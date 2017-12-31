Cách làm khô gà giòn cay không cần lò nướng cực đơn giản tại nhà, ăn là ghiền

Khô gà giòn cay là món ăn vặt được nhiều người yêu thích - Ảnh: Internet

Khô gà lá chanh cay cay, giòn giòn là món ăn được nhiều người yêu thích và là lựa chọn hoàn hảo để dùng làm mồi nhậu. Cách làm khô gà rất đơn giản, bạn có thể dùng chảo để chế biến mà không cần dùng lò nướng.

Còn chần chừ gì nữa mà không bắt tay vào thực hiện ngay thôi nào!

- 50g lá chanh

- 1 củ gừng, 4 củ hành tím, 1 củ tỏi, 1 nhánh sả

- 4 – 5 quả ớt khô

- Ngũ vị hương, bột cà ri, bột ớt

- Rượu trắng

- Gia vị thông thường: nước mắm, đường nâu, hạt nêm…

Một vài gia vị và nguyên liệu để chế biến khô gà giòn cay - Ảnh: Internet

Cách làm:

Lá chanh rửa sạch, một nửa thái nhỏ, nửa còn lại vò nát. Hành, tỏi và sả cũng chia làm hai phần, vừa đập dập vừa băm nhỏ.

Ức gà làm sạch, chà xát với rượu trắng để khử mùi hôi rồi rửa sạch lại với nước. Cho ức gà vào nồi luộc cùng 3 củ hành tím, vài lá chanh vò nát, gừng và sả đập dập để tạo mùi thơm. Lưu ý, nên dùng muỗng hớt bọt thường xuyên khi luộc.

Luộc gà đúng cách sẽ giúp phần thịt thơm ngon hơn - Ảnh: Internet

Sau khoảng 5 – 7 phút, dùng đũa kiểm tra xem thịt đã chín chưa. Sau đó tắt bếp, đậy nắp nồi khoảng 15 phút rồi vớt gà ra để nguội, phần nước luộc để lại một ít để xào gà.

Xé thịt gà thành sợi vừa ăn, không xé quá nhỏ để tránh khô bị nát.

Đổ dầu vào chảo, phi thơm tỏi băm rồi cho ớt vào xào cùng nước luộc gà, đến khi nước hơi sệt lại thì cho thịt gà đã xé vào. Nêm nếm thêm gia vị gồm ngũ vị hương, bột cà ri, ớt bột, nước mắm, đường, muối sao cho vừa ăn.

Xào với lửa lớn, dùng đũa đảo đều tay đến khi khô gà hết nước thì vặn lửa nhỏ, cho thêm lá chanh thái nhỏ, ớt khô và sả thái lát vào đảo đều đến khi thịt gà khô hẳn thì tắt bếp. Vậy là món khô gà lá chanh đã hoàn thành rồi, bạn có thể cho vào hũ thủy tinh đậy kín nắp để bảo quản và dùng dần.

Xào gà cùng gia vị cho đến khi thịt khô lại là được - Ảnh: Internet

Nếu nhà bạn có lò nướng thì có thể cho thịt gà xé ra khay, đem sấy ở nhiệt độ 150 độ C trong khoảng 3 - 4 phút. Sau đó, lấy khay ra đảo đều rồi lại cho vào sấy. Thực hiện công đoạn này liên tục khoảng 3 lần để thịt gà khô hoàn toàn.

Còn gì tuyệt vời hơn khi được nhâm nhi miếng khô gà giòn cay, thơm lừng mùi lá chanh và sả trong những ngày se lạnh thế này.

Khô gà giòn cay có thể dùng làm quà hoặc chiêu đãi bạn bè - Ảnh: Internet

Chúc bạn thành công với cách làm khô gà giòn cay không cần lò nướng này nhé!