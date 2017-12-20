Cách làm bánh quy gừng cực đơn giản cho ngày lễ giáng sinh

Bánh quy gừng không chỉ là món ăn vặt cho ngày lễ giáng sinh mà còn rất tốt cho sức khỏe , nhất là trong những ngày thời tiết giá lạnh. Bên cạnh đó, bạn có thể trang trí bánh quy gừng thành các hình người, hình cây thông hay hình nơ vô cùng ngộ nghĩnh để làm quà tặng cho bạn bè, người thân.

Bánh quy gừng là loại bánh không thể thiếu trong bàn tiệc ngày lễ giáng sinh. Cách làm bánh quy gừng không khó nhưng làm sao để bánh có độ giòn và ngọt vừa phải, thơm mùi bơ sữa mà không hề bị cay thì không phải ai cũng biết.

Dưới đây là cách làm bánh quy gừng cực đơn giản, bạn hãy thử bắt tay vào làm để cả nhà cùng thưởng thức nhé!

Nguyên liệu:

- 210g bột mỳ

- 1 thìa cà phê baking soda, 1 thìa cà phê muối, 2 thìa cà phê bột gừng, ½ thìa cà phê bột quế, ½ thìa cà phê tinh dầu hương cam

- 50g đường cát trắng

- 70g mật ong

- 85g bơ nhạt

- 165g đường bột.

- 2 quả trứng gà

- 1 quả chanh

- Dụng cụ: Khuôn cắt bánh hình người, hình cây thông, hình nơ… (bạn có thể lựa chọn khuôn theo sở thích), giấy nến, phới đánh trứng, túi bắt kem.

Nguyên liệu làm bánh quy gừng rất đơn giản - Ảnh: Internet

Cách làm:

Cho bột mỳ, baking soda, bột gừng và bột quế vào rây, lọc mịn. Bơ nhạt đem cắt thành từng miếng nhỏ. Đập trứng tách lấy lòng đỏ và lòng trắng để riêng. Chanh vắt lấy nước cốt, lọc bỏ hạt chanh.

Lọc bột thật mịn - Ảnh: Internet

Đầu tiên, cho bơ và đường vào một tô lớn rồi đánh đều. Sau đó, bạn cho thêm mật ong, tinh dầu cam và ½ bát lòng trắng trứng vào, đánh mạnh tay để hỗn hợp tan hết đường. Tiếp tục cho hỗn hợp bột đã lọc mịn vào, trộn đều để bột sánh mịn, không bị vón cục.

Cho bột vào ngăn mát tủ lạnh khoảng nửa tiếng để bột khô lại. Sau đó dùng gậy cán bột ra thật mỏng, độ dày khoảng 0,5cm là được.

Dùng khuôn cắt bột thành những hình người, cây thông… theo sở thích. Xếp bánh lên khay đã trải sẵn giấy nến rồi đem nướng với nhiệt độ 165 độ C trong khoảng 15 phút.

Cắt bột thành từng hình thù ngộ nghĩnh - Ảnh: Internet

Khi bánh quy gừng đã chín, bạn lấy khay ra, để bánh nguội tự nhiên và chuẩn bị trang trí. Cho ½ bát lòng trắng trứng còn lại vào tô lớn, đánh mạnh tay sao cho lòng trắng trứng nổi bọt thì thêm vào nước cốt chanh. Tiếp tục đánh đến khi trứng bông hơn thì cho từ từ đường bột vào đánh thành kem.

Cho hỗn hợp lòng trắng trứng vừa làm vào túi bắt kem để trang trí. Các bạn có thể vẽ thêm mặt, khuy áo cho bánh quy hình người hoặc trang trí theo sở thích. Cho những chiếc bánh quy gừng này vào lò vi sóng quay trong khoảng vài phút để phần trang trí khô cứng lại là được.

Thực hiện trang trí bánh quy gừng - Ảnh: Internet

Cuối cùng thì món bánh quy gừng cho ngày lễ giáng sinh đã hoàn thành rồi! Bạn có thể cùng gia đình thưởng thức ngay khi bánh còn nóng giòn.

Chúc bạn thành công với cách làm bánh quy gừng noel này nhé!