cùng gia đình và bạn bè thưởng thức dịp Tết.

Cách làm mứt me chua ngọt cực đơn giản cho ngày Tết, ăn mãi không chán - Ảnh 1
Mứt me là món ăn được nhiều người yêu thích mỗi dịp Tết đến xuân về - Ảnh: Internet

Cách làm mứt me chua ngọt cực đơn giản tại nhà

Nguyên liệu:

- 1kg me chua xanh

- 800g đường trắng

- Muối

Hướng dẫn thực hiện:

Đầu tiên, bạn ngâm me trong nước nóng khoảng 80 độ trong khoảng 1 tiếng để dễ tách vỏ. Sau đó, dùng dao có đầu nhọn để tách lấy phần thịt me, bỏ vỏ, nên giữ lại cuống me để món mứt trông đẹp mắt hơn và dễ cầm mứt.

Sau khi sơ chế, bạn ngâm me trong nước muối pha đặc để giảm bớt độ chua của me. Nên ngâm trong khoảng 3 ngày, sau đó vớt me ra để ráo nước.

Cách làm mứt me chua ngọt cực đơn giản cho ngày Tết, ăn mãi không chán - Ảnh 2
Ngâm me với nước muối pha đặc để me bớt chua - Ảnh: Internet

Tiếp đến là công đoạn tách hạt me, bạn dùng dao nhọn rạch một đường thẳng chạy dọc thân quả me rồi nhẹ nhàng tách hạt me ra. Tránh làm nát thịt me, mứt sẽ mất ngon.

Sau khi tách hết hạt me, tiếp tục ngâm me vào trong nước lạnh khoảng 2 ngày để giảm bớt vị mặn. Trong quá trình ngâm, cần thay nước thường xuyên. Sau 1 ngày ngâm, bạn vớt me ra rổ để ráo nước.

Để me ngấm đường hơn, bạn có thể dùng nĩa chọc nhẹ vào thân me, đây chính là bí quyết để mứt me chua ngọt đúng điệu.

Cách làm nước đường ướp me cũng rất đơn giản, bạn cho đường và nước vào đun sôi, khi đun dùng đũa khuấy đều để đường tan ra.

Cách làm mứt me chua ngọt cực đơn giản cho ngày Tết, ăn mãi không chán - Ảnh 3
Chuẩn bị nước đường để ướp me - Ảnh: Internet

Sau khi nước đường đã chuẩn bị xong, bạn cho phần me đã tách hạt vào đun sôi với lửa vừa trong khoảng 5 – 10 phút. Lưu ý, không đun với lửa to và đảo đều nhẹ nhàng để tránh làm nát me.

Me đã thấm đường sau khi đun, bạn vớt ra và rải đều lên khay rồi đem phơi khô đến khi thấy thịt me trong hơn là được.

Vậy là món mứt me chua ngọt đã hoàn thành rồi! Để bảo quản, bạn dùng giấy bóng bọc thực phẩm gói kỹ từng quả me rồi cho vào lọ thủy tinh đậy kín nắp. Đặt lọ mứt me ở nơi thoáng mát hoặc bảo quản trong tủ lạnh để dùng dần.

Cách làm mứt me chua ngọt cực đơn giản cho ngày Tết, ăn mãi không chán - Ảnh 4
Cách làm mứt me đơn giản nhưng lại mất khá nhiều thời gian - Ảnh: Internet

Cách làm mứt me dù khá đơn giản nhưng lại tốn nhiều thời gian. Để thực hiện hết các bước làm mứt me nguyên quả, bạn sẽ phải mất khoảng 7 – 8 ngày. Chính vì vậy, nếu muốn dùng để đãi khách dịp Tết, bạn nên chuẩn bị trước nhé!

Chúc bạn thành công với cách làm mứt me chua ngọt cực đơn giản này tại nhà nhé!

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