Cách làm mứt vỏ bưởi dẻo thơm, the mát cho ngày Tết, chị em không thể bỏ qua

Bưởi là loại quả quen thuộc được nhiều người yêu thích nhờ chứa những dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe . Vỏ bưởi có nhiều tác dụng trong chăm sóc sức khỏe và làm đẹp , đây còn là nguyên liệu cho nhiều món ăn rất ngon. Bạn có thể dùng vỏ của loại quả này để chế biến thành món mứt dẻo thơm, the mát cho ngày Tết.

Cách làm mứt vỏ bưởi rất đơn giản, không cầu kỳ về nguyên liệu hay tốn kém thời gian nên bạn có thể bắt tay vào thực hiện ngay.

- 150g đường trắng

- 1 thìa cà phê muối

Hướng dẫn thực hiện:

Chuẩn bị 2 quả bưởi rồi dùng dao gọt lấy phần vỏ, sau đó rửa sạch rồi cắt thành từng miếng to.

Chuẩn bị nước muối pha loãng để ngâm vỏ bưởi. Bạn cho vào thau nước 1 thìa cà phê muối rồi khuấy đều hỗn hợp, cho phần vỏ bưởi vào ngâm khoảng 6 tiếng hoặc để qua đêm. Lưu ý khi ngâm vỏ bưởi, bạn nên úp một chiếc đĩa to lên trên để tránh tình trạng vỏ bưởi nổi lên.

Vỏ bưởi sau khi cắt đem ngâm nước muối loãng - Ảnh: Internet

Ngâm vỏ bưởi với nước muối qua đêm chính là bí quyết để vỏ bưởi bớt đắng và the, giúp món mứt ngon hơn.

Sau khi ngâm, bạn vớt vỏ bưởi ra xả sạch với nước rồi vẩy khô để ráo nước hoàn toàn.

Tiếp đến, bắc nồi nước lên bếp đun với lửa lớn, đợi nước sôi thì cho toàn bộ vỏ bưởi vào luộc trong khoảng 8 phút. Sau đó vớt ngay ra cho vào thau nước đá lạnh để vỏ bưởi được giòn ngon hơn khi làm mứt.

Vỏ bưởi sau khi luộc để ráo nước, dùng dao cắt thành từng sợi dài vừa ăn. Đem phần vỏ bưởi đã cắt cho vào tô lớn, ướp cùng 150g đường trắng cho đến khi đường tan hết. Khi đường đã ngấm vào vỏ bưởi, bạn sẽ thấy sợi bưởi trở nên trong hơn.

Vỏ bưởi cắt nhỏ đem ướp đường - Ảnh: Internet

Cho vỏ bưởi đã ướp đường vào chảo, sên với lửa vừa, dùng đũa đảo đều tay để đường ngấm vào vỏ bưởi. Khi đường tan hết thì vặn lửa nhỏ liu riu, thỉnh thoảng đảo nhẹ tay cho đến khi đường kết tinh lại, bám trắng quanh miếng vỏ bưởi là được.

Sên cho đến khi đường tan hết là được - Ảnh: Internet

Vậy là mứt vỏ bưởi dẻo thơm đã hoàn thành rồi, bạn đợi mứt nguội rồi cho vào lọ thủy tinh để bảo quản và dùng dần. Đặt lọ ở nơi khô thoáng hoặc trong tủ lạnh để mứt lâu hư. Mứt vỏ bưởi có vị ngọt, the mát cay cay sẽ là món ăn tuyệt vời để đãi khách dịp Tết. Còn chần chừ gì nữa mà không bắt tay vào thực hiện ngay thôi nào.

Cách làm mứt vỏ bưởi không bị đắng và lại rất thơm

Chuẩn bị nguyên liệu:

Vỏ bưởi: 2 trái (Để làm mứt được thơm ngon và không bị đắng, các bạn nên chọn vỏ bưởi da xanh hoặc bưởi năm roi)

Muối: 50g

Đường: 500g

Vani

Thực hiện:

Sơ chế vỏ bưởi để mứt không bị đắng

Bước 1: Vỏ bưởi bạn rửa sạch, dùng dao bỏ bớt vỏ trắng bên trong, sau đó thái thành từng sợi dài vừa ăn.

Bước 2: Bạn chuẩn bị một thau nước muối, cho tất cả vỏ bưởi vào ngâm khoảng 4 - 5 tiếng để ra hết tinh dầu.

Ngâm vỏ bưởi trong nước muối để ra hết tinh dầu - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Sau khi ngâm, vớt vỏ bưởi ra và rửa lại với nước 3 - 4 lần rồi vắt cho khô.

Bước 4: Tiếp theo, bạn đun sôi một nồi nước, đổ vỏ bưởi vào luộc khoảng 10 phút thì vớt ra cho vào một thau nước đá. Đồng thời lúc này, bạn dùng tay bóp nhẹ vỏ bưởi để để loại bỏ mùi hăng và the.

Luộc vỏ bưởi sẽ làm món mứt không còn vị đắng hay the nữa -Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Khi vỏ bưởi nguội, bạn nếm thử nếu không còn vị the và đắng là đạt yêu cầu. Nếu chưa được, bạn tiếp tục luộc vỏ bưởi và ngâm lại trong thau đá đến khi nào đạt thì thôi.

Cách làm mứt vỏ bưởi

Bước 1: Vỏ bưởi bạn cho vào một thau sạch cùng với đường và vani, trộn thật kỹ rồi để qua đêm cho thấm.

Ướp vỏ bưởi với đường trong một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Cho hỗn hợp vỏ bưởi và đường vào nồi đun sôi ở lửa vừa. Đến khi sôi, bạn hạ nhỏ lửa và dùng đũa đảo đều liên tục cho tới khi cạn hết nước là có thể tắt bếp để nguội.

Bước 3: Cuối cùng, bạn cho mứt vỏ bưởi vào hũ đậy kín nắp và bảo quản ở nơi thoáng mát là có thể nhâm nhi suốt những ngày Tết rồi.

Mứt vỏ bưởi thơm ngon đã sẵn sàng để cho mọi người thưởng thức - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm mức vỏ bưởi mật ong.

Để làm tăng hương vị của mứt vỏ bưởi bạn có thể thêm mật ong vào. Mật ong cũng khá nhiều công dụng và rất tốt cho sức khỏe.

Vỏ bưởi.

Đường phèn hoặc đường cát.

Mật ong.

Muối.

Vỏ bưởi có thể dùng làm mứt cực ngon mà tốt cho sức khỏe (Ảnh: Internet)

Vỏ bưởi nên chọn loại còn tươi để làm mứt sẽ thơm ngon hơn nhé. Khi đã có vỏ bưởi, bạn hãy dùng dao cắt lấy lớp vỏ xanh bên ngoài. Đem cắt thành những sợi nhỏ vừa ăn. Cho vỏ bưởi vào cái tô rồi thêm chút muối vào, dùng tay bóp đều để loại bỏ vị đắng, làm như vậy nhiều lần rồi xả với nước cho sạch.

Tiếp tục ngâm vỏ bưởi với nước muối pha loãng khoảng 3 tiếng rồi sau đó xả lại nhiều lần với nước lạnh và để ráo.

Ngâm vỏ bưởi nước muối để khi làm mứt dẻo sẽ không bị đắng (Ảnh: Internet)

Sau đó, tiến hành ngâm sợi bưởi với đường. Nếu bạn dùng đường cát thì chỉ cần trộn đều với vỏ bưởi rồi ngâm khoảng vài tiếng để đường tan chảy hoàn toàn là được. Còn nếu bạn dùng đường phèn thì nên đun sôi với chút nước sẽ nhanh chóng hơn và chỉ cần cho vỏ bưởi vào sên làm mứt là được.

Khi đường đã tan chảy hoàn toàn, bạn hãy chuẩn bị 1 cái chảo sâu lòng rồi rút toàn bộ số vỏ bưởi đã ngâm vào, có cả nước đường nữa nhé. Mới đầu hãy cho lửa to để nước đường sôi lên, sau đó vặn nhỏ lửa lại và sên làm mứt cũng như giúp cho vỏ bưởi không bị cháy khét.

Đảo đều tay và nhẹ nhàng liên tục cho đến khi đường đặc sánh lại thì cho thêm chút mật ong vào để tạo độ thơm ngon hơn. Sên tiếp đến khi nào đường khô quẹo lại và bám đều lên những sợi bưởi thì tắt bếp. Tới đây cách làm mứt vỏ bưởi dẻo coi như đã hoàn thành.

Tiến hành sên làm mứt vỏ bưởi dẻo thơm ngon (Ảnh: Internet)

Nếu bạn không muốn ăn mứt dẻo quá thì ở bước sên trên đừng vội tắt bếp mà cứ sên như vậy, khi thấy đường khô hẳn và xuất hiện lớp bột đường mỏng bám bên ngoài miếng mứt thì xong.

Món mứt vỏ bưởi thơm ngon, cắn một miếng cảm nhận như muốn tan trong miệng. Với đọ ngọt vừa phải cùng với mùi thơm của bưởi và mật ong hòa quyện tạo nên món ăn cực hấp dẫn mà ai cũng phải tấm tắc khen.

Hãy học ngay cách làm mứt vỏ bưởi dẻo đơn giản này để chiêu đãi gia đình và bạn bè trong dịp Tết sắp tới đây. Mỗi ngày thêm vào sổ tay một món ăn ngon để luôn tạo được hương vị thơm ngon, hấp dẫn chiều lòng cả nhà nhé. Chúc bạn thực hiện thành công món mứt độc đáo và tốt cho sức khỏe này.

Chúc bạn thành công với cách làm mứt vỏ bưởi dẻo ngon cực đơn giản này nhé!