Đây là lý do vì sao chị em thi nhau học cách làm mứt quất vào mùa đông

Mẹo vặt trong bếp 09/12/2017 10:13

Mứt quất là món ăn vặt rất thích hợp cho những ngày se lạnh, hơn nữa còn được dùng như một vị thuốc chữa viêm họng, cảm sốt rất hiệu quả.

Trong những ngày mùa đông, nhiều người thường bị cảm lạnh, ho khan, đau rát cổ họng… rất khó chịu. Thay vì lạm dụng thuốc kháng sinh, bạn có thể trị ho bằng những nguyên liệu thiên nhiên lành tính, an toàn nhưng vẫn mang lại hiệu quả cao.

Theo Đông y, vỏ quất có tác dụng trị ho, tiêu đờm rất tốt. Quả quất chứa hàm lượng cao pectin, tinh dầu và vitamin giúp chống viêm, kháng khuẩn, giảm ho. Bên cạnh đó, quất còn chứa nhiều chất xơ, vitamin C giúp tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn…

Mứt quất là bài thuốc trị ho vô cùng hiệu quả được nhiều người áp dụng. Bạn chỉ cần dùng một chút mứt quất sẽ làm dịu cổ họng, giảm ho và đau rát ngay lập tức.

Đây là lý do vì sao chị em thi nhau học cách làm mứt quất vào mùa đông - Ảnh 1
Mứt quất là món ăn vặt không thể thiếu trong mùa đông - Ảnh: Internet

Cách làm mứt quất cũng rất đơn giản, bạn có thể thực hiện ngay tại nhà.

Cách làm mứt quất trị ho

Nguyên liệu:

- 1kg quả quất chín

- 1kg đường trắng

- 2 thìa cà phê vôi bột

- Một ít phèn chua

Cách làm:

Chọn những quả chín vàng, đều nhau, không bị dập nát, cắt sát cuống rồi rửa qua với nước. Sau đó, dùng dao khứa quất thành từng múi đều nhau.

Đây là lý do vì sao chị em thi nhau học cách làm mứt quất vào mùa đông - Ảnh 2
Khứa quất thành từng múi đều nhau - Ảnh: Internet

Cho 2 thìa cà phê vôi bột vào một bát nước, đợi phần bột lắng xuống để gạn lấy phần nước vôi trong. Ngâm quất trong nước vôi khoảng 7 – 8 tiếng.

Sau khi ngâm, vớt quất ra rửa sạch nhiều lần với nước rồi để ráo. Đun sôi nước trên bếp, cho vào một ít phèn chua rồi đổ quất vào. Đợi đến khi nước sôi thì để thêm 5 phút rồi tắt bếp, vớt quất ra ngâm trong chậu nước lạnh, rửa sạch.

Cho quất vào tô lớn để ngâm đường, cứ một lớp quất là một lớp đường, ướp cho đến khi đường tan hết là được. Thỉnh thoảng dùng đũa đảo đều để quất ngấm đường.

Đây là lý do vì sao chị em thi nhau học cách làm mứt quất vào mùa đông - Ảnh 3
Ngâm nhiều đường để bảo quản mứt lâu hơn - Ảnh: Internet

Cho quất đã ngâm đường vào chảo, đun với lửa to khoảng 10 phút thì hạ dần lửa. Nên đảo nhẹ tay để quất không bị nát. Khi thấy nước quất bắt đầu sánh lại, quất chuyển màu trong thì nhanh tay đảo đều rồi gắp quất ra khay để hong khô dưới nắng.

Đây là lý do vì sao chị em thi nhau học cách làm mứt quất vào mùa đông - Ảnh 4
Hong khô mứt dưới nắng hoặc sấy trong lò đều được - Ảnh: Internet

Mứt quất sau khi hong khô sẽ dẻo, thơm, ngọt dịu, bạn có thể cho vào lọ thủy tinh để bảo quản và dùng dần. Nếu muốn giữ mứt quất lâu bị hư, bạn nên để trong ngăn mát tủ lạnh. Mứt quất không chỉ là món ăn vặt được nhiều người yêu thích mà còn có tác dụng trị ho rất tốt, nhất là khi thời tiết se lạnh.

Đây là lý do vì sao chị em thi nhau học cách làm mứt quất vào mùa đông - Ảnh 5
Vào những ngày se lạnh, nhâm nhi một chút mứt quất và trà nóng thì còn gì tuyệt vời hơn - Ảnh: Internet

Chúc bạn thành công với cách làm mứt quất cực đơn giản này nhé!

Cách làm chanh muối ngon lại không đắng, giúp trị ho cực nhanh

Cách làm chanh muối ngon lại không đắng, giúp trị ho cực nhanh

Chanh muối là bài thuốc giúp trị ho, đau rát cổ họng vô cùng hiệu quả. Cách làm chanh muối cực đơn giản dưới đây sẽ làm giảm nhanh các cơn ho do cảm cúm gây ra, nhất là khi thời tiết trở lạnh.

Xem thêm
Từ khóa:   mứt quất cách làm mứt quất bài thuốc trị ho mức quất có tác dụng gì mức quất trị ho hiệu quả thực phẩm giúp trị ho

TIN MỚI NHẤT

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 29 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 56 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 2 giờ 14 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?