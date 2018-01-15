Cách làm khô bò xé sợi không cần lò nướng cực ngon cho ngày Tết, ăn một miếng là nhớ cả đời

Nấu gì hôm nay 15/01/2018 17:35

Thịt bò khô là món khoái khẩu của nhiều người, rất thích hợp làm thức ăn vặt hoặc đồ nhắm rượu. Giờ đây, bạn có thể tự chế biến khô bò xé sợi thơm ngon tại nhà với cách làm cực đơn giản để thưởng thức dịp Tết.

Thịt bò khô xé sợi là món ăn vặt “sang chảnh” và thường được bày bán với giá khá đắt. Bên cạnh đó, nếu không biết lựa chọn thì bạn có thể mua nhầm thịt bò khô giả, kém chất lượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Để tiết kiệm chi phí, bạn có thể tự làm khô bò tại nhà, vừa an toàn vừa thơm ngon như ngoài hàng. Cách làm món ăn này cũng rất đơn giản, bạn không cần dùng lò nướng mà khô bò xé sợi vẫn ngon đúng điệu, chồng con chỉ có nức nở khen ngon.

Cách làm khô bò xé sợi không cần lò nướng cực ngon cho ngày Tết, ăn một miếng là nhớ cả đời - Ảnh 1
Khô bò là món ăn được nhiều người lựa chọn mỗi dịp Tết đến xuân về - Ảnh: Internet

Cách làm thịt bò khô xé sợi ngon không cần lò nướng

Nguyên liệu:

- Khoảng 500g thịt bò (nên chọn mua thịt thăn không có mỡ để khô bò ngon hơn)

- 2 – 3 thìa cà phê nước mắm

- 5 nhánh sả

- Tỏi, gừng, ớt bột, ớt trái, hạt tiêu xay

- 3 thìa cà phê đường trắng

- 4 thìa cà phê dầu hào

- 1 thìa cà phê muối

- 1 gói bột ngũ vị hương

Cách làm khô bò xé sợi không cần lò nướng cực ngon cho ngày Tết, ăn một miếng là nhớ cả đời - Ảnh 2
Một số nguyên liệu cho món khô bò xé sợi - Ảnh: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Thịt bò mua về rửa thật sạch rồi vớt ra để ráo nước, sau đó thái thành từng miếng mỏng khoảng 5mm. Lưu ý nên thái bản thật to và dọc theo thớ để dễ xé sợi.

Tiếp đến, bạn cần chuẩn bị gia vị ướp thịt gồm sả, gừng, ớt băm nhỏ cùng một chút bột ớt, đường, dầu hào, muối, nước mắm và ngũ vị hương. Cho tất cả các nguyên liệu và thịt bò vào tô rồi đặt vào ngăn mát tủ lạnh, ướp trong khoảng 4 – 6 tiếng là được.

Cách làm khô bò xé sợi không cần lò nướng cực ngon cho ngày Tết, ăn một miếng là nhớ cả đời - Ảnh 3
Để khô bò ngon và ngấm đều gia vị, bạn nên cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 6 tiếng - Ảnh: Internet

Bắc chảo lên bếp, cho từng lát thịt bò vào đun với lửa nhỏ đến khi thịt khô lại, nước cạn hết thì tắt bếp, sau đó gắp thịt ra đĩa để nguội. Trong quá trình đun, bạn có thể rưới thêm một chút nước ướp thịt để khô bò thêm đậm đà. Lưu ý, nên hớt bọt thường xuyên khi đun để khô bò ngon hơn.

Sau khi thịt nguội, bạn dùng chày nện cho thịt mềm rồi dùng tay xé sợi dọc theo thớ thịt. Bạn có thể xé sợi nhỏ hoặc to tùy theo sở thích, tuy nhiên không nên xé quá nhỏ sẽ khiến khô bị nát.

Cách làm khô bò xé sợi không cần lò nướng cực ngon cho ngày Tết, ăn một miếng là nhớ cả đời - Ảnh 4
Sau khi xé sợi, cho thịt bò vào chảo đun đến khi khô giòn là được - Ảnh: Internet

Cho phần thịt bò đã xé sợi vào chảo, thêm một chút tỏi ớt để tạo mùi thơm, đun với lửa nhỏ để thịt không bị cháy. Dùng đũa đảo đều và nhẹ tay đến khi thịt bò khô dần và hơi bông lên là được. Lưu ý không đảo quá mạnh sẽ khiến khô bò bị nát, mất ngon.

Vậy là món thịt bò khô xé sợi đã hoàn thành rồi, bạn có thể cho vào lọ thủy tinh bảo quản để dùng dần.

Cách làm khô bò xé sợi không cần lò nướng cực ngon cho ngày Tết, ăn một miếng là nhớ cả đời - Ảnh 5
Cùng thưởng thức khô bò xé sợi ngay thôi nào - Ảnh: Internet

Chúc bạn thành công với cách làm khô bò xé sợi cực ngon không cần lò nướng này nhé!

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