Cách làm mứt bí đỏ khô đẹp mắt ngày Tết, khách đến nhà chỉ có nức nở khen ngon

Bí đỏ là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, giúp bảo vệ não bộ, đặc biệt rất tốt cho trẻ nhỏ và người bị suy nhược cơ thể. Tết này, bạn hãy thử làm món mứt bí đỏ khô dạng sợi để chiêu đãi mọi người nhé!

Mứt là món ăn không thể thiếu trong những ngày Tết và thường được dùng để đãi khách. Thay vì lựa chọn những loại mứt quen thuộc như mứt dừa, mứt gừng… bạn có thể thay đổi để tạo sự mới lạ với món mứt bí đỏ khô bổ dưỡng, đẹp mắt.

- 350g đường

- 1 quả cam

- 1 thìa cà phê muối

- 1 thìa canh vôi

Cách làm:

Cam rửa sạch rồi dùng dao gọt phần vỏ bên ngoài. Sau đó lấy phần vỏ cam thái thành sợi cho vào 1 chén nhỏ. Bí đỏ đem gọt vỏ, bỏ phần ruột mềm rồi thái sợi dài.

Thái bí đỏ thành từng sợi dài - Ảnh: Internet

Chuẩn bị sẵn thau nước, cho vào 1 thìa cà phê muối và 1 thìa canh vôi, khuấy đều hỗn hợp. Phần bí thái sợi đem rửa qua nước lạnh rồi ngâm trong thau nước vôi khoảng 1 tiếng. Sau đó đổ bí ra rổ, rửa sạch nhiều lần với nước lạnh rồi để ráo.

Tiếp đến, bạn đun bí đỏ với đường và vỏ cam. Cho vào nồi khoảng 400ml nước lạnh, 200g đường, phần vỏ cam và bí đỏ thái sợi rồi đun trên bếp với lửa vừa cho đến khi nước đường cạn thì tắt bếp. Lưu ý, khi đun bạn nên dùng đũa đảo đều vài lần để bí thấm ngọt.

Để sấy khô bí đỏ, bạn đổ bí ra khay có lót giấy bạc và cho vào lò nướng sấy khô với nhiệt độ khoảng 100 độ C trong khoảng 2- 3 tiếng. Nếu không có lò nướng, bạn có thể đem phơi khô.

Sau khi sấy khô đem sên bí đỏ với đường - Ảnh: Internet

Bước cuối cùng là sên bí đỏ với đường cho kết tinh. Cho 150g đường còn lại vào chảo, thêm vào 70ml nước lạnh, đun trên bếp khoảng 3 phút. Sau đó cho phần bí đỏ sấy khô vào, hạ lửa nhỏ và đảo đều liên tục cho đến khi đường kết tinh, bí khô ráo thì tắt bếp.

Đợi mứt bí đỏ nguội hẳn thì cho vào hũ thủy tinh kín để bảo quản dùng dần, đặt hũ ở nơi khô thoáng hoặc trong tủ lạnh đều được.

Mứt bí đỏ đã hoàn thành rồi đây! - Ảnh: Internet

Trên đây là cách làm mứt bí đỏ khô ngon dạng sợi hấp dẫn cho ngày tết, bạn có thể thử làm để đãi khách hoặc cùng gia đình thường thức.

Chúc bạn thành công với cách làm món mứt bí đỏ khô ngon cực đơn giản này nhé!