Cách làm cánh gà nướng muối ớt ngon mê ly cực đơn giản, ăn là ghiền

Cánh gà nướng muối ớt là món ăn ưa thích của nhiều người. Cách làm món ăn này không khó nhưng làm sao để cánh gà giòn, thơm ngon và thấm đều gia vị thì không phải ai cũng biết.

- Gia vị thông thường: nước mắm, muối, nước tương, tiêu, bột nêm, đường

Hướng dẫn thực hiện:

Chọn cánh gà có phần thịt mềm, rửa sạch rồi chà xát với muối và rượu trắng để khử bớt mùi hôi. Sau đó rửa lại với nước rồi để ráo sẽ giúp cánh gà ngấm gia vị hơn.

Hành khô và tỏi bóc sạch vỏ rồi băm nhỏ. Bí quyết để món ăn này ngon đúng điệu chính là khâu ướp gia vị.

Cách làm hỗn hợp ướp gà gồm 4 muỗng canh dầu ăn, 1 thìa cà phê rượu trắng, 2 thìa canh muối, 4 thìa cà phê ớt bột và một chút tỏi băm, trộn đều cho các gia vị tạo thành hỗn hợp sền sệt là được.

Bí quyết để món gà nướng muối ớt ngon chính là ở khâu ướp gia vị - Ảnh: Internet

Cho cánh gà vào tô lớn, đổ hỗn hợp gia vị vào ướp trong khoảng 3 – 4 tiếng để cánh gà ngấm đều gia vị. Nếu có thời gian, bạn nên ướp qua đêm trong tủ lạnh.

Nếu bạn sử dụng bếp nướng điện thì nên bật bếp trước khi nướng khoảng 10 phút để tiết kiệm thời gian. Còn nếu dùng bếp than thì cần đốt than đỏ trước khi nướng.

Xếp cánh gà đã ướp vào khay đã lót sẵn giấy bạc và bắt đầu nướng gà trong khoảng 30 phút (đối với bếp nướng điện). Khi nướng, bạn có thể quét thêm một lớp gia vị lên phần cánh gà để thịt gà mềm, không bị khô.

Nướng gà với nhiệt độ và thời gian hợp lý để không bị cháy - Ảnh: Internet

Khi thấy cánh gà chuyển sang màu vàng và có mùi thơm hấp dẫn là được. Bạn xếp cánh gà nướng muối ớt ra đĩa, thưởng thức khi còn nóng.

Bên cạnh đó, cánh gà còn có thể chế biến bằng cách nướng với gừng tỏi. Đây cũng là món ăn hấp dẫn để thay đổi khẩu vị cho cả gia đình

Cách làm cánh gà nướng gừng tỏi

Nguyên liệu:

- 5 – 6 cái cánh gà

- Tỏi, hành khô, chanh tươi, gừng, dầu hào, xì dầu, mật ong

- Gia vị thông thường: mắm, bột nêm…

Hướng dẫn thực hiện:

Ướp cánh gà đã rửa sạch với 1 thìa mật ong, 2 thìa nước cốt chanh tươi, 1 thìa dầu hào, 1 thìa bột nêm, 1 thìa nước mắm và một ít tỏi, hành khô băm nhỏ. Đảo đều các nguyên liệu rồi ướp trong khoảng 1 tiếng.

Cánh gà nướng gừng tỏi cũng là một trong những món ăn vô cùng hấp dẫn - Ảnh: Internet

Sau đó xếp gà lên khay, nướng với nhiệt độ khoảng 200 độ C trong khoảng 10 phút, đến khi thịt chín vàng là được. Vậy là bạn đã có thể thưởng thức ngay món cánh gà nướng gừng tỏi thơm ngon, hấp dẫn.

Chúc bạn thành công với cách làm cánh gà nướng muối ớt và gừng tỏi cực đơn giản này nhé!