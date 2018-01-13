Cách làm mứt sen truyền thống thơm bùi cho ngày Tết, khách đến nhà chỉ có nức nở khen ngon

Mứt hạt sen được rất nhiều người ưa thích vì thơm ngon, dễ ăn lại rất bổ dưỡng. Loại mứt này thường được bày bán ngoài thị trường với giá khá đắt. Chính vì vậy, bạn có thể tự tay làm mứt hạt sen tại nhà, vừa an toàn lại vừa tiết kiệm chi phí.

Cũng giống như bánh chưng, bánh tét, mứt là món ăn truyền thống chẳng thể nào thiếu mỗi dịp Tết đến, xuân về. Cùng bạn bè, người thân nhâm nhi tách trà nóng và thưởng thức mứt hạt sen do chính tay bạn làm sẽ thấy hạnh phúc và ấm áp biết bao.

Cách làm mứt hạt sen rất đơn giản, còn chần chừ gì mà không thực hiện ngay thôi nào!

- 500g đường

- 1 ống vani hoặc 1/2 thìa cà phê dầu hoa bưởi

Hướng dẫn thực hiện:

Ngâm hạt sen vào thau nước trong khoảng 4 giờ trước khi luộc, lấy tâm sen để không bị đắng rồi rửa sạch, vớt ra để ráo. Sau đó cho hạt sen vào nồi luộc vừa chín tới với lửa nhỏ, luộc quá kỹ sẽ khiến hạt sen bị nhừ, khi sên sẽ dễ nát và không đẹp.

Luộc hạt sen vừa chín tới - Ảnh: Internet

Để biết hạt sen đã chín, bạn có thể gắp thử một hạt, dùng hai ngón tay dễ dàng nghiền nát, miết thử thấy mịn không bị lợn cợn là được. Lưu ý, cho hạt sen vào luộc từ khi nước lạnh, đừng để nước sôi rồi mới cho vào.

Hạt sen chín đem vớt ra, ngâm vào tô nước lạnh trong khoảng 5 – 10 phút để nguội hẳn rồi vớt ra để ráo nước. Ngâm sen trong nước lạnh chính là bí quyết để mứt sen trắng và không bị nát.

Cho hạt sen và đường vào tô, ướp theo tỉ lệ 1:1. Để đường thấm đều, thỉnh thoảng dùng đũa đảo nhẹ nhàng, tuy nhiên không đảo quá nhiều sẽ khiến sen bị nát. Ướp trong khoảng từ 5 – 6 tiếng để đường tan hết và ngấm vào hạt sen, đến khi hạt sen trong là được.

Ướp hạt sen với đường trong khoảng 6 tiếng - Ảnh: Internet

Bắc chảo lên bếp, cho phần hạt sen đã ướp vào đun với lửa nhỏ. Dùng đũa đảo đều và nhẹ tay để tránh làm hạt sen vỡ nát. Tiếp đến cho một chút vani hoặc dầu hoa bưởi vào để tạo mùi thơm cho món mứt.

Cho hạt sen vào chảo đảo đều đến khi đường kết tinh lại là được - Ảnh: Internet

Đun đến khi đường bắt đầu cạn, hạt sen dần khô lại và có đường kết tinh bám trên hạt sen thì tắt bếp. Để mứt sen nguội hẳn rồi cho vào lọ thủy tinh bảo quản. Nhớ đậy kín nắp và để lọ ở nơi khô thoáng, tránh làm mứt bị ẩm nhanh hư.

Vậy là món mứt hạt sen thơm ngon ngày Tết đã hoàn thành rồi, bạn có thể cùng gia đình và bạn bè thưởng thức dịp Tết này rồi đấy!

Cách làm mứt hạt sen rất đơn giản - Ảnh: Internet

Chúc bạn thành công với cách làm mứt hạt sen truyền thống đơn giản này nhé!