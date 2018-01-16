Tết đến, chị em thi nhau học cách làm mứt cà rốt sợi thơm ngon, bổ dưỡng để đãi khách

- 700g cà rốt (nên tránh mua những củ quá già, mứt sẽ mất ngon)

Mứt là món ăn truyền thống không thể thiếu trong khay bánh kẹo ngày Tết. Mứt cà rốt không chỉ thơm ngon mà còn rất bổ dưỡng nên được nhiều gia đình ưa chuộng. Thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tự tay chế biến mứt cà rốt với cách làm cực đơn giản tại nhà để cùng gia đình, bạn bè thưởng thức.

- 1 thìa cà phê muối

- Khoảng 1,5 lít nước vôi trong

Hướng dẫn thực hiện:

Để mứt cà rốt ngon đúng điệu, bạn nên chọn những củ cà rốt to tròn, màu tươi sáng, chắc tay, thẳng và trơn láng để làm mứt.

Cà rốt sau khi mua về cạo sạch vỏ, rửa sạch rồi bào sợi to. Tránh bào quá ngắn hoặc nhỏ sẽ dễ khiến mứt bị nát, mất ngon. Bạn nên sử dụng dụng cụ bào để mứt trông đẹp mắt hơn nhé!

Cà rốt bào sợi dài - Ảnh: Internet

Ngâm cà rốt bào sợi vào nước đá có hòa chung với một chút muối trong khoảng 20 phút để mứt cà rốt giòn ngon hơn.

Tiếp đến, bạn cần chuẩn bị khoảng 1,5 lít nước vôi trong. Cách làm rất đơn giản, bạn cho vôi vào thau nước lạnh, khuấy đều để vôi tan hết, đợi cặn lắng xuống thì gạn lấy phần nước vôi trong.

Ướp cà rốt với đường - Ảnh: Internet

Cho phần cà rốt đã bào sợi vào ngâm trong nước vôi trong khoảng 2 – 3 giờ. Sau đó vớt ra rửa sạch với nước nhiều lần rồi để ráo. Cho cà rốt vào tô lớn, ướp cùng 300g đường, dùng đũa đảo đều rồi để trong khoảng 6 tiếng, khi đường tan hết và ngấm vào cà rốt là được.

Bắc chảo lên bếp, cho cà rốt đã ngâm đường vào đun, đảo đều và nhẹ tay để tránh làm nát mứt. Sên đến khi nước cạn hết, đường bắt đầu kết tinh vào sợi cà rốt thì cho thêm vào 1 thìa cà phê dầu hoa bưởi hoặc vani để tạo mùi thơm, dùng đũa đảo đều thêm 1 lần nữa rồi tắt bếp.

Sên đến khi đường kết tinh lại là được - Ảnh: Internet

Vậy là món mứt cà rốt dạng sợi đã hoàn thành rồi! Bạn có thể chờ mứt nguội rồi cho vào lọ thủy tinh, đậy nắp kín và bảo quản ở nơi khô thoáng để dùng dần.

Cách làm mứt cà rốt rất đơn giản nên bạn có thể tự tay làm để chiêu đãi bạn bè và người thân. Còn gì tuyệt vời hơn khi cùng những người thân yêu nhâm nhi từng sợi mứt ngọt thơm và uống trà nóng.

Chúc bạn thành công với cách làm mứt cà rốt sợi cực đơn giản này nhé!