Cách làm mứt khoai lang khô giòn ngon cực đơn giản, chị em tha hồ đãi khách dịp Tết

Mứt khoai lang rất tốt cho tiêu hóa, giàu dinh dưỡng và còn có tác dụng trị bệnh hiệu quả. Bên cạnh đó, loại mứt này còn rất dễ ăn, lạ miệng và hợp khẩu vị nhiều người.

Mứt là món ăn truyền thống không thể thiếu trong những ngày Tết. Mứt khoai lang không chỉ thơm ngon mà còn rất bổ dưỡng. Khoai lang chứa nhiều chất xơ, carotene, chất chống oxy hóa cùng nhiều loại vitamin như vitamin E, C, D… có lợi cho sức khỏe .

Cách làm mứt khoai lang không khó nhưng không phải ai cũng biết bí quyết để món ăn này giòn ngon đúng điệu, ai ăn cũng nức nở khen ngon.

- 500g đường trắng

- 1 ống tinh chất vani

- 1 thìa muối

- 30g vôi

Hướng dẫn thực hiện:

Khoai lang sau khi mua về gọt sạch vỏ, loại bỏ bớt những vết thâm hoặc phần rễ mọc mầm rồi rửa sạch với nước. Sau đó dùng dao thái thành từng miếng tròn với độ dày vừa ăn (khoảng 0,5cm), tiếp tục ngâm phần khoai này vào nước muối pha loãng để tránh khoai bị thâm đen.

Chuẩn bị sẵn 1 chậu nước, cho vào 30g vôi ngâm đến khi vôi tan hết, đợi phần cặn lắng xuống thì gạn lấy phần nước vôi trong để ngâm khoai. Đổ khoai vào ngâm trong khoảng 3 – 4 tiếng, sau đó vớt ra rửa sạch với nước nhiều lần rồi để ráo.

Ngâm khoai với nước muối loãng để không bị thâm đen - Ảnh: Internet

Cho khoai đã ngâm nước vôi trong vào tô lớn ướp cùng 500g đường trắng trong khoảng 3 tiếng để đường tan và ngấm vào khoai.

Dùng chảo sâu lòng bắc trên bếp, cho phần nước đường ướp khoai vào chảo, đun đến khi nước đường sôi lăn tăn thì thả vào một chút muối. Sau đó cho khoai vào đảo đều với lửa nhỏ đến khi đường cô lại và kết tinh thành bột trắng xung quanh miếng khoai. Dùng đũa đảo đều liên tục để khoai khô hẳn và giòn ngon hơn.

Đảo đều tay đến khi đường kết tinh - Ảnh: Internet

Tiếp đến, bạn rắc vào một chút vani để tạo mùi thơm rồi đảo nhẹ trong khoảng 1 phút thì tắt bếp. Đổ phần mứt đã kết tinh đường ra mâm hoặc khay lớn, đợi nguội hẳn rồi cho vào lọ thủy tinh để bảo quản. Đặt lọ mứt ở nơi khô khoáng, tránh độ ẩm để giữ được lâu.

Bí quyết để mứt khoai lang khô thơm ngon: Bạn nên chọn những củ khoai lang tươi còn cứng, không bị thâm, dập, bị nứt hoặc nảy mầm. Bạn cũng không nên mua khoai quá to vì rất dễ bị xơ, thay vào đó nên chọn củ cỡ vừa và chắc tay.

Cách làm mứt khoai lang khô rất đơn giản - Ảnh: Internet

Chúc các bạn thành công với cách làm mứt khoai lang khô giòn ngon cực đơn giản này nhé!