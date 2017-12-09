Đây là lý do vì sao chị em thi nhau học cách làm mứt quất vào mùa đông

Theo Đông y, vỏ quất có tác dụng trị ho, tiêu đờm rất tốt. Quả quất chứa hàm lượng cao pectin, tinh dầu và vitamin giúp chống viêm, kháng khuẩn, giảm ho. Bên cạnh đó, quất còn chứa nhiều chất xơ, vitamin C giúp tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn…

Trong những ngày mùa đông, nhiều người thường bị cảm lạnh, ho khan, đau rát cổ họng… rất khó chịu. Thay vì lạm dụng thuốc kháng sinh, bạn có thể trị ho bằng những nguyên liệu thiên nhiên lành tính, an toàn nhưng vẫn mang lại hiệu quả cao.

Mứt quất là bài thuốc trị ho vô cùng hiệu quả được nhiều người áp dụng. Bạn chỉ cần dùng một chút mứt quất sẽ làm dịu cổ họng, giảm ho và đau rát ngay lập tức.

Cách làm mứt quất cũng rất đơn giản, bạn có thể thực hiện ngay tại nhà.

Cách làm mứt quất trị ho

Nguyên liệu:

- 1kg quả quất chín

- 1kg đường trắng

- 2 thìa cà phê vôi bột

- Một ít phèn chua

Cách làm:

Chọn những quả chín vàng, đều nhau, không bị dập nát, cắt sát cuống rồi rửa qua với nước. Sau đó, dùng dao khứa quất thành từng múi đều nhau.

Cho 2 thìa cà phê vôi bột vào một bát nước, đợi phần bột lắng xuống để gạn lấy phần nước vôi trong. Ngâm quất trong nước vôi khoảng 7 – 8 tiếng.

Sau khi ngâm, vớt quất ra rửa sạch nhiều lần với nước rồi để ráo. Đun sôi nước trên bếp, cho vào một ít phèn chua rồi đổ quất vào. Đợi đến khi nước sôi thì để thêm 5 phút rồi tắt bếp, vớt quất ra ngâm trong chậu nước lạnh, rửa sạch.

Cho quất vào tô lớn để ngâm đường, cứ một lớp quất là một lớp đường, ướp cho đến khi đường tan hết là được. Thỉnh thoảng dùng đũa đảo đều để quất ngấm đường.

Cho quất đã ngâm đường vào chảo, đun với lửa to khoảng 10 phút thì hạ dần lửa. Nên đảo nhẹ tay để quất không bị nát. Khi thấy nước quất bắt đầu sánh lại, quất chuyển màu trong thì nhanh tay đảo đều rồi gắp quất ra khay để hong khô dưới nắng.

Mứt quất sau khi hong khô sẽ dẻo, thơm, ngọt dịu, bạn có thể cho vào lọ thủy tinh để bảo quản và dùng dần. Nếu muốn giữ mứt quất lâu bị hư, bạn nên để trong ngăn mát tủ lạnh. Mứt quất không chỉ là món ăn vặt được nhiều người yêu thích mà còn có tác dụng trị ho rất tốt, nhất là khi thời tiết se lạnh.

Chúc bạn thành công với cách làm mứt quất cực đơn giản này nhé!