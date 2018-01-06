Tết đến, chị em phải biết cách luộc và tạo dáng gà cúng siêu chuẩn thế này đây

Nấu gì hôm nay 06/01/2018 11:49

Cách luộc và tạo dáng gà cúng để bày lên bàn thờ ngày Tết đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ hơn trong việc chế biến. Muốn gà luộc có màu vàng ươm và đẹp mắt, chị em hãy bỏ túi ngay những bí quyết dưới đây nhé!

Cách luộc gà cúng giao thừa hay mùng 1 không giống như gà luộc bình thường. Bạn cần phải khéo léo hơn để gà cúng luôn có màu vàng ươm và đẹp mắt.

Ngày cuối năm luôn tất bật nên làm sao để chuẩn bị mâm cỗ cúng nhanh gọn nhất có thể là điều chị em quan tâm. Chỉ với vài bí quyết nhỏ dưới đây, việc luộc và tạo dáng gà cúng sẽ trở nên dễ dàng hơn, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian đấy!

Tết đến, chị em phải biết cách luộc và tạo dáng gà cúng siêu chuẩn thế này đây - Ảnh 1
Cách luộc gà cúng ngon rất đơn giản - Ảnh: Internet

Cách luộc và tạo dáng gà cúng đơn giản, đẹp mắt

Trên thực tế, không có sự quy định vào vệ việc lựa chọn loại gà cúng, tuy nhiên để bày tỏ lòng thành, nhiều người thường chọn gà trống tơ (gà giò) cho mâm cỗ cuối năm.

Muốn có món gà luộc cúng giao thừa thơm ngon, việc đầu tiên bạn cần lưu ý chính là chọn mua gà tốt. Những con gà trống tơ ngon thường có mào đỏ tươi, lông mượt, chân vàng, ức đầy.

Cách luộc gà cúng vàng ươm

Dùng nồi sâu lòng để luộc gà cúng, cho nước ngập mặt xâm xấp gà rồi đặt lên bếp. Lưu ý, nên cho gà vào nồi ngay khi nước còn lạnh, như vậy thịt gà sẽ chín dần từ ngoài vào trong. Ngược lại, nếu để nước sôi mới cho gà vào sẽ khó chín đều, da dễ bị nứt. Đối với gà để ngăn đông, bạn cần rã đông hoàn toàn rồi mới cho vào luộc.

Tết đến, chị em phải biết cách luộc và tạo dáng gà cúng siêu chuẩn thế này đây - Ảnh 2
Dùng nồi sâu lòng để luộc gà - Ảnh: Internet

Bí quyết để gà cúng thơm ngon hơn là cho thêm gừng và hành nướng vào luộc cùng gà. Khi nước sôi, vặn nhỏ lửa để tránh làm phần thịt đùi co lên gây mất thẩm mỹ. Sau khoảng 20 phút, bạn dùng tăm nhỏ xiên vào phần giữa đùi gà, nếu thấy xiên dễ dàng và nước chảy ra màu trắng là gà đã chín, màu hơi đỏ thì cần luộc thêm một chút nữa rồi mới tắt bếp.

Để gà trong nồi khoảng 10 phút rồi lấy gà ra, nhúng ngay vào thau nước lạnh để thịt gà không bị thâm, da gà không bị khô. Sau đó, vớt gà ra để ráo, thoa khắp thân gà hỗn hợp mỡ gà và nước nghệ đã chuẩn bị sẵn, cách này sẽ giúp thịt gà vàng ươm rất đẹp mắt.

Cách tạo dáng gà cúng đẹp

- Gà cánh tiên: Để tạo được dáng gà này, bạn cần dựng đứng cổ gà lên rồi ép cổ về phía mình gà, đan chéo 2 cánh gà về phía trước sao cho 2 phần khớp chạm nhau rồi dùng dây cố định lại. Dùng dao cứa nhẹ khuỷu chân gà rồi bẻ quặt vào phía bụng để tạo dáng gà ngồi.

Tết đến, chị em phải biết cách luộc và tạo dáng gà cúng siêu chuẩn thế này đây - Ảnh 3
Bạn có thể tạo dáng gà cánh tiên thật đẹp mắt với cách làm đơn giản - Ảnh: Internet

- Gà bay: Bẻ hai cánh gà ra phía lưng, sau đó dùng dây hoặc lạt buộc cố định ở phần khớp xương cánh gà.

- Gà chầu: Dùng dao rạch phần cổ gà để nhét hai cánh gà vào trong sao cho phần đầu cánh thò ra ngoài miệng gà. Lưu ý, khi nhét cần nhẹ tay để không làm gãy cánh gà.

Tết đến, chị em phải biết cách luộc và tạo dáng gà cúng siêu chuẩn thế này đây - Ảnh 4
Cách tạo dáng gà chầu - Ảnh: Internet

Chúc bạn thành công với cách luộc và tạo dáng gà cúng ngày Tết cực đơn giản này nhé!

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