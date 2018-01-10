Cách làm mứt bí xanh giòn ngon đúng điệu ngày Tết, ăn một miếng là thanh mát cả người

Bí xanh có vị ngọt, tính mát, giúp thanh nhiệt, thải độc, lợi tiểu, giảm cân... thường được dùng để chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, rất tốt cho sức khỏe .

Mứt là món ăn truyền thống không thể thiếu trong những ngày Tết, thường được dùng để đãi khách. Trong đó, mứt bí xanh được rất nhiều chị em ưa chuộng vì hương vị ngon ngọt lại giúp thanh mát cơ thể.

Bí quyết làm mứt bí xanh rất đơn giản, nguyên liệu dễ mua và có giá thành rẻ nên bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian hay tốn kém chi phí cho món ăn này.

Dưới đây là cách làm mứt bí xanh giòn ngon , đơn giản tại nhà, chị em không thể bỏ qua.

Nguyên liệu:

- 2 quả bí đao (Nên chọn bí xanh tươi và già để mứt bí ngon đúng điệu, bí non sẽ không được giòn và cùi bí mỏng)

- 8 lít nước vôi trong

- 25g phèn chua

- 1 chút tinh dầu bưởi

- Khoảng 3kg đường trắng

Cách làm:

Bí xanh gọt vỏ, nạo ruột rồi đem rửa sạch với nước. Sau đó vớt ra để ráo, dùng dao thái thành dạng con chì dài khoảng 5 đến 7cm.

Ngâm phần bí đã chuẩn bị vào thau nước vôi trong khoảng 8 tiếng, sau đó rửa sạch với nước rồi vớt ra để ráo hoàn toàn.

Ngâm bí trong nước vôi trong - Ảnh: Internet

Tiếp đến bạn cho phèn chua vào nồi, đun sôi với 3 lít nước. Cho bí xanh vào luộc sơ khoảng 1 phút rồi đổ ngay vào thau nước lạnh. Đợi bí xanh nguội hẳn thì vớt ra rổ để ráo. Đây chính là bí quyết để mứt bí xanh trong và giòn hơn, bạn hãy lưu ý nhé!

Bạn cho bí xanh vào thau lớn ướp cùng đường trắng trong khoảng 4 tiếng. Lưu ý, để món mứt bí xanh ngon đúng điệu, bạn cần chú ý về thời gian ướp vì nếu bí chưa thấm đủ đường có thể làm mứt bị nhạt, mềm và mất ngon.

Bắc chảo lên bếp, đợi chảo nóng già thì đổ phần bí đã ướp đường vào sên với lửa nhỏ. Bạn nên dùng đũa đảo đều và nhẹ tay để bí không bị nát.

Cho bí xanh vào chảo sên với lửa nhỏ để bí không bị nát - Ảnh: Internet

Khi phần nước cạn dần, bí hơi khô thì cho tinh dầu bưởi vào đảo cùng. Đảo liên tục cho đến khi đường trắng kết tinh ở mặt ngoài miếng bí là được. Nếu muốn mứt bí xanh bắt mắt hơn, bạn có thể cho vào một chút phẩm màu khi chế biến.

Bạn có thể cho thêm phẩm màu để món mứt trông bắt mắt hơn - Ảnh: Internet

Vậy là món mứt bí xanh đã hoàn thành rồi, bạn có thể bảo quản trong lọ thủy tinh để dùng dần. Nhớ đặt lọ mứt ở nơi khô thoáng để giữ được lâu. Mứt bí xanh vừa đẹp mắt, thơm ngon lại bổ dưỡng nên bạn có thể dùng để đãi khách dịp Tết hoặc cùng cả nhà thưởng thức với trà nóng.

Chúc bạn thành công với cách làm mứt bí xanh giòn ngon cực đơn giản này nhé!