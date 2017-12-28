Cách làm thịt gà rang muối cực đơn giản, ai ăn cũng phải nức nở khen ngon

- 900g thịt gà (nên chọn phần gà có nhiều thịt như đùi, ức… để món gà rang muối hấp dẫn hơn)

Thịt gà rang muối là món ăn được nhiều người ưa thích và có thể dùng để đãi khách trong những dịp đặc biệt như lễ Tết hay những bữa tiệc cuối tuần. Với cách làm cực đơn giản dưới đây, chị em có thể trổ tài để chiêu đãi cả nhà món thịt gà rang muối ớt giòn ngon khó cưỡng, ai ăn cũng mê.

- 1 bát bột năng

- 1 quả trứng gà

- Sả, lá chanh, hạt tiêu

- Muối hột

- Gia vị thông thường: hạt tiêu, nước mắm, dầu ăn, bột nêm…

Nguyên liệu chuẩn bị cho món ăn này rất đơn giản - Ảnh: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Sả và lá chanh rửa sạch, cắt nhỏ hoặc thái sợi. Thịt gà rửa sạch, cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn.

Cho thịt gà vào tô lớn, ướp cùng một chút dầu ăn, hạt nêm, nước mắm, tiêu, đường và lòng đỏ trứng gà, dùng đũa đảo đều. Cho thêm sả và lá chanh vào rồi ướp trong khoảng 30 phút để thịt ngấm đều gia vị. Sau đó dùng màng thực phẩm bọc lại để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 30 phút trước khi chiên.

Ướp thịt gà với gia vị để món ăn thêm hấp dẫn - Ảnh: Internet

Bí quyết để món thịt gà rang muối ngon đúng điệu chính là phần muối rang.

Gạo nếp, gạo tẻ và đậu xanh đem vo sạch rồi ngâm trong nước khoảng 30 phút, để riêng từng loại. Sau khi ngâm xong, vớt gạo và đậu xanh ra để ráo nước rồi đem rang lên.

Chú ý chỉ rang chín gạo nếp và gạo tẻ chứ không rang vàng, riêng đậu xanh thì rang vàng lên cho thơm. Muối hột bạn cũng đem rang khô rồi cho vào cối, giã nhỏ.

Cuối cùng, bạn cho toàn bộ gạo, đỗ xanh và muối vào máy xay, xay nhuyễn là xong phần muối rang.

Cho thịt gà vào chảo chiên vàng, mùi thơm của lá chanh và sả sẽ giúp món ăn thêm hấp dẫn. Sau đó, vớt thịt gà vừa chiên ra lăn qua một lớp bột năng rồi cho vào chảo chiên thêm một lần nữa, đến khi thịt chín vàng đều là được. Dùng giấy thấm bớt dầu để món ăn không bị ngán.

Sau khi lăn bột, cho vào chảo chiên lại một lần nữa để gà thêm vàng giòn - Ảnh: Internet

Sau cùng, bạn cho thịt gà đã chiên vào tô, xóc đều cùng hỗn hợp muối vừa rang và một chút chanh, sả thái sợi. Vậy là món thịt gà rang muối đã hoàn thành rồi! Bạn có thể cùng gia đình và bạn bè thưởng thức những miếng gà vàng ruộm, giòn tan và nóng hổi trong những ngày se lạnh.

Cùng cả nhà thưởng thức món thịt gà rang muối ngay thôi nào! - Ảnh: Internet

Chúc bạn thành công với cách làm thịt gà rang muối cực đơn giản này nhé!