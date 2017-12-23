Cách làm 3 món cá kho đơn giản cho bữa cơm cuối tuần, chồng con nức nở khen ngon

Nấu gì hôm nay 23/12/2017 12:36

Dưới đây là cách làm những món cá kho đơn giản lại ngon mê ly, chị em có thể thực hiện ngay tại nhà để thay đổi khẩu vị cho bữa cơm cuối tuần thêm phần hấp dẫn nhé!

Cá là thực phẩm không thể thiếu trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Chỉ bằng một vài bí quyết nhỏ sẽ giúp biến nguyên liệu quen thuộc này trở thành những món ăn mới lạ hấp dẫn với cách làm cực đơn giản.

Cùng bắt tay vào thực hiện ngay thôi nào!

Cách làm cá kho ngon, đơn giản ngay tại nhà

Cá kèo kho tộ

Nguyên liệu:

- 400g cá kèo

- Hành khô, ớt, hạt tiêu, màu dầu điều, hành lá

- Gia vị thông thường: muối, nước mắm, đường cát

Cách làm:

Cá kèo rửa sạch đem xát muối để loại bỏ hết chất nhầy, sau đó ướp muối trong khoảng 3 phút  rồi rửa với nước cho thật sạch.

Cho cá vào nồi ướp cùng hành khô thái nhỏ, hạt tiêu giã, nửa thìa cà phê muối, một thìa canh nước mắm, một thìa canh đường cát trắng. Dùng đũa  đảo nhẹ tay rồi ướp trong khoảng 30 phút để cá ngấm đều gia vị.

Cách làm 3 món cá kho đơn giản cho bữa cơm cuối tuần, chồng con nức nở khen ngon - Ảnh 1
Cách làm cá kèo kho tộ rất đơn giản - Ảnh: Internet

Sau khi ướp, đặt nồi cá lên bếp, đun sôi với lửa nhỏ, sau khoảng 5 phút thì mở nắp nồi ra, cho vào một ít màu dầu điều. Tiếp tục đun với lửa nhỏ trong khoảng nửa tiếng thì tắt bếp. Món ăn đã hoàn thành, bạn có thể thêm vào ớt xanh thái nhỏ nếu muốn ăn cay.

Cá bống kho tiêu

Nguyên liệu:

- 500g cá bống

- Gừng, ớt, hạt tiêu, nước màu.

- Gia vị thông thường: mắm, đường…

Cách làm:

Cá bống làm sạch, bỏ đầu rồi rửa với nước muối loãng. Cho cá lên chảo chiên hơi vàng.

Dùng nồi dày kho cá để không bị cháy đáy. Ướp cá với một ít nước màu, nửa muỗng cà phê muối và đường. Tiếp tục cho nước màu vào nồi đun cùng một thìa canh nước mắm, khi nước sôi thêm đường vào, nêm nếm gia vị mặn ngọt vừa ăn là được.

Cho cá đã rán sơ vào nồi nước mắm đường đã sôi, rắc thêm chút gừng thái sợi, tiêu và ớt vào. Nếu cá chưa sẫm màu, bạn có thể rưới thêm nước màu để món ăn thêm hấp dẫn. Kho cá với lửa vừa để thịt cá săn lại, kho đến khi nước gần cạn thì tắt bếp.

Cách làm 3 món cá kho đơn giản cho bữa cơm cuối tuần, chồng con nức nở khen ngon - Ảnh 2

Cá bống kho tiêu thơm ngon là lựa chọn hoàn hảo cho bữa cơm cuối tuần thêm phần mới lạ - Ảnh: Internet

Cá ngừ kho thơm

Nguyên liệu

- 500g cá ngừ

- Ớt xanh, ớt sừng màu đỏ, rau mùi, cà chua, hành khô, tỏi, tiêu

- 300g dứa (thơm)

- Gia vị thông thường: muối, hạt nêm, đường, nước mắm, bột ngọt

Cách làm:

Hành khô và tỏi đem bóc sạch vỏ, giã nhuyễn. Cà chua rửa sạch, thái lát rồi băm nhỏ. Dứa gọt vỏ, thái lát vừa ăn. Cá ngừ rửa sạch với nước muối loãng rồi thái thành từng lát. Ớt rửa sạch, băm nhỏ.

Bí quyết để món cá ngừ kho thơm ngon đúng điệu chính là chiên sơ cá ngừ để thịt săn lại.

Cách làm 3 món cá kho đơn giản cho bữa cơm cuối tuần, chồng con nức nở khen ngon - Ảnh 3

Để món ăn này thêm hấp dẫn, bạn nên chiên sơ cá ngừ trước khi kho - Ảnh: Internet

Cho dầu vào nồi, đun nóng rồi cho hành tỏi băm nhỏ vào phi vàng đều. Sau đó, cho các nguyên liệu gồm ớt, cà chua, dứa đã chuẩn bị vào xào trong khoảng 5 phút.

Tiếp tục cho thêm vào 1 bát nhỏ nước lạnh, 2 thìa cà phê nước mắm, 1 thìa cà phê hạt nêm, 1/3 thìa cà phê bột ngọt, 1/2 thìa cà phê đường và một chút tiêu, đun với lửa vừa trong khoảng 5 phút thì cho cá ngừ đã chiên sơ vào. Đun đến khi nước  gần cạn hết thì nêm nếm thêm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp.

Chúc bạn thành công với 3 cách kho cá đơn giản, thơm ngon này nhé!

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