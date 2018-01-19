Cách làm mứt me viên chua ngọt, thơm ngon hơn ngoài hàng, chị em tha hồ đãi khách dịp Tết

Nấu gì hôm nay 19/01/2018 17:45

Mứt me viên chua ngọt, cay nồng là món ăn được nhiều người yêu thích mỗi dịp Tết đến xuân về. Cách làm món mứt này khá đơn giản, bạn có thể tự chế biến tại nhà mà vẫn ngon như ngoài hàng.

Tết đến là cơ hội để chị em trổ tài thực hiện các loại bánh mứt đãi khách. Mứt me là một trong những loại mứt dễ thực hiện, không tốn kém nhiều chi phí và hợp khẩu vị nhiều người.

Chẳng còn gì tuyệt vời hơn khi được cùng gia đình, bạn bè thưởng thức món mứt me viên chua ngọt, cay cay do chính tay bạn làm và nhâm nhi tách trà nóng vào ngày se lạnh.

Cách làm mứt me viên chua ngọt, thơm ngon hơn ngoài hàng, chị em tha hồ đãi khách dịp Tết - Ảnh 1
Cách làm mứt me viên chua ngọt cực đơn giản - Ảnh: Internet

Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không bắt tay vào thực hiện món mứt này ngay thôi nào!

Cách làm mứt me viên chua ngọt, cay nồng cực đơn giản ngày Tết

Nguyên liệu:

- 1kg me chua

- 800g đường

- 1 thìa cà phê muối

- 1 thìa cà phê mật ong

Hướng dẫn thực hiện: 

Trước tiên, cho phần me đã chuẩn bị vào thau nước nóng, ngâm trong khoảng 1 tiếng để vỏ me mềm và dễ bóc hơn. Dùng dao đầu nhọn tách lấy phần thịt me, bỏ hết phần dây me bên ngoài.

Sau khi tách vỏ, cho me vào thau nước muối loãng để giảm bớt vị chua của me, ngâm trong khoảng 3 ngày thì vớt me ra, rửa sạch với nước. Bạn có thể giữ lại hạt me nếu muốn hoặc tách bỏ hạt bằng cách dùng dao nhọn rạch 1 đường thẳng từ cuống me xuống hết quả, sau đó gỡ bỏ hạt me.

Cách làm mứt me viên chua ngọt, thơm ngon hơn ngoài hàng, chị em tha hồ đãi khách dịp Tết - Ảnh 2
Ngâm me với nước muối rồi tách lấy phần thịt me - Ảnh: Internet

Tiếp tục ngâm me trong nước lạnh khoảng 1 ngày trước khi thực hiện công đoạn ướp đường. Cứ khoảng vài tiếng, bạn nên thay nước 1 lần để me bớt mặn. Sau khoảng 1 ngày, bạn vớt me ra rổ để ráo nước.

Bắc chảo lên bếp, cho khoảng 800g đường và 200ml nước lạnh vào đun sôi đến khi đường có màu vàng thì cho thêm vào 1 thìa cà phê mật ong, đun thêm một chút thì cho me vào sên cùng. Dùng đũa đảo đều tay đến khi đường keo lại và mứt me có màu nâu cánh gián thì cho thêm vào một chút muối, sên thêm khoảng 5 phút thì tắt bếp.

Cách làm mứt me viên chua ngọt, thơm ngon hơn ngoài hàng, chị em tha hồ đãi khách dịp Tết - Ảnh 3
Sên me với đường đến khi mứt keo lại là được - Ảnh: Internet

Đợi mứt hơi nguội, bạn nhanh tay dùng giấy bóng vo tròn lại thành từng viên rồi lăn qua một lớp đường kính là xong. Làm lần lượt như vậy cho đến khi hết phần mứt me đã chuẩn bị. Nếu thích ăn cay, bạn có thể trộn thêm một chút bột ớt.

Sau khi đã hoàn thành món mứt me viên chua ngọt, bạn cho vào lọ thủy tinh để bảo quản và dùng dần. Muốn giữ mứt lâu hư, bạn nên đặt ở nơi thoáng mát hoặc trong tủ lạnh.

Món mứt me viên có thể biến tấu thành nhiều hương vị khác nhau tùy theo sở thích của bạn. Chính vì vậy, bạn có thể thêm cam thảo, muối, gừng để mứt me thêm hấp dẫn.

Cách làm mứt me viên chua ngọt, thơm ngon hơn ngoài hàng, chị em tha hồ đãi khách dịp Tết - Ảnh 4
Bạn có thể thêm cam thảo vào mứt me - Ảnh: Internet

Chúc bạn thành công với cách làm món mứt me viên chua ngọt cực đơn giản này nhé!

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