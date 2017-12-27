Không lo nhựa dính đầy tay khi bổ mít nhờ cách làm cực nhanh này, bạn chỉ ước biết sớm hơn

Nếu không biết cách chùi rửa thì phần nhựa mít sẽ bám rất dai. Để hạn chế tình trạng này, bạn hãy thử áp dụng những cách sau khi bổ mít để nhựa không dính đầy lên tay và dao.

Mít là một trong những loại trái cây được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, bổ mít lại là nỗi sợ đối với nhiều người vì dễ bị dính nhựa lên tay và dao, rất khó để rửa sạch.

- Dùng dầu ăn thoa đều vào hai lòng bàn tay và dao trước khi bổ mít. Cách này sẽ giúp nhựa mít ít dính vào tay và dao, khi vệ sinh cũng dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Trước khi bổ mít, bạn hãy chuẩn bị một ít giấy báo cũ lót phía dưới để nhựa mít không dây ra nền nhà.

- Bạn cũng có thể xoa tay vào gạo để làm giảm độ dính của nhựa mít trước khi bổ.

Thoa dầu ăn vào tay để tránh dính nhựa mít - Ảnh: Internet

Cách làm sạch nhựa mít dính tay hoặc dao

Trong trường hợp bạn đã hết sức cẩn thận nhưng nhựa mít vẫn dính vào tay hoặc dao thì có thể dùng những cách sau để rửa sạch nhựa nhanh chóng.

- Sau khi bổ mít, rửa tay ngay với nước ấm. Dùng một quả chanh chà xát lên phần dính nhựa rồi rửa sạch với nước, nhựa mít sẽ dễ dàng bị loại bỏ.

Chanh sẽ giúp làm sạch nhựa mít nhanh chóng - Ảnh: Internet

- Một số người còn áp dụng phương pháp thoa một ít dầu hỏa lên tay cho tróc nhựa rồi rửa sạch lại bằng xà phòng.

- Bạn cũng có thể áp dụng phương pháp dùng hạt lạc sống nhai nát rồi chà lên chỗ dính, nhựa mít sẽ dần bong ra.

- Để tẩy nhựa mít dính trên dao, bạn hãy cho dao vào trong ngăn đá tủ lạnh để nhựa mít cứng lại, sau đó bạn chỉ cần gỡ ra là xong.

- Dùng một chiếc khăn nhúng dầu ăn rồi lau lưỡi dao, sau đó rửa lại bằng nước lạnh và lau khô cũng là cách loại bỏ nhựa dính trên dao hiệu quả.

Một số tác dụng của quả mít

Mít chứa nhiều chất xơ, vitamin A, C cùng các dưỡng chất thực vật như ignans, isoflavones và saponins giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, ngăn ngừa ung thư và chống lão hóa hiệu quả. Đồng thời, ăn mít đúng cách còn giúp ngăn ngừa thiếu máu, tốt cho mắt và bảo vệ tim mạch.

Mít mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe nếu bạn ăn đúng cách - Ảnh: Internet

Không chỉ múi mít mà phần hạt của loại quả này cũng mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe, giúp phòng và trị nhiều loại bệnh.

Theo Đông y, hạt mít luộc có tác dụng bổ tỳ, hòa can, thông sữa… Bên cạnh đó, nhờ chứa nhiều tinh bột, protein, lipid, chất xơ cùng nhiều loại vitamin, hạt mít có tác dụng ngăn ngừa táo bón, chống ung thư, cải thiện thị lực, làm đẹp da… hiệu quả.

Chỉ cần áp dụng những cách đơn giản trên, bạn sẽ không còn lo ngại dính nhựa mỗi khi bổ mít nữa nhé!