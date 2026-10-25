Đang ở xa, chồng tắt máy trước những cuộc gọi dồn dập của vợ, sáng hôm sau nghe tin mà bàng hoàng

Tâm sự 25/10/2026 23:01

Sau khi kết hôn, chúng tôi có tích cóp mua được căn nhà. Dù được bố mẹ hai bên hỗ trợ nhưng vẫn còn nợ gần một nửa. Nghĩ mình còn trẻ, lại chưa phải vướng bận con cái nên tôi dành rất nhiều thời gian cho công việc.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy tuyệt vọng như lúc này. Tôi và vợ mới kết hôn được gần một năm, mọi thứ vẫn còn quá mới mẻ. Vậy mà bây giờ, tôi lại phải chịu cú sốc quá lớn này.

Sau khi kết hôn, chúng tôi có tích cóp mua được căn nhà. Dù được bố mẹ hai bên hỗ trợ nhưng vẫn còn nợ gần một nửa. Nghĩ mình còn trẻ, lại chưa phải vướng bận con nhỏ nên tôi dành rất nhiều thời gian cho công việc.

Vợ tôi là người lãng mạn. Cô ấy rất thích chồng quan tâm, chăm sóc, nhưng khổ một nỗi, muốn tôi kiếm nhiều tiền thì cô ấy phải chấp nhận thiệt thòi. Đằng này lần nào tôi đi công tác, vợ cũng hờn ghen vô cớ.

Vợ tôi có tính trẻ con. Mỗi lần giận hờn, cô ấy lại gọi cho tôi cả chục điện thoại. Có đợt tôi phải tăng ca ở cơ quan đến 12 giờ đêm, cô ấy nói mình bị đau bụng ra máu (lúc ấy vợ tôi mới bắt đầu có thai). Thế là tôi bỏ hết công việc để về nhà. Cuối cùng khi về đến nhà thì thấy vợ vẫn bình thường. Trước sự ngạc nhiên của tôi, cô ấy chỉ bình thản nói mình chỉ trêu đùa chứ không bị sao hết.

Đang ở xa, chồng tắt máy trước những cuộc gọi dồn dập của vợ, sáng hôm sau nghe tin mà bàng hoàng - Ảnh 1
Giờ phút này, vợ tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, có lúc còn xoa bụng và thủ thỉ nói chuyện với con. Ảnh minh họa: Internet

Sau lần ấy, vợ cũng "dọa" tôi thêm vài lần nữa. Đợt này tôi đi công tác ở tỉnh. Vì đối tác có việc nên chúng tôi buộc phải đẩy cuộc họp vào buổi tối. 8 giờ tối, vợ gọi cho tôi. Không thấy tôi nghe máy, cô ấy gọi thêm 17 cuộc nữa. Còn tôi sợ ảnh hưởng đến buổi họp nên tắt máy. Lát sau chúng tôi đi ăn, tôi say rượu nên chẳng mở khoá điện thoại nữa.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mở điện thoại lên mới tá hỏa thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Gọi cho vợ không được, tôi gọi cho mẹ thì được biết cô ấy đi khám thai về muộn, trên đường về không may bị người ta tông trúng. Con của chúng tôi không giữ được, còn vợ tôi thì đa chấn thương và phải phẫu thuật. 

Giờ phút này, vợ tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, có lúc còn xoa bụng và thủ thỉ nói chuyện với con. Còn tôi thì ân hận quá. Nếu tôi chở vợ đi khám thai thì đã chẳng có cớ sự này. Có lẽ nào vì tôi đã quá tham công tiếc việc nên mới đẩy gia đình đến tấn bi kịch này không? Tôi nên làm gì để an ủi vợ vào lúc này đây?

Bạn thân vừa sinh em bé, tôi mang quà đến thăm rồi sững sờ trước cảnh tượng sau bức tường

Bạn thân vừa sinh em bé, tôi mang quà đến thăm rồi sững sờ trước cảnh tượng sau bức tường

Vợ chồng tôi kết hôn 3 năm, có với nhau 2 mặt con rồi. Vợ chồng sống chung rất hòa thuận, không hề có mâu thuẫn và xích mích gì. Thành ra trong tư tưởng, tôi luôn nghĩ sẽ chẳng bao giờ có chuyện tan vỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Thừa Lỗi lần đầu đóng cặp Tôn Thiên trong phim hiện đại, dự án mới gây chú ý

Thừa Lỗi lần đầu đóng cặp Tôn Thiên trong phim hiện đại, dự án mới gây chú ý

Sao quốc tế 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp của cải LÊN HƯƠNG, may mắn vô đối, tiền bạc vô song, chuyển mình thành đại gia

Qua đêm nay, 3 con giáp của cải LÊN HƯƠNG, may mắn vô đối, tiền bạc vô song, chuyển mình thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Vừa đưa mẹ đơn thân về xin cưới, con trai đã khiến bố đứng không vững khi người phụ nữ ngẩng mặt lên

Vừa đưa mẹ đơn thân về xin cưới, con trai đã khiến bố đứng không vững khi người phụ nữ ngẩng mặt lên

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Đi công tác về, tôi tưởng sẽ có một buổi tối hạnh phúc bên vợ, nhưng đôi khuyên tai lại mở đầu cho sự thật đau đớn

Đi công tác về, tôi tưởng sẽ có một buổi tối hạnh phúc bên vợ, nhưng đôi khuyên tai lại mở đầu cho sự thật đau đớn

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Con trai quyết cưới mẹ đơn thân bất chấp gia đình phản đối, nào ngờ bố vừa nhìn thấy cô đã run rẩy ngã quỵ

Con trai quyết cưới mẹ đơn thân bất chấp gia đình phản đối, nào ngờ bố vừa nhìn thấy cô đã run rẩy ngã quỵ

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Dẫn bạn gái là mẹ đơn thân về ra mắt, chàng trai chết lặng khi chứng kiến phản ứng bất thường của bố

Dẫn bạn gái là mẹ đơn thân về ra mắt, chàng trai chết lặng khi chứng kiến phản ứng bất thường của bố

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Vừa bước vào nhà bạn thân mới sinh, tôi bất giác khựng lại khi thấy bóng người nép sau ban công

Vừa bước vào nhà bạn thân mới sinh, tôi bất giác khựng lại khi thấy bóng người nép sau ban công

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Con trai bất ngờ dẫn mẹ đơn thân về xin cưới, bố vừa nhìn thấy mặt cô gái liền tái mét rồi ngất xỉu

Con trai bất ngờ dẫn mẹ đơn thân về xin cưới, bố vừa nhìn thấy mặt cô gái liền tái mét rồi ngất xỉu

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Cứ tưởng được mẹ chồng yêu thương, nào ngờ tôi bị bà chê bai trước họ hàng, chồng còn khiến mọi chuyện tệ hơn

Cứ tưởng được mẹ chồng yêu thương, nào ngờ tôi bị bà chê bai trước họ hàng, chồng còn khiến mọi chuyện tệ hơn

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Được mẹ chồng cho tiền sắm điện thoại mới, tôi cứ ngỡ cuộc sống làm dâu đã dễ thở hơn, ai ngờ một cái tát khiến tôi bật khóc nức nở

Được mẹ chồng cho tiền sắm điện thoại mới, tôi cứ ngỡ cuộc sống làm dâu đã dễ thở hơn, ai ngờ một cái tát khiến tôi bật khóc nức nở

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 26/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Hai 26/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Giá vàng hôm nay, ngày 25/10/2026: Người mua lỗ hơn 8 triệu đồng sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 25/10/2026: Người mua lỗ hơn 8 triệu đồng sau một tuần

Đúng ngày mai, thứ Hai 26/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 26/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa đưa mẹ đơn thân về xin cưới, con trai đã khiến bố đứng không vững khi người phụ nữ ngẩng mặt lên

Vừa đưa mẹ đơn thân về xin cưới, con trai đã khiến bố đứng không vững khi người phụ nữ ngẩng mặt lên

Đi công tác về, tôi tưởng sẽ có một buổi tối hạnh phúc bên vợ, nhưng đôi khuyên tai lại mở đầu cho sự thật đau đớn

Đi công tác về, tôi tưởng sẽ có một buổi tối hạnh phúc bên vợ, nhưng đôi khuyên tai lại mở đầu cho sự thật đau đớn

Con trai quyết cưới mẹ đơn thân bất chấp gia đình phản đối, nào ngờ bố vừa nhìn thấy cô đã run rẩy ngã quỵ

Con trai quyết cưới mẹ đơn thân bất chấp gia đình phản đối, nào ngờ bố vừa nhìn thấy cô đã run rẩy ngã quỵ

Dẫn bạn gái là mẹ đơn thân về ra mắt, chàng trai chết lặng khi chứng kiến phản ứng bất thường của bố

Dẫn bạn gái là mẹ đơn thân về ra mắt, chàng trai chết lặng khi chứng kiến phản ứng bất thường của bố

Vừa bước vào nhà bạn thân mới sinh, tôi bất giác khựng lại khi thấy bóng người nép sau ban công

Vừa bước vào nhà bạn thân mới sinh, tôi bất giác khựng lại khi thấy bóng người nép sau ban công

Con trai bất ngờ dẫn mẹ đơn thân về xin cưới, bố vừa nhìn thấy mặt cô gái liền tái mét rồi ngất xỉu

Con trai bất ngờ dẫn mẹ đơn thân về xin cưới, bố vừa nhìn thấy mặt cô gái liền tái mét rồi ngất xỉu